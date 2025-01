Einstiegs-Polestar offiziell bestätigt

Bislang auf Elektroautos der Mittel- und Oberklasse spezialisiert, will Polestar neue Marktsegmente erschließen: Unlängst kündigte der Hersteller den Bau des Kompakt-SUV Polestar 7 auf europäischem Boden an. Ein Marktstart wäre 2027 denkbar.

Polestar 7: Marktstart möglicherweise 2027

Auch nachdem Volvo 2024 den Großteil der Polestar-Anteile an den chinesischen Geschäftspartner Geely abgetreten hat, geht es für den lifestyligen E-Auto-Bauer mit dem Stern-Logo weiter. Bislang startet die Polestar-Palette mit der Mittelklasse-Limousine 2 und mündet mit dem SUV 3 sowie dem Crossover 4 in der Oberklasse. Im Zuge eines Geschäftsberichts kündigt das Unternehmen jedoch im Januar 2025 den Bau eines Kompakt-SUV namens Polestar 7 an und gibt Europa als Produktionsstandort an.

Mit dem nicht vor 2027 zu erwartenden Marktstart dürfte der Hersteller sein Portfolio zwar auch preislich nach unten abrunden, von einem Budget-Elektriker ist jedoch nicht auszugehen. Schließlich platziert sich Polestar grundsätzlich im gehobenen Segment und verspricht mit dem 7 ein "Premium-Kompakt-SUV". Angesichts eines Einstiegspreises von 48.990 Euro für den Polestar 2 (Stand: Januar 2025), würde es uns wundern, wenn der 7 für weniger als 43.000 Euro zu den deutschen Händlern rollt. Rätsel gibt unterdessen die Nomenklatur auf: Stiegen die Zahlen im Modellnamen bislang mit höherklassigen Autos an, bricht der 7 erstmals komplett mit dieser Idee.

Keine technischen Details bekannt

Zu diesem frühen Zeitpunkt offenbarte der Hersteller noch keine technischen Details zum Polestar 7 (2027). Die einzige Info: Als erstes Modell der reinen E-Auto-Marke soll er auf einer neuen Einheitsplattform stehen, auf der künftig alle Fahrzeuge basieren sollen. Bedenkt man, dass Polestar drei Fahrzeugklassen abdeckt, muss diese neue Architektur besonders variabel sein – möglicherweise durch einen modularen Aufbau. 2025 geht mit dem Oberklasse-Bruder 5 der erste Polestar mit 800-V-Ladetechnik in den Verkauf, was in Verbindung mit der kommenden Plattformstrategie den Schluss nahelegt, dass auch der Polestar 7 die zukunftsträchtige Hochvolt-Ladetechnik verpasst bekommt. Zumindest in der Long Range-Version sind zudem mit stattlichen WLTP-Reichweiten von mehr als 600 km zu rechnen.