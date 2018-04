Auf Basis erster Erlkönig-Fotos entstand diese Illustration: So attraktiv könnte der Opel Corsa F 2018 in den Markt starten.

Wie der Opel Corsa F (2018) aussehen könnte, nimmt unsere Illustration auf Basis erster Erlkönig-Fotos vorweg. Mit der Neuauflage des Kleinwagens wollen die Rüsselsheimer auf PSA-Technik zurückgreifen.

In Rüsselsheim beginnt die heiße Phase der Entwicklung des Opel Corsa F (2018), schließlich hat VW den schärfsten Konkurrenten – den neuen Polo – bereits präsentiert. Durch die Übernahme von Opel durch PSA wird sich die neue Corsa-Generation, die weiterhin im spanischen Werk Saragossa gefertigt wird, an französischer Technik bedienen. Die Kooperation der Konzerne ist nichts Neues, schließlich wurden schon Modelle wie der Crossland X auf gemeinsamer Basis gebaut. Und so dürfte auch der nächste Corsa nach Vorbild des MQB bei Volkswagen auf einem PSA-Modell basieren. Zwar ist nichts offiziell bestätigt, aber es wäre durchaus möglich, dass der Corsa nicht nur technische Komponenten aus Frankreich übernimmt, sondern gleich auf der Plattform CMP/EMP1 aufbaut. Der durch die gemeinsame Plattform geringere Entwicklungsaufwand dürfte Opel dabei durchaus in die Karten spielen. Denn, wer etwas genauer hinsieht, entdeckt beim Opel Corsa F (2018) Handlungsbedarf: Die aktuelle Corsa-Generation basiert trotz aufgefrischter Optik auf der Plattform des Vorgängers und mit dem Fiesta hat ein weiterer Rivale den Modellwechsel bereits vollzogen.

