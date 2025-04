Mit dem neuen Denza Z9GT will der BYD-Konzern noch 2025 ins europäische Premium-Segment. Kann der XXL-Shooting Brake Porsche Panamera & Co. an die Kandare fahren? Das klärt die erste Testfart mit dem Plug-in-Hybrid!

Die Flut an neuen chinesischen Autoherstellern, die ihr Stück vom hart umkämpften europäischen Markt haben wollen, scheint nicht abzureißen. Im Falle von Denza stimmt das nur halb: Hier schickt der spätestens seit der Fußball-EM 2024 auch in Deutschland bekannte BYD-Konzern eine eigene Premiummarke an den Start. Eines der Modelle für den Marktstart ist der neue Denza Z9GT, der im vierten Quartal 2025 als E-Auto und Plug-in-Hybrid zu den Händlern rollen soll. Letzterer trägt wie die BYD-Hybride den Zusatz "DM-i". Mit einer stolzen Außenlänge von 5,18 m (EV) beziehungsweise 5,20 m (DM-i) bewegt er sich in vergleichbaren Sphären wie Mercedes S-Klasse und Audi A8 – nur eben als dynamisch auftretender Shooting Brake.

Antriebslayout & Allradlenkung des neuen Denza Z9GT (2025)

Antriebstechnisch arbeiten beide Versionen mit zwei E-Motoren an der Hinterachse und einem an der Vorderachse, im Falle des Hybriden ergänzt durch einen 2,0-l-Vierzylinder mit e-CVT-Getriebe. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie ist als tragendes Element in die Karosserie integriert und fasst im Falle des DM-i 38,5 kWh. Finale (Preis-)Daten für das europäische Serienmodell stehen jedoch noch aus, auch für die erste Testfahrt stand lediglich die chinesische Variante zur Verfügung. Nach dem chinesischen Zyklus CLTC soll der DM-i bis zu 201 km weit stromern können, was nach WLTP-Maßstab jedoch vermutlich magerer ausfällt. Auch exakte Leistungsdaten bleibt uns Denza schuldig, doch die Rede ist von astronomischen 870 PS (640 kW), was sich in einem beachtlichen Sprintwert von 3,6 s widerspiegeln soll.

Besonders stolz ist Denza zudem auf die Allradlenkung, die durch gegenläufiges Einlenken der Hinterräder eine Rotation um die Vorderachse erlaubt. So bringt es der neue Denza Z9GT (2025) trotz seiner stattlichen Außenmaße auf einen stadttauglichen Wendekreis von nur 9,24 m. Wie bei der ersten Testfahrt demonstriert, kann sich der Z9GT zudem seitlich in Parklücken schieben, die unter normalen Umständen zu eng wären. Auch Gimmicks wie ein seitlicher "Krabbengang", bei dem der Wagen bei gerade ausgerichtetem Aufbau diagonal fährt, sind möglich.

Hochwertiger Innenraum & Chauffeur-Charme

Im Innenraum des neuen Denza Z9GT (2025) fällt zuallererst – wie bei chinesischen Luxusautos nicht ungewöhnlich – die riesige Bildschirmfläche ins Auge. Zum riesigen 17,3-Zoll-Zentralbildschirm gesellen sich jeweils 13,2 Zoll große Cockpit- und Beifahrerdisplay sowie Displays für die digitalen Außen- und Innenspiegel. Positiv fallen bei der ersten Testfahrt die Materialauswahl und die bis auf wenige Details liebevolle Verarbeitung auf – seien es Ziernähte, Echtholz-Elemente oder transparente Knöpfe mit Diamantenschliff.

Auch der Komfort des Fahrersitzes weiß zu überzeugen, wenngleich die aktiven Sitzflanken während der Testfahrt auch eher irritieren als unterstützen. Ein weiterer Pluspunkt: die beinahe unendliche Kniefreiheit im Fond, dank der man auch mit langen Beinen hervorragend sitzt. Das geht allerdings zu Lasten des Kofferraums, für den Denza zwar kein Ladevolumen angibt, der jedoch vergleichsweise eng wirkt.

Testfahrt-Eindrücke: Überraschend müde im Standard-Fahrmodus

Einmal Platz genommen und den Startknopf gedrückt, überzeugt der neue Denza Z9GT (2025) bei der ersten Testfahrt mit dem, was der elektrische Antrieb in Verbindung mit den astronomischen Leistungsdaten verspricht: einem beinahe schwindelerregenden Antritt aus dem Stand und aus niedrigen Geschwindigkeiten. Überschreitet man jedoch die 100-km/h-Marke und setzt zum weiteren Spurt an, fühlen sich die 870 PS (640 kW) plötzlich erstaunlich müde an – zumindest im Standard-Fahrmodus.

Das führt uns zu einem Manko des Z9GT: Der Fahrmodus lässt sich nur im Stand wechseln und nicht während der Fahrt. Bei großer Leistungsabfrage in höheren Geschwindigkeiten schaltete sich bei uns auch der Verbrenner als Unterstützung zu, was zwar hörbar, aber nicht störend war. Sehr luxuriös fühlt sich derweil die Zwei-Kammern-Luftfederung an, die selbst grobe Verwerfungen souverän wegsteckt. Die Hinterachslenkung lässt einen in engen Kehren zudem schnell vergessen, dass man in einem Auto von 5,20 m Länge sitzt.

Technische Daten des neuen Denza Z9GT (2025)

AUTO ZEITUNG 10/2025 Denza Z9GT DM-i Technische Daten Motoren 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 2000 cm³; 3 E-Motoren Antrieb e-CVT-Getriebe (Verbrenner); Allrad Systemleistung 640 kW/870 PS Systemdrehmoment k.A. Kapazität/Spannung 38,5 kWh/800 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5195/1990/1500 mm Leergewicht/Zuladung k.A. Kofferraumvolumen k.A. Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 3,6 s Höchstgeschwindigkeit 240 km/h Verbrauch auf 100 km k.A. Elektrische Reichweite (CLTC) 201 km Kaufinformationen Grundpreis k.A. Marktstart Q4 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel