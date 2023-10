Porsche krönt die überarbeitete Cayenne-Baureihe mit einem 739 PS starken Performance-Hybrid samt Leichtbau-Paket. Erste Testfahrt mit dem neuen Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2023) auf der Rennstrecke!

Gegenüber dem bisherigen Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid (500 kW/680 PS) legt das neue Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2023) noch einmal kräftig nach: 59 PS (43 kW) mehr plus 50 Nm und zehn km/h schneller – zumindest mit dem optionalen GT-Paket, das zudem über 100 kg Gewicht einspart und ein voll auf Dynamik fokussiertes, aber dennoch reisetaugliches Fahrwerk mitbringt. Vergleicht man das neue Super-SUV mit dem bisherigen Turbo GT (640 PS/470 kW), wiegt das aktuelle Hybrid-Modell aber üppige 275 kg mehr. Kann die Extra-Power das ausgleichen? Antwort gibt die erste Testfahrt auf der Rennstrecke! Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2023) im Fahrbericht (Video):

Erste Testfahrt mit dem neuen Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2023)

Der Antritt des neuen Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2023) ist unzweifelhaft Porsche-typisch vehement: Von null auf 100 km/h sprintet der Top-Cayenne laut Werk in nur 3,6 s (ohne GT-Paket: 3,7 s). Und so vehement, wie der Cayenne losstürmt, kommen auch ohne Stoppuhr keine Zweifel an diesem Wert auf. Noch dazu, da sich die Power feinfühlig dosieren lässt und der E-Boost des Hybrid-Antriebs etwaige Verzögerungen des Biturbo-V8 mit unmittelbarem Punch überspielt. Drehfreude und die dezent-druckvolle Tonlage des Vierliter-Motors gefallen bei der ersten Testfahrt ebenfalls.

Aber: Der frühere Turbo GT spurtete in 3,3 s auf 100 km/h. Das spielt im Alltag keine Rolle, am Stammtisch schon. Dafür soll die Effizienz des Antriebs erheblich besser geworden sein, denn das aktuelle Hybrid-Konzept mit seiner fast 26 kWh großen Batterie und dem stärkeren E-Motor kann den 599 PS (441 kW) starken Verbrenner stärker entlasten als bisher. Außerdem hält die Regelstrategie in den Modi Sport und Sport Plus weniger elektrische Energie in Reserve. Zudem lädt sich der Cayenne an der Wallbox mit nun elf kW trotz des größeren Akkus schneller wieder auf. Da die Batterie oberhalb der Hinterachse thront, reduziert sich das Kofferraumvolumen auf 434 bis 1344 l. Immer noch sehr viel für einen Sportwagen und ausreichend für ein SUV – aber eben auch 105 l weniger als im Turbo GT. Andererseits hilft der Ballast im Heck, die Gewichtsverteilung besser auszutarieren.

Weniger Verbrauch, mehr Reichweite – E-Hybrid

Und damit sind wir beim wichtigsten Punkt: der Fahrdynamik. Um hier das Optimum herauszuholen, sparte die Entwicklungsabteilung an jeder Ecke. Dach und Außenspiegel aus Carbon, ultraleichte Schmiede-Räder, weniger Dämmung, Auspuffanlage aus Titan, Zwölf-Volt-Leichtbau-Akku, mechanische Lenksäulen-Einstellung, Race-Tex-Interieur mit Acht-Wege-Sportsitzen, Carbon-Keramik-Bremse und weitere Feinheiten senken das Gewicht des Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2023) um mehr als 100 kg sowie den Schwerpunkt. Ferner kauert der Porsche mit GT-Paket zehn Millimeter tiefer auf der Straße. Die Vorderachse verwendet spezifische Achskomponenten und einen um bis zu 0,58 Grad negativeren Sturz. Optional werden zudem eigens für das Auto abgestimmte Semislick-Reifen (Pirelli P Zero Corsa) angeboten. Doch schon mit den serienmäßig montierten 22-Zöllern (Pirelli P Zero NC0) liegt die Fuhre bei der ersten Testfahrt wie angeklebt auf der Straße.

Im Verbund mit den aktiven Stabilisatoren (PDCC) und der Hinterachslenkung – beides optional – legt das neue Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2023) mit GT-Paket eine Agilität an den Tag, die man dem knapp fünf Meter langen Wagen nie und nimmer zutrauen würde. Jeder Lenkbefehl, jeder Lastwechsel, jeder Bremsimpuls – alles wird unmittelbar, präzise und vorhersehbar umgesetzt. Beinahe könnte man das enorme Gewicht von mehr als 2,5 t vergessen, zöge es den Cayenne in schnellen Kurven nicht irgendwann sanft, aber bestimmt über alle viere nach außen. Lähmendes Untersteuern kennt er zwar nicht, doch die ungestüme "Leichtigkeit" des alten Turbo GT bietet er auch nicht. Egal. Er ist auch so pfeilschnell, verblüffend leicht zu beherrschen und vermittelt vom Start weg ein unerschütterliches Vertrauen. Nur die Bremse spricht bei der ersten Testfahrt etwas zu giftig an.

Technische Daten des neuen Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (2023)

AUTO ZEITUNG 23/2023 Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé Technische Daten Motoren 4,0-l-V8-Biturbo + permanenterregte Synchronmaschine Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Autom.; Allradantrieb Gesamtleistung 544 kW/739 PS bei 5500-6800 /min Max. Drehmoment 950 Nm bei 900-5130 /min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4930/1995 (2194)/1652 mm Leergewicht/Zuladung 2495/440 kg Kofferraumvolumen 434-1344 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 3,6 s Höchstgeschwindigkeit 305 (elektr.: 135) km/h Verbrauch auf 100 km 1,8 l SP + 30,2 kWh Elektrische Reichweite (EAER City) 82 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 208.454 € Marktstart Noch 2023