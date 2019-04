Das Nissan GT-R Facelift ist seit 2016 erhältlich. Zum 50. Geburtstag des GT-R-Kürzels legt Nissan das Sondermodell "50th Anniversary Edition" auf, das auf der New York Autoshow 2019 debütiert.

Die behutsamen Modifikationen des Nissan GT-R Facelift (2016) fallen nur bei genauem Hinsehen auf: So schickte Nissan den Sportler 2016 mit einer geänderten Front (größerer Kühlergrill, kleinere Tagfahrleuchten) und einer leicht abgewandelten Schürze mit neuer Spoilerlippe ins neue Modelljahr. Käufer des mittlerweile vierten GT-R-Facelifts dürfen sich über immerhin 20 Extra-PS freuen. Nissan impft dem Twinturbo-geladenen 3,8-Liter-V6 jetzt 570 PS und 633 Newtonmeter Drehmoment ein. Damit leistet der überarbeitete Sportwagen fast 100 PS mehr als zur Markteinführung 2007. Nissan hat das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe und die Abgasanlage (jetzt aus Titan) ebenfalls überarbeitet. Die optimierte Schaltbox verwaltet die Gänge laut Nissan noch sanfter und der Auspuff soll einen noch emotionaleren Klang ermöglichen. Ein umfangreiches Update bekam auch das Cockpit des Nissan GT-R Facelift (2016): Neue Armaturen und Instrumente, noch mehr hochwertiges Leder und ganz neu: "mitlenkende" Schaltpaddel am Lenkrad. Vier Farben für den Innenraum stehen seitdem zur Auswahl. Zur besseren Übersicht hat Nissan die vormals 27 Knöpfe und Schalter auf acht reduziert. Mehr zum Thema: Der Nissan 370Z bekommt ein Jubiläums-Modell

Fahrbericht Neuer Nissan GT-R Facelift (2016): Erste Testfahrt GT-R geht auf Kuschelkurs

Nissan GT-R Facelift (2016) im Video:

Nissan GT-R Facelift (2016) bekommt Sondermodell "50th Anniversary Edition"