Hohe Kraftstoffkosten und lange Lieferzeiten beim Autokauf sorgen für Ärger, deshalb sind sparsame gebrauchte Autos gefragter denn je. Das sind die niedrigsten Testverbräuche in den Kategorien Benzin und Diesel sowie Hybrid und Elektroauto!

Gebrauchtwagen kaufen liegt im Trend. Denn Kraftstoffpreise, die durch die Decke schießen, und ein stockendes Neuwagengeschäft mit ungekannt langen Wartezeiten sorgen bei Autofahrer:innen und -käufer:innen gleichermaßen für Unsicherheit. Wegen unterbrochener Lieferketten und fehlender Fahrzeugteile, darunter Leiterplatten, Chips und Kabelbäume, dürfte speziell das Kaufdilemma noch eine ganze Weile anhalten. Zudem steht bei vielen nach wie vor im Raum: Welcher Antrieb hat Zukunft, welcher ist für mich der richtige? Wer jetzt auf ein E-Auto umsteigt, muss sich aufgrund deutlich kürzerer Reichweiten, langer Ladezeiten und einer noch immer unterdimensionierten Ladeinfrastruktur komplett neu orientieren. Zudem sind die Anschaffungspreise für E-Fahrzeuge heftig. Die staatlichen Förderprämien gelten zwar noch bis zum Jahresende 2022, doch auch hier machen die stockende Auto-Produktion, lange Vorlaufzeiten und immer wieder verschobene Auslieferungen mittlerweile einen Strich durch die Rechnung. Denn damit sind die hohen Preisnachlässe in Gefahr. Viele werden sich deshalb ohne Umweltprämie und Mobilitätszuschuss die E-Mobilität privat nicht mehr leisten können, zumal die im Frühjahr 2022 generell steigenden Lebenshaltungskosten ohnehin schon für Probleme sorgen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Gebrauchtwagen als sparsame Alternative

Wer derzeit schnell ein neues Auto benötigt, sollte sich daher zum Kauf eines sparsamen Gebrauchtwagens entschließen, auch wenn es nur eine Übergangslösung ist. Das hat gleich mehrere Vorteile:

Die Autos sind sofort und noch in großer Auswahl erhältlich.

Auch junge Gebrauchte, die erst zwei oder drei Jahre alt sind, verfügen bereits über aktuelle Technik und sind um viele tausend Euro günstiger als Neuwagen.

Mit dieser "Übergangslösung" kann man Zeit gewinnen, um später ein Auto mit ausgereiftem Zukunftsantrieb und aktuellem Energiespeicher zu kaufen. Und zwar deutlich günstiger als heute.

Als wichtige Hilfestellung bei der Auswahl eines preiswerten und zudem auch sparsamen Gebrauchtwagens haben wir Fahrzeuglisten in vier unterschiedlichen Antriebskategorien zusammengestellt. Das erleichtert die Auswahl bei den sparsamsten Benzinern, Dieseln, Hybrid- und Elektroautos – sie sind jeweils unterteilt nach den Fahrzeuggrößen Klein-, Kompakt- und Mittel-/Oberklasse. Als primäres Auswahlkriterium haben wir den realen Kraftstoffverbrauch zugrunde gelegt, also jenen Wert, der über das Autoleben kostenbestimmend ist. Dabei handelt es sich bei unseren Angaben um einen praxisnahen Messwert, den wir selbst im Test ermittelt haben. Hier geht es also weder um blumige Prospektangaben, noch um Messungen auf dem Prüfstand, die bekanntermaßen unter Idealbedingungen erfolgen. Mehr zum Thema: Die Gründe für hohe Gebrauchtwagen-Preise

Sparsame Diesel und Benziner als Gebrauchtwagen

Bei der nach wie vor diskutierten Grundsatzfrage Diesel oder Benziner scheiden sich oft die Geister. Mit der Laufruhe eines Ottomotors kann ein Dieseltriebwerk nicht immer mithalten. Dafür verbraucht der Selbstzünder definitiv weniger – in unserer Auflistung der sparsamsten Gebrauchtwagen ist das im Durchschnitt immerhin ein halber Liter weniger Kraftstoff. Zudem arbeitet der Diesel deutlich klimafreundlicher: Prinzipbedingt enthalten seine Abgase rund 20 Prozent weniger CO2. Gegen den immer wieder zitierten höheren Ausstoß von NOx und Rußpartikeln setzen Autohersteller seit vielen Jahren erfolgreich NOx-Speicherkatalysatoren und SCR-Kats sowie bereits seit Jahrzehnten Partikelfilter ein. All die hier aufgelisteten Diesel-Modelle bereiten keinerlei Probleme durch überhöhten oder gar unzulässigen Schadstoffausstoß. Im Gegenteil: In puncto Feinstpartikel arbeiten moderne Dieselmotoren sogar messbar sauberer als viele hochverdichtete Turbobenziner. Wer zudem die drehmomentstarke Kraftentfaltung beim Beschleunigen und üppige Reichweiten von 1000 Kilometer oder mehr pro Tankfüllung nutzen möchte, kommt am Diesel nicht vorbei. Das hat sich herumgesprochen: Laut einer DAT-Analyse (Deutsche Automobil Treuhand) stehen gebrauchte Diesel zwei Wochen kürzer beim Händler als Benziner. Mehr zum Thema: Rechte bei Lieferverzug von Neuwagen

