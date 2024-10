Der neue Capri fährt frisch und gutmütig

Aus dem drahtigen Sturm-und-Drang-Coupé der 70er ist nun ein Elektro-SUV geworden – der neue Ford Capri (2024) überzeugt trotzdem. Erste Testfahrt!

Dass Traditionalist:innen schäumen, hat Ford einkalkuliert: Lieber die Gemüter erhitzen, als freundliches Desinteresse ernten – und deshalb darf ab November 2024 ein Elektro-SUV in etwas pummeligem Viertürer-SUV-Coupé-Format den großen Namen "Capri" tragen. Nach dem Explorer ist der Capri das zweite Modell aus der Elektro-Kooperation mit dem Volkswagen-Konzern, wesentliche Technik-Elemente entstammen dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB), auf dem auch VW ID.4 und ID.5, Audi Q4 e-tron, Cupra Tavascan oder Skoda Enyaq basieren.

Dass dieses Technik-Paket ganz manierliche Automobile abwirft, ist also bekannt. Bei der ersten Testfahrt im neuen Ford Capri (2024) gehen wir daher kaum prinzipiellen Fragestellungen nach, sondern wollen wissen: Ist das wirklich ein Capri? Und: Was unterscheidet den Ford von seinen MEB-Cousins? Ein schneller Blick in den Rückspiegel hilft weiter und rückt die Vergleichsmaßstäbe zurecht: In den 70ern waren Autos schlanker, Coupés hatten ihre angesagte Phase, und die heute dominierenden SUV gab es nicht. Man kann also die Autowelt vor 50 Jahren nur schlecht ins Heute übertragen – vielleicht darf sich der Neue nach einer Zeitreise mit allen Trendwenden damit tatsächlich zu Recht Capri nennen: Er ist ein Familienauto mit Chic und Fahrfreude-Anspruch, heute wie damals.

Leslie & Cars zeigt den Ford Capri (2024) im Video:

Erste Testfahrt im neuen Ford Capri (2024): Das optisch gelungenste MEB-Auto?

Seine Proportionen teilt sich der neue Ford Capri (2024) mit den MEB-Plattform-Kollegen. Vorn zitiert die "Hundeknochen"-Frontmaske den Look des klassischen Capri, auch hinten nimmt eine schwarze Fläche zwischen den Heckleuchten frühere Design-Elemente auf. Zusammen ergibt das einen muskulösen und eigenständigen Look – edler als der etwas überdekorierte Audi Q4, charakterstärker als der fast geschmacksneutrale VW ID.5 und nicht so überreizt wie der Cupra. Es ist Geschmacksache, aber unter allen MEB-lern könnte ausgerechnet der Capri das optisch gelungenste Auto sein.

Das gilt auch und vor allem für den Innenraum, der mit seinem zentralen Hochformatdisplay, dem über den Armaturen schwebenden B&O-Soundelement und dem kompakten Armaturen-Display bei unserer ersten Testfahrt einen aufgeräumten Eindruck hinterlässt, ohne langweilig zu wirken. Das mächtige Zentraldisplay lässt sich übrigens nach vorn und oben schieben, steht dann steiler (gut gegen Blendeffekte) und gibt dahinter einen großen Stauraum frei. Der ist mit einem nach hinten-unten gezogenen Display verschlossen, wird zusammen mit dem Auto verriegelt und dient so auch als sicheres Versteck für Wertsachen bei einem Einbruch. Auch in die Mittelkonsole passt Einiges, selbst ein großer Laptop-Computer findet unter der rechten Armauflage Platz.

Dass Ford die verfügbaren Funktionen im Rahmen und Chi-Chi-frei hält, kommt der Bedienbarkeit zugute – trotz der Touchscreen-Dominanz lässt sich das Betriebssystem recht gut beherrschen. Material- und Verarbeitungsqualität sind sehenswert gut, das Raumangebot samt Bein- und Kopffreiheit ist auf allen Plätzen ausgezeichnet, der Kofferraum bestechend groß und variabel. Kritik? Nur für die unpräzisen Touchslider am Lenkrad sowie die seifige Audio-Lautstärke-Einstellung per Slider.

Fahren tut der neue Ford Capri (2024) ähnlich wie der Rest des MEB-Rudels: frisch und gutmütig mit leicht spürbarer Stiernackigkeit bei Richtungswechseln durch das relativ hohe Fahrzeuggewicht (Übersicht der schwersten Autos). Ob der Capri im direkten Vergleich vielleicht sogar einen kleinen Pfiffigkeits-Vorsprung einfahren kann, müsste ein Test zeigen – wundern würde es uns nicht. Dass Ford auf ein teures Adaptiv-Fahrwerk verzichtet hat, stört übrigens überhaupt nicht: Sowohl das Handling des Capri als auch sein Fahr- und Abrollkomfort passen perfekt zum Nutzungsprofil.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 24/2024 Ford Capri Technische Daten Motor v. Asynchronmaschine (ASM), h. Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) Antrieb Konstantübersetzung; Allrad Systemleistung 250 kW/340 PS Max. Drehmoment 679 Nm Kapazität 79,0 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4634/1946 (2063)*/1626 mm Leergewicht/Zuladung 2174/571 kg Kofferraumvolumen 572-1510 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 5,3 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Verbrauch auf 100 km 15,3 kWh Reichweite 592 km Kaufinformationen Grundpreis 55.950 € Marktstart November 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel