Von der Vision zur Serie: So viel VW XL1 steckt im VW ID.7

Unser Fazit

Der VW XL1 markiert einen technologischen Höhepunkt aus einer Zeit kompromissloser Ingenieurskunst. Seine Relevanz für heutige Fahrzeuge wie den VW ID.7 liegt nicht im direkten Vergleich, sondern in der Richtung, die er vorgab: kompromisslose Aerodynamik, intelligente Gewichtsverteilung, radikales Umdenken. Der ID.7 führt diese Prinzipien in alltagstauglicher Form fort – größer, komfortabler, digitaler, aber mit klaren Parallelen zum Pionier von einst. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass sich die heutige VW-Führung regelmäßig in den XL1 setzt – als Erinnerung daran, dass auch scheinbar unerreichbare Ziele möglich sind, wenn man sie entschlossen verfolgt.