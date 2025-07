Wir mutmaßten mit 250.000 bis 300.000 Euro, tatsächlich legt der Lamborghini Temerario (2025) aber noch einen drauf: Ab 307.500 Euro gibt es den PHEV-Supersportler, wie der Hersteller im Juli 2025 mitteilt. Im August 2024 vorgestellt, markiert der Temerario den Nachfolger des ausgelaufenen "Einstiegsmodells" Huracán und positioniert sich unterhalb des mindestens 500.000 Euro teuren Revuelto. Mit einer Außenlänge von 4,71 m misst er zwar fast 20 cm mehr als sein Vorgänger, aber noch immer 24 cm weniger als der Revuelto.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Lamborghini Temerario (2024) im Video:

307.500 Euro teurer Lamborghini Temerario (2025) mit 920 PS Systemleistung

Das technisch Interessanteste am Lamborghini Temerario: Im Vergleich zum Vorgänger betreibt er Downsizing und lässt hinter den Sitzen einen 4,0-l-V8 brüllen statt einem 5,2-l-V10. Dafür wird das Biturbo-Biest von drei E-Motoren unterstützt und generiert so eine maximale Systemleistung von 920 PS (676 kW), womit es in 2,7 s auf 100 km/h sprintet. Schluss ist bei 343 km/h.

Zubehör für Lamborghini-Fans:

Typisch Lambo: Seine 800 PS (588 kW) erreicht der V8, der ausschließlich die Hinterräder antreibt, erst zwischen 9000 und 9750 Umdrehungen. Durch die Elektro-Unterstützung verfügt der Hybrid über automatisch zuschaltenden Allradantrieb, der die Traktion steigern soll.