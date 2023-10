Mit dem neuen Ford Tourneo Custom (2023) will der Hersteller die Pole-Position bei Firmen und Familien verteidigen. Wir begeben uns mit dem kastigen Van auf die erste Testfahrt.

Während VW und Mercedes mit Multivan, Transporter und ID. Buzz auf der einen und V-Klasse und EQV auf der anderen Seite um die Meinungshoheit ringen, gibt Ford mit dem neuen Ford Tourneo Custom (2023), der uns zur ersten Testfahrt bereitsteht, den lachenden Dritten. Denn schon bislang ist Ford mit dem Doppel von Transit und Tourneo der unangefochtene Marktführer. Mit neuem Design, noch praktischerem Innenraum und einer Antriebspalette von Verbrenner bis E-Motor spricht vieles dafür, dass das auch mit der Neuauflage so bleibt. Selbst die komplizierte Nomenklatur dürfte daran nichts ändern: Der Kastenwagen dieser Größe heißt Transit Custom und die entsprechende Pkw-Version Tourneo Custom. Und auch beim Preis gibt es Unterschiede – schließlich startet der Kastenwagen mit bestenfalls knapp sechs m³ Ladevolumen und 1,3 t Nutzlast bei 42.305 Euro, während für die Großraumlimousine mit bis zu neun Sitzplätzen mindestens 50.992 Euro fällig werden (Stand: Oktober 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ford F-150 Lightning und der Ford Bronco (2023) im Video:

Erste Testfahrt mit dem neuen Ford Tourneo Custom (2023)

Zu erkennen ist der neue Ford Tourneo Custom (2023) an einem Design, das im Rahmen der bei Nutzfahrzeugen spürbar stärker limitierten Möglichkeiten ein wenig eleganter und vor allem effizienter geworden ist. Ford hat den cW-Wert um bestenfalls 15 Prozent gesenkt. Und weil Transit und Tourneo auf einer neuen Plattform stehen, specken die beiden auch jeweils etwa 100 kg ab. Wichtiger sind aber die Änderungen im Innenraum. Schließlich ist der Kleinlaster für viele eher Arbeitsplatz und Wohnraum als nur Transportmittel. Deshalb hat Ford die Inneneinrichtung wie im Büro oder im Wohnzimmer buchstäblich aufgemöbelt.

Bei unserer ersten Testfahrt mit dem neuen Ford Tourneo Custom (2023) stellen wir fest: Die Materialauswahl ist bei allem kunststofforientierten Kostenbewusstsein wieder ein wenig feiner geworden. Es gibt ein digitales Cockpit mit großem Touchscreen samt 5G-Modem und Alexa als Sprachassistent. In jeder Ecke lässt sich das Smartphone mit oder ohne Kabel laden und vor allem gibt es Ablagen ohne Ende – darunter nun auch ein Handschuhfach, groß genug für A4-Ordner und sehr geräumige Türtaschen. Und als wollten sie Skoda mit ihren Simply Clever-Ideen ausstechen, hat Ford ein Lenkrad erfunden, das auf Knopfdruck zum Klapptisch für Laptop oder Pausenbrot wird.

Die Konkurrenten:

Flexibler Innenraum für angenehmes Reisen

Das neue Lenkrad wird spätestens dann interessant, wenn Transit und Tourneo im Sommer 2024 erstmals mit E-Antrieb kommen und regelmäßig an die Steckdose müssen. Schließlich fährt der bis zu 160 kW (218 PS) starke Stromer 325 km weit und braucht dafür einen 64 kWh großen Akku – da sollte die Ladezeit für Mails und Mittagstisch reichen. Wem die Pausen zu lang sind oder die Fahrstrecke zu kurz ist, dem bietet Ford seinen Bestseller schon im Frühjahr 2024 auch aus Plug-in-Hybrid an, der in der Kombination von E-Maschine und einem 2,5-l-Benziner auf 218 PS (160 kW) kommt und mit einem knapp 12 kWh großen Akku immerhin 52 km weit stromert. Los geht es allerdings mit ganz konventionellen Dieseln, die immer vier Zylinder und 2,0 l Hubraum haben und im Transit 110 PS (80 kW) bis 170 PS (125 kW) oder im Tourneo 136 PS (100 kW) bis 170 PS (125 kW) leisten.

Zwar rühmt sich der Autobauer beim neuen Ford Tourneo Custom (2023) eines verfeinerten Fahrwerks mit Einzelradaufhängung nun auch an der Hinterachse. Und natürlich nehmen Parksensoren und Rückfahrkamera dem Rangieren mit dem 5,50 m langen Riesen den Schrecken – doch zumindest mit den Dieselmotoren wähnt man sich am Lenkrad noch immer als Busfahrer:in. Bei der ersten Testfahrt sind wir noch immer weit entfernt vom Ford Galaxy-Gefühl. Das liegt freilich auch am Blick in den Rückspiegel, der wahlweise eine Kiste für bis zu knapp sechs m³ und 1,3 t Ladung zeigt oder eine Kabine mit sechs Sitzen. Wenn die zwei Reihen in Fahrtrichtung sortiert sind und auch noch genügend Platz für die Koffer bleiben soll, fühlen sich auch die Personen auf der Rückbank wie im Bus. Doch wer das flexible Schienensystem ausnutzt, sich im Stühlerücken übt und die Plätze Vis-a-Vis sortiert, der hat mehr Beinfreiheit als in jedem anderen Ford.

Technische Daten des Ford Touneo Custom (2023)

AUTO ZEITUNG 2023 Ford Tourneo Custom 320 L1 Technische Daten Motor 2,0-l-Vierzylinder Getriebe/Antrieb8 6-Gang; manuell; Vorderrad Leistung 100 kW/136 PS Max. Drehmoment 360 Nm Karosserie Außenmaße (L/B//H) 5050/2032 (2275)/1958 mm Leergewicht k.A. Kofferraumvolumen k.A. Fahrleistungen (Werksangaben))( Beschleunigung (0-100 km/h) k.A. Höchstgeschwindigkeit k.A. Verbrauch auf 100 km (WLTP) 7,3-8,0 l D Kaufinformationen Basispreis 50.992 € Marktstart Im Handel