Volvo kann auch anders

Aus XC40 wird EX40 und die Coupévariante heißt fortan Volvo EC40 (2024). Doch damit nicht genug: Mit der Namensänderung kommen auch gleich ein neues Topmodell "Twin Motor Performance AWD" und die Sonderausstattung "Black Edition" hinzu. Höchste Zeit also für eine erste Testfahrt.

Black Edition nennt Volvo seine ganz in Schwarz gehaltenen Modelle, die meist in guter Ausstattung angeboten werden. Nach dem Erfolg beim Mittelklasse-SUV XC60 geht die Marke jetzt eine Klasse tiefer: Auch das elektrische SUV-Coupé EC40 ist ab sofort auf dem skandinavischen Schwarz-Markt vertreten. EC40? Richtig! Der kompakte Stromer C40 erhielt zum Modelljahr 2025 einen neuen Namen. Mit dem großen E werden jetzt alle Batterie-elektrischen Modelle von Volvo gekennzeichnet. So ist aus dem elektrischen XC40 nun der EX40 geworden. Und mit dem Twin Motor Performance AWD-genannten Topmodell setzt Volvo gleich nochmal einen drauf. Gut, dass unser Testwagen gleich beides beinhaltet.

Erste Testfahrt: Neuer Volvo EC40 Twin Motor Performance AWD (2024) mit Leistung satt

Die technischen Neuerungen halten sich beim neuen Volvo EC40 (2024) hingegen in Grenzen. Den wichtigsten Umbau, den Wechsel vom standardmäßigen Vorder- auf Hinterradantrieb mit neuen E-Maschinen und verbesserten Akkus, hatte Volvo schon 2023 vollzogen. Mit 325 kW (441 PS) ist der Twin Motor Performance AWD 25 kW (33 PS) stärker als der weiter angebotene Twin Motor AWD. Die Preise in der mittleren Ausstattung Plus starten bei 64.390 Euro. Möchte man die Black Edition Plus fahren, sind mindestens 65.690 Euro fällig (Stand: Juni 2024). Dafür gibt es einen hochwertig verarbeiteten Volvo auf schwarzen 20-Zöllern mit umfangreicher Sicherheitsausstattung und hautfreundlichen Polsterstoffen. Hier und da finden sich im Innenraum aber auch noch Teile aus hartem Kunststoff. Das nur 12,3 Zoll große Zentraldisplay wirkt zudem nicht mehr taufrisch – daran merkt man, dass das Auto aus dem Jahr 2021 stammt.

Bei der ersten Testfahrt arbeitete das Multimediasystem auf Google-Basis allerdings schnell und ohne Abstürze – das Auto wirkt ausgereifter als die Fahrzeuge mancher Mitbewerber. Wichtige Funktionen wie der Wechsel zum energiesparenden One-Pedal-Drive mit stärkerer Rekuperation sind aber wie bisher in verschachtelten Menüs versteckt. Der Fahrkomfort des neuen Volvo EC40 Twin Motor Performance AWD (2024) in der Black Edition ist gut, kleinere Unebenheiten der Fahrbahn werden wirksam von den Insassen ferngehalten. Die Vordersitze könnten allerdings etwas größer sein, sind aber trotzdem bequem. Das serienmäßige Panoramaglasdach schränkt besonders im Fond die Kopffreiheit ein. Die fahrdynamischen Qualitäten ließen sich bei der Fahrt über schwedische Landstraßen nur erahnen. Der WLTP-Verbrauch von 17,3 kWh scheint allerdings sehr optimistisch zu sein.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 14/2024 Volvo EC40 Twin Motor Performance AWD Black Edition Technische Daten Motoren 1 Asynchronmaschine und 1 Permanenterregte Synchronmaschine Antrieb Konstantübersetzung; Allrad Systemleistung 325 kW/441 PS Max. Drehmoment 670 Nm Kapazität/Spannung 79 kWh (netto)/400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4440/1873 (2034)*/1596 mm Leergewicht/Zuladung 2110/510kg Kofferraumvolumen 404-1596 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,6 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Verbrauch auf 100 km 7,3 kWh Reichweite 510 km Kaufinformationen Grundpreis 64.390 € Marktstart 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel