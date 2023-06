Opel Olympia

Mit Luxus-Ausführungen seiner Brot-und-Butter-Autos hatte Opel meist überschaubaren Erfolg – wie zuletzt beim nur fünf Jahre lang produzierten Signum zu sehen. Und der Olympia von 1967 bildet da keine Ausnahme. So konservativ sein Name mit Anlehnung an die gleichnamige Vorkriegsbaureihe und die Olympiade 1936 in Berlin, so konservativ fiel auch das Konzept aus.

Foto: Jürgen Zerha