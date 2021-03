Für 2022 kündigt sich eine Neuauflage des Opel Corsa GSi an – und das vollelektrisch. Wir haben eine Illustration angefertigt und erste Informationen zu den möglichen technischen Daten sowie dem Preis gesammelt.

Kommt der Opel Corsa GSi 2022 auf Basis des elektrischen Corsa-e zurück? Immerhin ist die Vollelektrifizierung in Rüsselsheim kein Fremdwort. Im Komponentenwerk Kaiserslautern soll bis 2025 eine Großproduktionsanlage für Batterien entstehen. Bei Tesla nennt man dergleichen "Giga Factory". Und deren Ausstoß braucht Opel auch, denn die vertraute Modellbezeichnung "GSi" soll zurückkehren – und sie ist in Zukunft eng mit dem Begriff Elektro-Antrieb verbunden. Gehörten die kleinen und kompakten Kraftmeier in der Vergangenheit zu Opel wie der Blitz, flogen sie nach und nach aus dem Programm. Damit soll Schluss sein. So dürfte ab 2022 der Opel Corsa GSi zurückkommen – elektrisch wohlgemerkt. Hierbei geht es nicht mehr um schiere Leistung, sondern um Emotionen. Sportliche Ausstattungsmerkmale, große Räder, anders abgestimmte Fahrwerke und Lenkungen sowie ein klar eigenständiger Auftritt sollen die Sonderstellung unterstreichen. Ob dem standardisierten Elektro-Antrieb (100 kW/136 PS) mehr Leistung zugewiesen wird, ist offen, denn mehr Schub bedeutet zugleich auch weniger Reichweite. Der Preis dürfte den des Corsa-e übertreffen, der bei 29.900 Euro (Stand: März 2021) startet. Mehr zum Thema: Der Opel Corsa-e im Test

Technische Daten & Preis des Opel Corsa GSi (2022)