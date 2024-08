PS-starkes Hokus-Opus am AMG GT

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Optisch ist der Opus kaum vom Serienwagen zu unterscheiden, von der Performance her allerdings schon.

Der Mercedes-AMG GT 63 von der Eifeler Tuningschmiede Opus ist optisch kaum vom Serienmodell zu unterscheiden, hat es aber technisch in sich. Das haben die PS-Verrückten aus dem Affalterbacher Sportcoupé herausgekitzelt.

Opus' Mercedes-AMG GT 63 läuft unter der Kategorie "Wolf im Schafspelz". Zugegeben, das Affalterbacher Sportcoupé ist mit 585 PS (430 kW) schon in Serie ein ganz schön flinkes Schaf. Die Opus-Variante entpuppt sich jedoch als waschechter Wolf, der noch mehr Konkurrenten auf dem Ring verschlingen dürfte. Laut Herstellerangaben drückt der optimierte 4,0-l-V8 satte 710 PS (522 kW) auf die Rolle und damit 125 PS (92 kW) mehr als die Serienvariante. Das Drehmoment will man von 800 Nm auf 950 Nm gehievt haben.

Im Ergebnis sprintet der nicht-hybridisierte V8-Renner laut Opus in respektablen 3,0 s auf 100 und damit zwei Zehntel schneller als der Serienwagen. Mit welchen Maßnahmen Opus dem GT die Extra-Pferde beschert, gibt der nahe dem Nürburgring beheimatete Tuner leider nicht an – vermutlich Betriebsgeheimnis. Auch das in der Zwischenzeit von AMG herausgebrachte Tracktool GT 63 Pro bringt es mit 612 PS (450 kW) nicht auf die Power der Opus-Variante. Überboten wird diese allerdings vom Serien-Hybrid GT 63 S E Performance mit 816 PS (600 kW).

Mercedes-AMG GT 63 mit Opus-Tuning

In Sachen Chassis und Fahrwerk sollte es dem GT 63 gelingen, die geballte Opus-Power auf die Straße zu bringen. Schließlich verfügt der Sportler über eine aktive Wankstabilisierung und einen vollvariablen Allradantrieb. Eine serienmäßige Allradlenkung soll außerdem die knapp zwei Tonnen EU-Leergewicht und die nicht unbedingt kurzen 4,73 m Fahrzeuglänge kaschieren. Auch die ausgeklügelte Aerodynamik mit automatisch verstellbarem Heckspoiler sowie Unterboden-Aero-Element, Diffusor und vielem mehr dürfte ihren Teil beitragen.

Dass sich Opus den Mercedes-AMG GT 63 für einen Feinschliff ausgesucht hat, ist keine Überraschung. Die Performance-Freaks sind auf AMG GT-Tuning spezialisiert und haben sich beispielsweise auch den identisch motorisierten AMG SL 63 vorgeknöpft. Beim Tuning des GT-Bruders hatte Opus interessanterweise selbst "die Überwindung der neuesten Mercedes-Anti-Tuning-Maßnahmen" als besondere Herausforderung angegeben.