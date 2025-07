Preis: Mitsubishi Grandis (2025) ab 30.000 Euro?

Die 2000er-Jahre waren die Hoch-Zeit der bis zu siebensitzigen Familien-Transporter im Monospace-Design – jener Fahrzeuge, bei denen Motor-, Passagier- und Kofferraum nahtlos ineinander übergingen und die nicht nur Gepäck, sondern auch ganze Fahrräder problemlos hinter ihren Riesen-Heckklappen verschwinden ließen. Einer dieser Familienfrachter, die den Kombis ernsthaft Konkurrenz machten, sie aber nie vom Markt verdrängen konnten, war der Mitsubishi Grandis. Von diesem Raumfahrzeug verkauften die Japaner:innen von 2004 bis 2010 hierzulande knapp 10.000 Exemplare und schnitten sich somit ein eher kleines Stück vom Zulassungskuchen ab.

Unbestritten haben die Familien-Vans ihre besten Zeiten hinter sich. Was boomt, sind bekanntermaßen die SUV – umso stärker, je mehr es sich dabei um kompakte und möglichst preiswerte Angebote handelt. Im Zuge der Erneuerung beziehungsweise Erweiterung ihrer Modellpalette ist auch die Marke mit den drei Diamanten im Logo hier höchst aktiv und bedient sich des Angebots der Renault-Nissan-Allianz. Dort gibt es seit 2024 den Renault Symbioz, den Mitsubishi als japanisches Zwillingsmodell im Herbst 2025 als Grandis auf den deutschen Markt bringt.

Zur Werksgarantie von fünf Jahren kommt mit jeder folgenden Jahresinspektion ein weiteres Jahr hinzu. Dieses Prozedere gilt für insgesamt drei Jahre, sodass am Ende acht Jahre Garantie für sorgenfreies Fahren bürgen. Der im spanischen Valladolid produzierte Japaner wird hierzulande in vier Ausstattungslinien angeboten werden: Inform, Invite, Intense und Instyle. Mitsubishi nennt zwar noch keine Preise, doch es ist davon auszugehen, dass die 1,3-l-Mildhybrid-Variante bei einem Einstiegspreis von unter 30.000 Euro landen wird. Damit wäre der neue Grandis ähnlich volkstümlich eingepreist wie einst sein Vorfahre.

Antriebe: Mildhybrid- oder Vollhybrid zur Wahl

Für den Mitsubishi Grandis (2025) stehen ein Mildhybrid- und ein Vollhybrid-Antrieb zur Verfügung. Ersterer kombiniert einen 1,3-l-Turbobenziner mit einem Startergenerator. Obwohl noch nicht homologiert, dürfte dieser – wie im Symbioz – auf eine Systemleistung von 140 PS (103 kW) kommen. Mit jener des Renault identisch dürfte auch die Vollhybrid-Variante sein, die kurze Strecken rein elektrisch zurücklegen kann: Sie besteht aus einem 1,8-l-Aggregat mit 109 PS (80 kW) und einem 36 kW (49 PS)-E-Motor. Hier wären dann 158 PS (116 kW) Systemleistung zu erwarten, was beim Transport von Kind und Kegel für etwas höhere Reserven sorgen dürfte.

Exterieur: Geänderte Front unterscheidet Grandis und Symbioz

Von außen ist der Mitsubishi Grandis (2025) von seinem Technikspender durch ein geändertes Kühlergrill-Gitter zu erkennen. Auch an das Design der Tagfahrleuchten wurde behutsam Hand angelegt. Die Maße betragen wie beim französischen Zwilling 4,41 m in der Länge, 1,79 m in der Breite und 1,57 m in der Höhe.

Interieur: Symbioz-Déjà-vu mit bis zu 1455 l Kofferraum

Wer auf den bequemen Sitzen des Mitsubishi Grandis (2025) Platz nimmt, hat beim Blick auf die Armaturentafel ebenfalls ein Symbioz-Déjà-vu-Erlebnis, was nichts Schlechtes ist, denn der 10,4 Zoll große Bildschirm des Infotainmentsystems wirkt sehr aufgeräumt. Hier warten Google-Funktionen und eine Sprachsteuerung soll unter anderem Befehle zur Fahrzeugbedienung, etwa von Klimaanlage oder Schiebedach, verstehen. Das gesamte Infotainmentsystem lässt sich over the air updaten. Schön: Statt fehlbedienungsempfindlicher Touchflächen bietet das Multifunktionslenkrad klassische Drucktasten.

Im Fond lassen sich Knie- oder Kofferraum durch die serienmäßig längs verschiebbare Rücksitzbank vergrößern. Allerdings würden sich Sitzriesen in der zweiten Reihe etwas mehr Kopffreiheit wünschen. Hinter der Rücksitzbank warten im Normalfall 434 l auf Fracht. Schiebt man die Sitzbank nach vorn, wächst der Stauraum – je nach Position – auf 500 oder gar 600 l. Bei umgeklappter Rücksitzlehne stellt der Mitsubishi insgesamt bis zu 1455 l Gepäckraum bereit.