Benzin Leistung (kW/PS) Testverbauch (l/100 km) Kleinwagen Toyota Aygo 1.0 53/72 5,1 Mitsubishi Space Star 1.0 52/71 5,2 Skoda Fabia 1.0 TSI 70/95 5,6 VW Up 1.0 44/60 5,6 VW Polo 1.0 59/80 6,0 Nissan Micra 1.0 52/71 6,2 Opel Corsa 1.2 55/75 6,6 Audi A1 30 TFSi 81/110 6,7 Suzuki Swift 1.2 66/90 6,8 Mazda2 1.5 Skyactiv-G 90 66/90 6,8 Opel Crossland X 1.2 60/81 7,0 Kompaktklasse VW Golf 1.0 TSI 85/115 6,0 Opel Astra 1.2 Di-Turbo 81/110 6,5 Audi Q2 30 TFSI 85/115 6,7 Ford Focus EcoBoost 74/100 6,7 Audi A3 Sportback 30 TFSI 85/115 7,0 BMW 118i 115/156 7,6 BMW X1 18i sDrive 100/136 8,2 Ford Kuga 1.5 EcoBoost 88/120 8,2 Mittel-/Oberklasse Audi A4 35 TFSI 140/190 7,4 BMW 320i 135/184 7,6 Audi A6 45 TFSI 180/245 9,2

Diesel Leistung (kW/PS) Testverbauch (l/100 km) Kleinwagen Citroën C3 BlueHDi 100 75/102 4,6 VW Polo 1.6 TDI 70/95 5,4 Opel Crossland 1.5 75/102 6,8 Kompaktklasse Nissan Qashqai 1.5 dCi 85/115 5,3 Ford Focus 1.5 EcoBlue 88/120 5,5 Peugeot 308 1.5 BlueHDi 100 75/102 5,5 Mercedes A 160 d 70/95 5,6 VW Golf 1.6 TDI 85/115 5,7 Audi Q3 35 TDI 110/150 5,8 BMW 116d 85/115 5,9 Dacia Duster Blue dCi 115 85/115 6,1 Hyundai i30 1.6 CRDi 85/115 6,2 Kia Ceed 1.6 CRDi 100/136 6,3 VW Touran 2.0 TDI 110/150 6,5 Mazda CX-3 1.8 Skyactiv-D 85/115 6,7 Hyundai Tucson 1.6 CRDi 85/115 7,7 Mittel-/Oberklasse Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 110/150 5,9 VW Passat 1.6 TDI 88/120 5,9 Audi A6 40 TDI 150/204 6,1 BMW 318 d 110/150 6,1 Mazda 6 2.2 Skyactiv-D 110/150 6,1 Audi A4 35 TDI 120/163 6,3 Mercedes C 200 d 118/160 6,4 Mercedes S 350 d 210/286 7,1 Audi A8 50 TDI quattro 210/286 7,2 BMW 520d 140/190 7,2 Mercedes GLC 220 d 125/170 7,2 Audi Q5 35 TDI 120/163 7,5 BMW 730d 195/265 8,1 BMW X3 20d xDrive 140/190 8,4

