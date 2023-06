Tuner Irmscher spezialisiert sich traditionell eher auf Opel-Modelle. Für ein neues Projekt ist jetzt VW an der Reihe. Die Aufgabe des Veredlers dabei: Den kultigen VW ID. Buzz hipper machen. Das kam dabei heraus!

Um das Ziel eines coolen VW ID. Buzz-Tunings zu erreichen, haben sich die Irmscher-Spezialist:innen aus Remshalden einiges einfallen lassen. Mit dem Bodykit für rund 1650 Euro erhält der Elektro-Van ein dezentes, aber markantes neues Design. Der selbstbewusste Frontspoiler (419 Euro), markante Seitenschweller (599 Euro), ein schlichter Dachspoiler (329 Euro) und die dazu passende Heckschürzenverbreiterung (449 Euro) konturieren den Van deutlich. Damit wirkt der Irmscher ID. Buzz frecher als das Original, ohne dabei als völlig unseriös zu entgleisen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den VW ID. Buzz (2022) im Video:

Tuning: Irmscher möbelt den VW ID. Buzz auf

Nicht nur die Karosserie des VW ID. Buzz hat Irmscher aufgehübscht. Auch für die Felgen des Stromers mit Kultfaktor bietet der Tuner neue Optionen. Die 20-Zoll-Räder mit dem Namen "New Star" erinnern mit ihren fünf verdrehten Doppelspeichen etwas an einen Ventilator. Beim Anblick lässt sich fast schon der Fahrtwind im Haar spüren und der Urlaub ist zum Greifen nah. Farblich stehen schwarz und die glanzgedrehte "Exclusiv"-Variante zur Auswahl.

Auch interessant:

An den Elektromotorisierungen mit wahlweise 150 oder 210 kW (204 oder 286 PS) ändert sich zwar nichts, dafür aber am Fahrwerk: Ein neuer Federnsatz (-30 mm) trägt zur Fahrwerksoptimierung bei. Der Stromer soll damit querdynamisch mehr drauf haben. An der Reichweite von 418 Kilometern dürfte das ebenso wenig ändern wie an der Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h. Um das Urlaubs- und Abenteuerfeeling im VW ID. Buzz komplett zu machen, bietet Irmscher auf seiner Website noch weitere Ausbaumöglichkeiten für den Innenraum an.

Von Jennifer Campen