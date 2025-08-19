close
Alle Infos zum Polestar 3

Polestar 3 fährt 935 km ohne Stopp: Guinness-Rekord mit E-SUV

Adele Moser Leitende SEO-Redakteurin

Reichweitenangst war gestern? Das Elektro-SUV Polestar 3 legte 935 km ohne Ladestopp zurück und sichert sich damit einen Guinness-Weltrekord.

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Der Polestar 3, der den Guinness-Weltrekord erhielt, neben seinen Fahrern und der Urkunde.
Polestar 3 beim Guinness-Weltrekord

Der Polestar 3 und sein Fahrerteam feiern einen Guinness-Weltrekord – 935 km Reichweite mit einer Akkuladung, bestätigt durch die Urkunde.

Foto: Polestar
Der fahrende Polestar 3, im Hintergrund sieht man das Pannenfahrzeug, dass die Reise begleitet hat.
Polestar 3 bei Guinness-Weltrekordfahrt

Rekordfahrt mit Absicherung: Der Polestar 3 unterwegs auf seiner 935-km-Tour, begleitet von einm Pannenfahrzeug.

Foto: Polestar
Die Fahrzeugdaten des Polestar 3 im Ausschnitt.
Polestar 3 Daten

Lückenlos dokumentiert: Während der Guinness-Rekordfahrt des Polestar 3 wurden alle Fahrdaten – von Batteriestand bis GPS – exakt überwacht und bestätigt.

Foto: Polestar

Der Polestar 3 setzt einen neuen Reichweitenrekord: Mit der Long-Range-Single-Motor-Variante absolvierte das Elektro-SUV eine offiziell bestätigte Rekordfahrt von 935,44 km – und das mit nur einer Ladung, auf öffentlichen Straßen in Großbritannien, bei wechselhaftem Wetter und ohne technische Modifikationen. Das gab den Guinness-Rekord für die längste mit einer einzigen Ladung zurückgelegte Strecke eines elektrischen SUV, das über 22 h und 57 min unterwegs war. 
Der Polestar 3 (2024) im Fahrbericht (Video):

 
 

Polestar 3 mit Reichweitenrekord: Deutlich über die WLTP-Reichweite hinaus

Mit einem Durchschnittsverbrauch von 12,1 kWh/100 km blieb der Polestar 3 weit unter den WLTP-Werten (normierte Reichweite 706 km). Un selbst nach Anzeige von null Prozent Batterie legte das Fahrzeug noch bis zu 13 km zurück und erreichte noch eine Ladesäule. Der Rekord wurde mit einem serienmäßigen Fahrzeug auf 20-Zoll-Felgen mit Michelin Sport 4 EV-Standardreifen durchgeführt. Technische Anpassungen gab es laut Polestar nicht.

Überwacht wurde die Fahrt von der Guinness-Weltrekordrichterin Paulina Sapinska, während Webfleet – als Anbieter von Flottenmanagement- und Telematiklösungen – GPS-Daten, Videoaufnahmen, Batteriestände und Kilometerstände lückenlos dokumentierte. Zur Sicherheit begleitete ein Fahrzeug der AA-Pannenhilfe, jedoch ohne zum Einsatz kommen zu müssen. Polestar-CEO Michael Lohscheller sieht in der Rekordfahrt den Beweis für neue Maßstäbe in Sachen Reichweite und Effizienz. Der britische Polestar-Chef Matt Galvin ist sich sicher, dass Reichweitenangst endgültig der Vergangenheit angehöre.

Übrigens: Zuletzt legte die E-Limousine Lucid Air Grand Touring mit einer einzigen Batterieladung eine Distanz von 1205 km zurück und sicherte sich damit ebenfalls einen Guinness-Weltrekord. Hier geht es zum Artikel!

