Rund ein Jahr nach der Markteinführung zeigt AC Schnitzer im Juli 2025 seine Interpretation des BMW M5. Für Limousine (G90) und Touring (G99) kündigt der Tuner ein umfangreiches Upgrade-Paket an, das sowohl die Optik als auch die Performance und Leistung anheben soll. Viele Komponenten befinden sich noch in Entwicklung, trotzdem nennt der Tuner bereits erste Details.

AC Schnitzer pusht den BMW M5 auf über 800 PS

Die geplante Leistungssteigerung für den M-Hybridantrieb soll die Systemleistung von serienmäßigen 727 PS (535 kW) auf 810 PS (596 kW) erhöhen. Parallel entsteht eine neue Abgasanlage mit Klappensteuerung und vier 110 mm dicken Endrohren im Carbon-Look. Ergänzt wird das Set-up durch einen Federnsatz mit rund 20 mm Tieferlegung, der das Einlenkverhalten verbessern soll. Die genannten Umbauten sollen sowohl für die BMW M5 Limousine als auch für den BMW M5 Touring erhältlich sein.

Umfangreiches Optikprogramm für den M5 (Touring)

Optisch legt AC Schnitzer ebenfalls nach: Ein Aerodynamikpaket aus Frontsplitter, Side Wings, Schwellern, Diffusor, Dach- oder Heckspoiler (modellabhängig) und Kotflügelblenden soll nicht nur die Optik des BMW M5 (Touring) schärfen, sondern auch gezielt den Abtrieb erhöhen. Embleme in Silber oder Schwarz runden das Exterieur-Paket ab. Eine technische und optische Premiere feiert die neue AC6-Leichtbaufelge: Das Fünf-Y-Speichen-Design wird in den Dimensionen 10,5 J x 21 Zoll mit Bereifungen in 285/35 ZR 21 (vorne) und 11 J x 21 Zoll mit Bereifungen in 295/35 ZR 21 (hinten). Für Serienräder bietet AC Schnitzer alternativ Spurverbreiterungen (7 mm pro Seite) an.

Für den Innenraum plant AC Schnitzer Aluminium-Pedalerie, Fußstütze, Schlüsselhalter und ein iDrive-Controller-Cover. Preise und Verfügbarkeiten für das gesamte Tuningpaket des Über-5ers sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.