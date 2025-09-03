Dank Redust-Tuning: Der Dacia Duster fürs Offroad-Abenteuer
Billig-Look war gestern: Mit den Offroad-Teilen von Tuner Redust wird der dritte Dacia Duster zum rumänischen Jeep Wrangler – naja, zumindest fast.
Spätestens mit der dritten Generation des Kompakt-SUV Dacia Duster hat sich die Renault-Tochter endgültig vom Billig-Auftritt der Vergangenheit erholt. Vielleicht kann Mehmet Scholl inzwischen auch am Golfplatz parken, ohne von Porsche- und Jaguar-Fahrenden irritierte Blicke zu kassieren – und wenns mit dem Serienmodell nicht funktioniert, dann vielleicht mit Unterstützung von Redust.
Das Tuninglabel des niederrheinischen Dacia-Händlers Carpoint hat sich nämlich auf wilde Umbauten des Budget-Modells spezialisiert und ließ auch mit ersten Interpretationen des dritten Duster nicht lange auf sich warten. Wem Redusts Sport-Variante (hier gehts zur Vorstellung) nicht robust genug über den Schotter rollt, der sollte einen Blick auf die Offroad-Version werfen. Eine Warnung allerdings vorab: Der Großteil der Maßnahmen ist kosmetischer Natur.
Dacia Duster: Dank Redust-Tuning mit fetter Geländewagen-Optik
Um den Dacia Duster so geländegängig dastehen zu lassen, schraubt Redust an jeder Ecke und jedem Ende des SUV. Markant ist neben der 700 Euro (Alle Preise: Stand September 2025) teuren Zierhutze auf der Motorhaube auch der Dachkorb (Thule Caprock-Dachplattform im Test), der in Alu und Stahl erhältlich ist und mit einem zusätzlichen LED-Scheinwerfer gewürzt werden kann. Kuhfänger an Front und Heck (!) sowie Alu-Trittbretter gehören zu dem Auftritt eigentlich dazu – und wer nichts für Rindfleisch übrig hat, kann sich die 600 beziehungsweise 400 Euro sparen.
Obligatorisch ist aber das Höherlegungs-Kit, das den Dacia vorne 30 mm und hinten 20 mm aufbockt. Jedes Mathe-Ass, das den Dreisatz begriffen hat, wird allerdings bestätigen: Wer höher baut, muss auch in die Breite gehen. Wir wollen den guten Duster schließlich nicht schmaler skalieren, oder? Keine Sorge, dafür bietet Redust selbstverständlich Radlaufverbreiterungen an.
Sollte sein Weg den Dacia Duster auch mal jenseits der Golfplatz-Parklücke ins Gelände führen, wäre der Unterfahrschutz zu empfehlen, den Redust für überschaubare 150 Euro im Programm hat. Die robust wirkenden Alufelgen sind mit 16 Zoll eher klein bemessen – in Serie sind bis zu 18 Zoll erhältlich –, bieten dadurch allerdings Platz für Offroad-Bereifung mit ordentlich Eigendämpfung. Damit auch der akustische Auftritt stimmt, enthält der Redust-Onlineshop eine Zubehör-Auspuffanlage. Beschrieben wird das gute Stück mit einem "unaufdringlich sonoren Klang". Na, wenn das Mehmet Scholl kein verschmitztes Grinsen entlockt, wissen wir es auch nicht!