Sparsame Elektroautos und Hybride als Gebrauchtwagen

Mittlerweile bietet der Gebrauchtwagenmarkt immer öfter auch attraktive E-Autos. Allerdings gibt es hier den staatlichen Umweltbonus (BAFA-Förderung) nur unter Bedingungen: Der Bund bezuschusst junge Gebrauchte mit bis zu 5000 Euro, wenn sie nach dem 4. November 2019 zugelassen wurden und das Fahrzeug zudem mindestens sechs Monate auf einen Halter in Deutschland zugelassen war. Für das Auto darf noch keine Förderung beantragt worden sein, und es darf nicht mehr als 15.000 Kilometer auf dem Tacho haben. Vor dem Kauf eines gebrauchten E-Autos sollte man unbedingt den Alterungs-Zustand SoH (State of Health) der Hochvolt-Batterie überprüfen lassen, zum Beispiel bei der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung. Denn wenn der Akku erneuert werden muss, sind je nach Modell zwischen 15.000 und 24.000 Euro fällig. Während bei Hybrid-Modellen vor allem die Bremsenergie wieder gespeichert und dann zum Beschleunigen erneut genutzt werden kann, lassen sich Plug-in-Hybride per Stecker aufladen. So können diese Autos mit Doppelherz – also zwei Antrieben – zumindest 30 bis 50 Kilometer lokal emissionsfrei fahren. Das reicht meist für die Umweltzone und den City-Bereich. Bei weiten Strecken und Überlandfahrten steht zudem ein Verbrennermotor samt üblichem Kraftstofftank zur Verfügung. Hybride eignen sich damit für City und auch Langstrecke. Hier ist die Reichweitenangst – wie derzeit noch bei E-Autos – also unbegründet. Allerdings muss man stets die schwere Technik für beide Antriebssysteme mitschleppen – und auch beschleunigen.

Elektro Leistung (kW/PS) Batterie (kWh) E-Reichweite (km) Testverbauch (kWh/100 km) Kleinwagen Renault Zoe R 135 Z.E. 100/136 40 229 17,5 Nissan Leaf 110/150 39 218 17,9 VW e-Up 61/83 32,3 175 18,5 BMW i3 S 75/102 37,9 204 18,6 Smart Fortwo EQ 60/82 16,7 84 19,8 Kompaktklasse Kia e-Soul 150/204 64 342 18,7 Kia e-Niro 150/204 64 323 19,8 Hyundai Kona Elektro 150/204 64 298 21,5 Opel Ampera-e 150/204 58 265 21,9 VW e-Golf 100/136 32 131 24,5 Mittel-/Oberklasse Tesla Model 3 Performance 377/513 75 379 19,8 Tesla Model S Ludicrous 580/789 98,4 397 24,8 Tesla Model X 310/422 98,4 345 28,5 Mercedes EQC 400 4Matic 300/408 80 264 30,3 Audi e-tron 50 230/313 64 190 33,6

Hybrid/Plug-in-Hybrid Leistung (kW/PS) Batterie (kWh) E-Reichweite (km) Testverbauch (pro 100 km) Kleinwagen Toyota Yaris 1.5 Hybrid 74/100 0,9 - 5,3 l Kompaktklasse Hyundai Ioniq Hybrid 1.6 GDI 104/141 1,6 - 4,5 l VW Golf 1.4 eHybrid 150/204 8,7 50 2,7 l + 6,2 kWh Toyota Prius Plug-in-Hybrid 1.8 VVT-i 90/122 8,8 59 3,9 l + 3,6 kWh VW Golf GTE eHybrid 180/245 10,4 64 4,4 l + 6,4 kWh Opel Grandland X Hybrid4 165/224 11,5 65 6,4 l + 5,5 kWh Mittel-/Oberklasse Toyota RAV4 2.5 Hybrid 225/306 18,1 75 3,9 l + 6,7 kWh Mercedes C 300 e 235/320 13,5 59 4,9 l + 12,7 kWh Hyundai Tucson 1.6 TGDI Plug-in-Hybrid 169/229 1,5 - 5,9 l Mitsubishi Outlander PHEV 2.4 165/224 13,8 54 6,1 l + 6,9 kWh BMW 230e 150/204 12,0 61 6,3 l + 12,0 kWh Ford Kuga 2.5 Hybrid 140/190 1,1 - 6,6 l Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid 138/188 13,8 61 6,8 l + 6,9 kWh VW Tourareg 3.0 V6 eHybrid 280/380 14,3 57 7,5 l + 12,6 kWh

Messfahrt zum Verbrauch unter realen Testbedingungen

Die Ermittlung des Verbauchs der sparsamsten Gebrauchten in unserer Tabelle fand stets im Straßenverkehr unter alltagsüblichen Bedingungen statt: mit eingeschaltetem Licht (wenn erforderlich) und aktivierter Klimaanlage (21 Grad, Auto-Modus), ohne sportlich oder gar schleichend unterwegs zu sein. Die festgelegte 108 Kilometer lange Verbrauchsrunde umfasst ein ausgewogenes Streckenprofil mit 23 Prozent Stadtverkehr, 34 Prozent Landstraße und 43 Prozent Autobahn, wobei hiervon nur 15 Prozent mit Vmax (höchstens 200 km/h) und die restlichen 28 Prozent mit 130 km/h (Richtgeschwindigkeit) gefahren werden. Interessant: Die sich hier ergebenden Durchschnittsverbräuche finden fast immer auch ihre Bestätigung im Vergleich mit dem Durchschnitt des Gesamtverbrauchs ähnlicher Dauertestfahrzeuge, die wir im realen Alltag über 100.000 Kilometer fahren.

