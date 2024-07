Luxus-Kreuzer in Aktion

Mit dem Facelift wachsen auch die Felgen auf 23 Zoll an. Dementsprechend passt Rolls-Royce auch das Luftfahrwerk an.

Die zweite Serie des Rolls-Royce SUV kann für die wenigen Glücklichen Träume wahr werden lassen. Wir wollen uns selbst ein Bild davon machen und begeben uns im neuen Rolls-Royce Cullinan Facelift (2024) auf eine erste Testfahrt.

In einer Welt voller Sorgen könnte man sich die Frage stellen: Wen kümmert der neue Rolls-Royce Cullinan, selbst wenn er als Facelift ein paar Änderungen erfahren hat? Aber die Frage, was der Cullinan repräsentiert, verblasst neben der Realität dessen, was er ist. Nämlich ein Auto, das sehr gut verarbeitet, angenehm zu fahren und faszinierend zu erleben ist. Auch im Jahr 2024. Bei unserer ersten Testfahrt mit dem SUV merken wir schnell: Alles, was man berührt und riecht, ist exquisit. Alles bewegt sich mit einer gut gedämpften Fluidität, von dem Kofferraumdeckel und den Lüftungsdüsen bis zu dem Gaspedal und dem Lenkrad. Die stressreduzierenden Rücksitze werden durch den üppigen Teppich, die vielfach verstellbare Klimaanlage und das Gefühl, dass alles um einen herum wunderschön gefertigt ist, noch verbessert.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars lässt sich im Rolls-Royce Cullinan (2019) fahren (Video):

Erste Testfahrt: Das Rolls-Royce Cullinan Facelift (2024) verwöhnt, wo es nur geht

Das neue Rolls-Royce Cullinan Facelift (2024) ist eines jener limousinenähnlichen Autos, das auch vorne Spaß macht. Es lenkt gut, fährt sehr gut und bleibt bei unserer ersten Testfahrt jederzeit ruhig und komfortabel, es sei denn, man versucht, ein 2,7-t-SUV mit Transit-Länge wie einen Porsche 911 zu fahren. Es ist ganztägig komfortabel zu fahren, und diese Fahrt kann auch Abstecher abseits der ausgetretenen Pfade beinhalten.

Es gibt eine Black Badge-Version, die einige kosmetische Änderungen sowie mit 28 PS (21 kW) mehr Leistung und mehr Drehmoment (50 Nm) aufweist als das Basismodell und etwa 60.000 Euro Aufpreis kostet. Der Black Badge ist schön gemacht, versucht aber ein wenig zu sehr, jüngere Multimillionäre mit ihrem lauteren Auspuff und dem Carbon-Armaturenbrett anzusprechen. Die wahre Stärke des neuen Rolls-Royce Cullinan Facelift (2024) – der Grund, warum einige ihn sogar einem so guten SUV wie einem Bentley Bentayga vorziehen – liegt in seiner ausgesprochen luxuriösen Atmosphäre und dem Emblem.

Die Konkurrenten:

Der Cullinan ist nicht billig

Das alles hat seinen Preis – in einigen Fällen eine halbe Million Euro und mehr, obwohl der nominale Einstiegspreis bei etwa 392.000 Euro liegt. Dafür bekommt man den höchsten Rolls-Royce, der den bekannten 6,75-l-V12-Motor in einem Aluminiumrahmen verwendet, mit der mit einer kastenförmigen Karosserie überzogen ist. Rolls-Royce nennt an dieser Stelle Leistungsdaten von 563 PS (416 kW) und ein Drehmoment von 850 Nm. Das reicht, um den noblen Brocken in 5,3 s auf 100 km/h zu beschleunigen. Erst bei 250 km/h Topspeed ist Schluss und das neue Rolls-Royce Cullinan Facelift (2024) rennt in den elektronischen Begrenzer. Das reicht uns vollkommen, denn die weit über 200 Sachen erreichen wir bei unserer ersten Testfahrt ohnehin nicht.

Dank des Facelifts wirkt der Cullinan nun etwas weniger kastig als zuvor. Vorne wurden der Kühlergrill, die Lufteinlässe und die Tagfahrlichter neu gestaltet. Hinten und an den Seiten gibt es ähnlich dezente Änderungen, die alle darauf abzielen, ein grundsätzlich unelegantes Design etwas eleganter wirken zu lassen. Die Räder wachsen um einen auf 23 Zoll. Dementsprechend wurde auch die Luftfederung angepasst.

Verspielter Innenraum

Die größeren (aber immer noch bescheidenen) Änderungen finden sich im Innenraum des neuen Rolls-Royce Cullinan Facelift (2024), der nun von einem durchgehenden Glas-Armaturenbrett geziert wird. Es verbindet visuell die Instrumente der fahrenden Person mit dem dekorativen Bereich vor dem Beifahrersitz und den Touchscreen in der Mitte. Dazu gibt es auch eine neue analoge Uhr und (zum ersten Mal bei einem Serien-Rolls-Royce) die Spirit of Ecstasy-Figur ist auch im Innenraum versteckt. Sie findet sich sonst ausschließlich auf der Motorhaube der britischen Luxuskreuzer und ist beim Cullinan entsprechend zweimal vertreten.

Das mag wie eine kleine Änderung erscheinen, aber es ist ein Hinweis auf die zunehmende Verspieltheit des Rolls-Royce-Designteams, die auf die größere Jugend und Vielfalt ihrer Kund reagieren. Die Polsterung muss, ungewöhnlich für Rolls-Royce, nicht aus Leder bestehen: Eine neue Alternative auf Bambusbasis wird ebenfalls angeboten. Und die Farbwahl, innen wie außen, ist nahezu unendlich und reicht von den düsteren Silber- und Schwarztönen, die auch der Testwagen auf unserer ersten Testfahrt trägt, bis hin zu einigen kräftig fruchtigen Farbtönen.

Von Colin Overland

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 2024 Rolls-Royce Cullinan Facelift Technische Daten Motor 12-Zylinder, Bi-Turbo; 6749 cm³ Antrieb 8-Gang; Automatik; Allrad Leistung 416 kW/563 PS Max. Drehmoment 850 Nm Karosserie Leergewicht 2732 kg Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 5,3 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 13,3 -14,0 l S Kaufinformationen Grundpreis etwa 392.000 € Marktstart 2024 *Breite mit Außenspiegel