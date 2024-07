Traditionspflege vs. vertane Chance

1964 kam der erste Mustang, 1968 der erste Capri – 2020 wiederum der erste Mustang Mach-E als SUV und 2024 nun der elektrische Ford Capri als Crossover. Die Geschichte, einen prestigeträchtigen Modellnamen für ein neumodisches SUV zu nutzen, wiederholt sich – und damit auch die Diskussion im Redaktionsteam, ob das wirklich clever ist. Ein Streitgespräch zwischen unseren Classic Cars-versierten Redakteuren Tim Neumann und Johannes Beck!

"Hand aufs Herz: Wenn Sie sich zwischen einem Ford Explorer Elektro und dem neuen Ford Capri entscheiden müssten – welchen würden Sie da wohl wählen? Na also. Der selige Ford Capri und sein Vordenker Ford Mustang trafen den Nerv der Zeit, weil sie schnell aussahen, hochgradig individualisierbar sowie vergleichsweise günstig zu haben waren. Ihr Flair braucht Ford heute mehr denn je, um den leise surrenden Elektroautos Emotionen zu verleihen und Interesse zu erzeugen. Und auch wenn es Fans schmerzen dürfte: Es funktioniert, wie man am Beispiel des Mustang Mach-E erkennen kann. Um die Oldtimer-Fraktion zu trösten: Durch das Scheinwerferlicht des neuen Retro-Crossovers wird der legendäre Ahne stärker beleuchtet und weckt somit das Interesse künftiger, Auto-affiner Generationen. Das ist Traditionspflege, nur eben neu gedacht", sagt Tim Neumann.

Darf ein E-SUV Ford Capri heißen? Pro & Contra im Kommentar

Und Johannes Beck hält dagegen: "Um Himmels Willen, Ford! Muss das sein, den Capri in dieser Form wieder ins Leben zu rufen? Mit dem Mustang Mach-E wurde schon vorher ein großer Name zurückgebracht, der mit seinem Ursprung wenig zu tun hatte, und Fans enttäuschte. Einer der ikonischsten Kleinwagen, der Ford Fiesta, wurde erblos eingestampft (hier alle aktuellen Auslaufmodelle nachlesen). Nun bekommen wir einen Capri in SUV-Form, der mit seinen Vorgängern bis auf den Namen und gewisse anekdotische Designmerkmale nichts mehr teilen wird. In Sachen Tradition ticken die Uhren in Köln wohl anders. Dabei hat Opel mit dem Manta GSe vorgemacht, wie das Revival eines Evergreens funktioniert und aussehen könnte. Doch der Mut scheint sowohl am Main als auch am Rhein zu fehlen. Wo sind die schnittigen und emotionalen Sportcoupés von einst hin? Das Aussterben klassischer Karosserieformen bleibt ein Trauerspiel. Dem automobilem Einheitsbrei auf den Straßen würde ein Ford Capri in altbekannter Form mit moderner Technik mehr als guttun. Eine vertane Chance."