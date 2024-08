Maxus-SUV mit großem Schwachpunkt

Der 4,74 m lange Fünfsitzer will nichts wissen von Raumschiffdesign der vielen chinesischen Start-ups und sieht mit seiner geschlossenen Front und den flirrenden Lichtspielen am Heck trotzdem sehr viel schnittiger aus als so manche Konkurrenz.

An der Vorderachse dreht ein E-Motor mit 130 kW (177 PS) und 310 Nm, der die Fuhre in 10,5 s auf Tempo 100 beschleunigt und schon bei 160 Sachen wieder eingebremst wird.

Der Lieferwagen-Spezialist begibt sich mit dem neuen Maxus Euniq 6 (2024) nun ins Revier der Elektro-SUV. Ob das Unterfangen erfolgversprechend ist, klärt unsere erste Testfahrt.

Von wegen Kisten, Kübel und Kabeltrommeln. Nein, beim neuen Maxus Euniq 6 (2024) geht es ab jetzt auch familiär zu. Nachdem Maxus bislang mit leichten Elektro-Nutzfahrzeugen von sich reden gemacht und dann 2023 mit dem Mifa 9 dem vornehmen Personentransport gewidmet hat, versucht es die chinesische Marke jetzt mit Kind und Kegel. Los gehts zu Preisen ab 53.490 Euro (Stand: August 2024). Zeit für eine erste Testfahrt!

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BYD Seal U (2023) im Video:

Erste Testfahrt: Der neue Maxus Euniq 6 (2024) lockt mit viel Platz

Die chinesische Marke, die zur gleichen Familie gehört wie etwa MG, schlägt mit dem neuen Maxus Euniq 6 (2024) einen sicheren Spagat zwischen alter und neuer Welt. Denn der 4,74 m lange Fünfsitzer will nichts wissen von Raumschiffdesign der vielen chinesischen Start-ups und sieht mit seiner geschlossenen Front und den flirrenden Lichtspielen am Heck trotzdem sehr viel schnittiger aus als so manche Konkurrenz. Nur das viele Lametta um die Fenster oder auf der Haube nehmen wir bei unserer ersten Testfahrt als altmodischer wahr, als das Auto eigentlich ist.

Innen lockt das E-SUV bei 2,76 m Radstand mit viel Platz auf allen Plätzen und einem stattlichen Kofferraum von 754 l, der im Souterrain locker das Ladekabel schluckt. Einen Frunk gibt es allerdings nicht. Dazu bietet der Euniq 6 viel Lack und Leder, digitale Instrumente, eine bunte Ambientebeleuchtung und – Renault lässt grüßen – einem senkrecht vor der Mittelkonsole montieren Touchscreen, der allerdings ein paar Programmierungslücken hat. So aktuell chinesischen Marken bei Infotainment und Assistenz sind, spart sich der Maxus ein eigenes Navigationssystem und setzt allein auf die mühelose Smartphone-Integration.

Die Konkurrenten:

Familienfreundliche Fahreigenschaften

Beim Antrieb des neuen Maxus Euniq 6 (2024) greift die Marke in den prall gefüllten Baukasten der Konzernmutter – und stellt daraus ein von der Vernunft geprägtes Paket zusammen. An der Vorderachse dreht ein E-Motor mit 130 kW (177 PS) und 310 Nm, der die Fuhre in 10,5 s auf Tempo 100 beschleunigt und schon bei 160 Sachen wieder eingebremst wird. Daran haben wir uns beim Elektroauto aber so langsam gewöhnt. Und mit dem Euniq6 möchte man, so stellen wir auf der ersten Testfahrt fest, ohnehin nicht viel schneller fahren. So komfortabel und entspannt das SUV sehr zur Freude der Familie ausgelegt ist, fehlen der Lenkung die Schärfe und den Bremsen der Biss, um auch mal ein bisschen Spaß zu haben und mit dem SUV engagiert die Kurve zu kratzen.

Der größte Schwachpunkt ist aber die Batterie. Nicht, weil sie 70 kWh hat und angesichts des Formats nur für 354 Norm-Kilometer reicht, sondern weil der Euniq 6 zu den lahmsten Ladern im Land zählt. Am Wechselstrom nur einphasig mit 6,6 kW und bei Gleichstrom mit maximal 75 kW – da wird der Boxenstopp zur Geduldsprobe. Immerhin: Die Preisliste taugt als Lektüre dabei wenig, um die lange Wartezeit zu überbrücken, denn egal ob Keyless-Go oder elektrische Heckklappe, Sitzheizung oder 360-Grad-Kamera – beim Euniq 6 ist alles drin und dran und nur die Metalliclackierung sowie die Anhängerkupplung die einzigen Extras.

Technische Daten