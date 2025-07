Seit 1968 veredelt Irmscher die verschiedensten Fahrzeuge, nicht nur Opel sondern wie in diesem Fall auch VW. Die Abteilung Irmscher Van Systems hat nun einen Offroad Camper Van mit dem Namen Caravelle "Spirit“ konzipiert. Als Basis dient der VW Caravelle.

Neu für den Irmscher Caravelle "Spirit": die Cross Star Felgen in 18 Zoll.

Offroad-Optik pur am Caravelle "Spirit".

Irmscher verwandelt den VW Caravelle in einen Overlander.

Irmscher und Opel – die Verbindung ist wohl jedem Autofan geläufig. Aber Irmscher und Volkswagen? Was noch sperrig klingt, sieht alles andere als das aus: Der Tuningprofi hat sich dem neuen VW T7 angenommen und zum veritablen Offroad-Camper hochgerüstet. Das Survival-Pack beinhaltet eine Höherlegung und ein Bodykit, darunter ein Frontspoiler und ein Frontschutzbügel, Trittrohre unter den Türen und Kotflügelverbreiterungen. Darunter montiert der Tuner 18-Zoll-Felgen im neuen "Cross Star“ Design. Die Offroad-Reifen sollen, insbesondere in Verbindung mit dem optionalen 4Motion-Allradantrieb, für gute Geländegängigkeit sorgen. Auf dem Dach montiert Irmscher einen Dachgepäckträger und einen Zusatzscheinwerfer. Am Heck verleiht ein Dachkantenspoiler dem Bulli einen Hauch Sportlichkeit.

Irmscher Caravelle "Spirit": Aus VW Bulli wird Overlander

Besonderheit im Innenraum ist die Irmscher I Box, die den Caravelle "Spirit“ – so nennt Irmscher seinen umgerüsteten VW Bus – in einen Camper verwandelt. Dabei handelt es sich um eine über die Heckklappe erreichbare Staubox, die ein Bett, ein Küchen- und ein Duschmodul beinhaltet. Damit schlägt der "Spirit" die Brücke zu Campern wie dem California. Braucht man die i Box nicht, soll sie sich schnell ein- und ausbauen lassen.

Das Basisfahrzeug des Irmscher Caravelle "Spirit", der VW Bus, teilt sich die Plattform mit dem Ford Transit und Tourneo Custom. Bei den Antrieben kann man zwischen dem 2,0-l-Diesel mit 110 PS (81 kW), 150 PS (110 kW) oder 170 PS (125 kW) wählen. Alternativ dazu gibt es noch den E-Antrieb mit 135 PS (100 kW), 217 PS (160 kW) oder 285 PS (210 kW). Das beste aus zwei Welten vereint der Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 232 PS (171 kW) – hier kombiniert der VW-Kooperationspartner einen 2,5-l-Vierzylinder-Benziner mit einem E-Motor sowie einer 11,8-kWh-Batterie (netto) für eine elektrische Reichweite von bis zu 56 km.

Es ist noch nicht entschieden, ob der Caravelle "Spirit" als Sondermodell auf den Markt kommt. Immerhin: Ein Großteil des Tuningzubehörs kann bei Irmscher-Händlern oder online bestellt werden.

von Martin Kallendrusch