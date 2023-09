Es bleibt auch bei der vergleichsweise bescheidenen Ladeleistung von elf kW am Hausanschluss und bestenfalls 140 kW an der Gleichstrom-Buchse.

Lademeister zwischen den Welten: Der erste elektrische Kombi für die Oberklasse kommt mit dem neuen Nio ET5 Touring (2023) nicht aus Süddeutschland, sondern aus China. So schlägt er sich bei der ersten Testfahrt!

Zwar spricht William Li immer leise und lobt die deutschen Premiumanbieter in den höchsten Tönen, doch Zurückhaltung übt der charismatische Nio-Chef deshalb noch lange nicht. Mit Audi streitet er vor Gericht über die Nomenklatur seiner Limousinen, von BMW adaptiert er den Namen seiner Kombis und schickt den neuen Nio ET5 Touring (2023) ins Rennen und zur ersten Testfahrt der AUTO ZEITUNG. Bemerkenswerter als die Gattungsbezeichnung ist allerdings das Auto selbst. Mit ihm dringt im Herbst 2023 zum Preis ab 47.500 Euro ein Chinese in die Domäne der Deutschen – und kommt dem Audi A6 e-tron Avant und dem BMW i5 Touring aus München um Monate zuvor. Von Mercedes ganz zu schweigen, wo einmal mehr unklar ist, ob der Kombi eine Zukunft hat. Und auch ein Underdog wie der VW ID.7 Tourer lässt noch bis weit ins Jahr 2024 auf sich warten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Nio ET5 Touring (2023)

Wobei das mit dem chinesischen Herausforderer so eine Sache ist. Zum einen spielen Kombis im Reich der Mitte nicht mal eine Nebenrolle, zum anderen hat der neue Nio ET5 Touring (2023) ohnehin einen deutschen Pass. Sein Design stammt nämlich aus den Studios in München. Dort wurde dem ET5 bei einer unveränderten Länge von 4,79 m eine schmucke Kehrseite mit einem kessen Undercut gezeichnet. Das Dach zeigt sich ein wenig angehoben und das Panoramafenster zum Himmel verlängert. Dazu gibt es eine asymmetrisch dreigeteilte Rückbank, eine elektrische Klappe und dahinter Platz für 450 bis 1300 l Gepäck – schon bei der ersten Testfahrt spürbar mehr als bei der Limousine, zumal mit einem doppelten Boden geschickt unterteilt.

Das Ambiente im neuen Nio ET5 Touring (2023) ist nobel und naturgemäß nichts für Werkzeug oder Farbkübel, dafür der Kofferraum ist hübsch ausgeschlagen und mit pfiffigen Details wie einem Haken für die Einkaufstaschen oder Kleiderbügel garniert. Nur einen von hinten zugänglichen Klappmechanismus für die Rückbank suchen wir bei der ersten Testfahrt vergebens – das können Audi, BMW und Mercedes besser. Dafür allerdings empfiehlt sich der Nio in anderer Hinsicht als Praktiker: Die Dachreling ist Standard und gegen Aufpreis gibt es eine elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung mit einer maximalen Anhängelast von 1400 kg.

Das U.S.P. ist und bleibt der Wechselakku

Die Technik unter der Hülle des neuen Nio ET5 Touring (2023) ist bekannt: Es bleibt bei den beiden E-Motoren mit zusammen 360 kW (490 PS), den Akkus mit 75 oder 100 kWh für bis zu 560 km Reichweite und der vergleichsweise bescheidenen Ladeleistung von elf kW am Hausanschluss und bestenfalls 140 kW an der Gleichstrom-Buchse. Solche Werte kann sich Nio nur deshalb leisten , weil der Akkutausch keine fünf Minuten dauert – wenn man denn eine der bislang nur drei Stationen in Deutschland ansteuert. Dafür fährt der ET5 schneller als die meisten Konkurrenten: Mit einem maximalen Drehmoment von 700 Nm beschleunigt er in bestenfalls 4,0 s auf Tempo 100 und schafft 200 km/h in der Spitze.

Die Preise für den neuen Nio ET5 Touring (2023) unterscheiden sich nicht von der Limousine – sie sind genauso hoch und kompliziert: Denn zu den 47.500 Euro für das Auto kommen entweder einmalig 12.000 oder 21.000 Euro für den Batteriekauf oder monatlich 169 oder 289 Euro für die Batteriemiete. Alternativ abonniert man den ET5 gleich, zahlt dafür pro Monat 1119 oder 1249 Euro und darf dann genau wie mit den Mietakkus auch an die Wechselstationen. Fürs Erste ist der Blick auf die Preisliste jedoch ohnehin überflüssig, schließlich ist der ET5 Touring allein auf weiter Flur. Den Porsche Taycan Sport Turismo wird wohl niemand ernsthaft als Konkurrenten bezeichnen. Spannend wird es deshalb erst 2024, wenn VW den ID.7 Tourer, BMW den i5 Touring und Audi den A6 e-tron Avant bringt. Erst dann wird sich zeigen, wer den wahren Lademeister stellt.

