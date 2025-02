So den Reifenindex finden und verstehen

Wie schnell man mit einem Reifen fahren darf bestimmt der Geschwindigkeitsindex. Er besteht aus einem Buchstaben, der für eine Maximalgeschwindigkeit steht. Wo er zu finden ist und was der Buchstabe bedeutet, erklären wir hier.

Was ist der Reifen-Geschwindigkeitsindex?

Nicht jedes Reifenmodell darf mit beliebiger Geschwindigkeit gefahren werden. Bauartbedingt gibt es Einschränkungen, damit der Reifen sicher und auf Dauer bewegt werden kann. Aus diesem Grund trägt jeder moderne Pkw-Reifen einen Geschwindigkeitsindex in Form eines Buchstaben, auch Reifenindex oder Speed-Index genannt, auf der Flanke.

Je nachdem, welcher Buchstabe auf dem Reifen vermerkt ist, gilt ein speziell diesem Buchstaben zugeordnetes Tempolimit für das Auto, auf dem der Reifen montiert ist. Voraussetzung für die Sicherheitsgarantie ist natürlich auch der richtige Luftdruck im Reifen, die korrekte Montage und eine sauber eingestellte Spur (Alles zur Achsvermessung, hier). Ermittelt wird der Reifenindex bei Tests auf einem Rollenprüfstand im Labor.

Wie finde ich den Geschwindigkeitsindex auf dem Reifen?

Der Reifenindex ist meist der Größenbezeichnung des Reifens angeschlossen (So die richtige Reifengröße finden). Steht beispielsweise auf der Reifenflanke "205/55R16 91V", so ist V der Geschwindigkeitsindex. Je nach Tempolimit gibt es aber auch andere Buchstaben. Ihre Bedeutung erklären wir in der Tabelle weiter unten.

Was passiert bei Überschreitung des Geschwindigkeitsindex?

Wenn man die maximale Geschwindigkeit, für die der Reifen zugelassen ist, überschreitet, kann das zu erheblichen Schäden am Reifen führen. "Bei einem höheren Tempo besteht die Gefahr, dass sich der Reifen zu sehr erhitzt und sich durch die Zentrifugalkraft die Lauffläche von der Karkasse löst", erklärt der ADAC. Somit birgt das Überschreiten des vorgegebenen Limits durch den Geschwindigkeitsindex eine große Unfallgefahr. Die Unterschreitung des vorgegebenen Limits durch einen nicht passenden Index kann zudem auch rechtliche Konsequenzen haben.

Welcher Reifenindex passt zum Auto?

Beim Kauf eines Reifens für einen Pkw sollte man darauf achten, dass der Geschwindigkeitsindex gleich oder höher ist, als vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben. Es ist also durchaus in Ordnung, von der Vorgabe abzuweichen, allerdings nur hin zu einer höheren Geschwindigkeit.

Für welche Geschwindigkeit der Reifen mindestens zugelassen sein muss, steht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 in Zeile 15.1 und 15.2 für vordere und hintere Achse. Zusätzlich findet man weitere zugelassenen Reifen in der EG-Übereinstimmungserklärung (CoC-Papiere) unter Punkt 32 und 50. Grundsätzlich liegt der passende Geschwindigkeitsindex bei oder über der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs.

Ausnahme bei Winterreifen

Bei Reifen mit Alpine-Piktogramm, also als Winterreifen zulässige Modelle (auch Ganzjahresreifen) gibt es eine Ausnahme. Ihr Geschwindigkeitsindex darf auch unter der möglichen Höchstgeschwindigkeit des Autos liegen. Voraussetzung ist, dass dann ein Aufkleber im Sichtfeld der Person am Steuer angebracht ist, der das niedrigere Tempolimit vorgibt, welches auch eingehalten werden muss.

Hat der Speed-Index Einfluss auf andere Reifeneigenschaften?

Eigenschaften eines Reifens wie der Grip bei Schnee, Nässe oder auf trockener Fahrbahn oder der Rollwiderstand sind unabhängig vom Geschwindigkeitsindex. Ist ein Reifen allerdings für höhere Geschwindigkeiten zugelassen, so bringt das häufig auch andere Eigenschaften mit sich, wie beispielsweise einen niedrigeren Querschnitt oder ein feineres Profil.

Anders sieht es bei der Tragfähigkeit des Reifens aus. Sie sinkt mit zunehmender Geschwindigkeit oberhalb von 210 km/h. Erreicht man das laut Index maximal zulässige Tempo, beträgt die Tragfähigkeit oft weniger als 100 Prozent des angegebenen Werts.

Die Bedeutung der Buchstaben für den Reifen-Geschwindigkeitsindex in der Übersicht