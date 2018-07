Den nächsten Nissan GT-R erwarten wir nicht vor 2020. Mit ihm wollen die Japaner nicht weniger als "den schnellsten Supersportwagen der Welt" bauen. Die Studie "GT-R50 by Italdesign" geht derweil in Kleinserien-Produktion zum Preis ab 900.000 Euro. Alle Informationen zum möglichen Hybrid-Sportler!

Die Entwicklung des Nissan GT-R (2020) ist in vollem Gange. Die Ablösung der seit 2007 angebotenen Generation ist wegen vieler jüngerer Konkurrenten mittlerweile überfällig. Unbestätigten Meldungen zufolge soll der nächste GT-R auf einer komplett neuen Plattform aufbauen. Zudem plauderte Nissans Chef-Designer bei den Kollegen von Autocar aus dem Nähkästchen. Dabei sollen die Worte gefallen sein, dass man den "schnellsten Supersportwagen der Welt" bauen will. Das sollte bei Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Schon der aktuelle Japan-Renner ist mit bis zu 600 PS alles andere als langsam. Es gilt als wahrscheinlich, dass der nächste GT-R als Hybrid kommt. Auch wenn über den Antrieb noch nicht final entschieden wurde, wie der Designchef verlauten ließ. Parallel fertige man ständig neue Zeichnungen des Sportlers an, könne aber noch nicht mit der konkreten Arbeit beginnen, da aktuell noch die Ingenieure am Zuge seien. Sollte der GT-R wirklich schnellster Sportler werden wollen, muss er sich gehörig strecken und an Leistung zulegen. 900 PS wären wohl nötig, um die nicht schlafende Konkurrenz in Schach halten zu können. Über das mögliche Design ist noch wenig bekannt, die Studie Concept 2020 Vision Gran Turismo kann man als Fingerzeig deuten. Vermutlich mehr Fingerzeig als die jüngst präsentierte Kleinserie Nissan GT-R50 by Italdesign. Diese basiert noch auf dem aktuellen Modell und soll die Vergangenheit des Nissan GT-R feiern, bevor dann frühestens 2020 die Neuauflage startet.

Der Nissan GT-R50 by Italdesign im Video:

GT-R50 kommt in Kleinserie, gibt aber keinen Hinweis auf den nächsten GT-R. © Instagram/Nissan

Neue Informationen zum Nissan GT-R (2020)