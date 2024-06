Der MX-5 bleibt ein Spaßmobil

Die treue Fangemeinde kann aufatmen: Nach neun Jahren kommt 2024 ein neues Mazda MX-5 Facelift – die Roadster-Legende lebt weiter. Eine erste Testfahrt zeigt, ob das Konzept des bescheidenen Japaners oben ohne auch anno 2024 aufgeht.

Top Gear-Moderator Jeremy Clarkson behauptete bereits lange vor dem 2024er Facelift, kein Auto würde so viel Spaß machen wie der Mazda MX-5. Wie kann denn eine solche Aussage ausgerechnet von einem Auto-Guru kommen, der sich bereits in alle erdenklichen vierrädrigen Delikatessen geschwungen hat, die der Planet Erde zu bieten hat? Darunter Testfahrten in weitaus größeren, stärkeren und teureren Autos als der MX-5? Ganz einfach: Manchmal ist für den Fahrspaß weniger mehr und entscheidend ist die Symbiose von Mensch und Maschine anstatt dem Ergebnis auf der Stoppuhr.

Also kommt es nicht von ungefähr, dass das Konzept eines kleinen Roadsters mit bodenständigem Vierzylinder-Antrieb und überschaubarem Preis bereits seit 1989 in vier Generationen aufgeht. Der beste Beweis sind die Verkaufszahlen: Seit Start der Modellreihe verkaufte Mazda mehr als 1,25 Mio. der kleinen Spaßgranaten, was ihn zum erfolgreichsten Roadster der Geschichte macht. Höchste Zeit also für eine erste Testfahrt im neuen Mazda MX-5 Facelift (2024)!

Neues Mazda MX-5 Facelift (2024): Erste Testfahrt

So viel vorweg: Umfassend überarbeitet ist das neue Mazda MX-5 Facelift (2024) nicht. Nachdem die Motoren bereits mit einer Modellpflege frisiert wurden, blieben sie zumindest in Sachen Performance unangetastet. Die Kundschaft hat also weiterhin die Wahl zwischen zwei Vierzylinder-Saugbenzinern. Wem die 1,5-l-Basismotorisierung mit 132 PS (97 kW) nicht ausreicht, greift zur 2,0-l-Maschine mit 184 PS (135 kW) – zumindest noch. EU-Emissionsregularien machten dem stärkeren Triebwerk einen Strich durch die Rechnung, sodass die Produktion bereits eingestellt wurde. Mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs werden in Europa also nur noch Restbestände abverkauft.

Im Gegensatz zu den Motoren zeigen sich die Assistenzsysteme überarbeitet. So erhielt die Stabilitätskontrolle mit dem "Track Modus" eine modifizierte Steuerung, was für mehr fahrerische Freiheit hinter dem Lenkrad sorgen soll. Neu sind auch der adaptive Tempomat und der Querverkehrswarner samt Bremsassistent für Rückwärtsfahrten. Darüber hinaus legte Mazda bei der Menüführung des Infotainments Hand an, gleichzeitig erfolgt die Android Auto- und Apple CarPlay-Integration nun kabellos. Von außen ist das neue Mazda MX-5 Facelift (2024) kaum vom Vorgänger zu unterscheiden: Die neuen LED-Leuchteinheiten sind eine One-for-all-Lösung, weshalb die externen Tagfahrlichter an den Stoßstangen nun durch Blenden ersetzt wurden und sich die Optik der Scheinwerfer und Rückleuchten verändert hat – das wars.

Der Ruf der Kurven

Für die erste Testfahrt im neuen Mazda MX-5 Facelift (2024) schnappen wir die noch verfügbare 2,0-l-Maschine mit manuellem Sechsgang-Getriebe. Die optionale Sechsstufen-Automatik sind wir zwar nicht für den direkten Vergleich gefahren, doch fest steht, dass die durchweg knackig arbeitende Handschaltung ein echter Spaßfaktor ist. Die äußerst kurzen Schaltwege passen jedenfalls hervorragend zum unverhohlenen Fahrgefühl des Roadsters. Der Komfort ist in Anbetracht der winzigen Fahrgastzelle erstaunlich gut – zwar lassen sich die Schalensitze nicht in der Höhe verstellen, doch verschiebt man den Sitz maximal weit nach hinten, lässt es sich auch mit gut 1,90 m noch akzeptabel sitzen. Sogar das geschlossene Faltdach hält noch einen minimalen Respektabstand zur Frisur.

Wie sich bei der ersten Testfahrt schnell herausstellt, liegt die Stärke des Mazda MX-5 Facelift (2024) in der gewohnten Domäne: kurvigen Landstraßen. Der kleine Roadster lädt zum schaltintensiven Kurvenräubern einfach ein und keine Kehre ist dem nur 3,92 m langen MX-5 zu eng. Wer richtig Spaß haben will, sollte dabei vor hohen Drehzahlen nicht zurückschrecken, schließlich ruft die 2,0-l-Maschine ihre Höchstleistung erst bei 7000 Umdrehungen ab. Spätestens wenn sich die Drehzahlnadel in Richtung des roten Bereichs bewegt, wird klar, dass heutzutage bescheidene 184 PS (135 kW) in Verbindung mit noch bescheideneren 1041 kg Leergewicht reichlich Fahrfreude bedeuten.

Auch wenn man die Kurven mal etwas ungestümer anfährt, wirkt der kleine Hecktriebler dank der optionalen Bilstein-Dämpfer und der Fahrassistenten stets sicher und kontrollierbar. Während der Testfahrt neigte er bei hohem Kurventempo und tieferen Bodenwellen lediglich ab einem gewissen Punkt zu Schaukelbewegungen – vermutlich der hohen Beladung von zwei Personen samt Gepäck geschuldet. Kein Witz: In dieser Version ist die maximale Zuladung inklusive Fahrer:in und Betriebsflüssigkeiten bei 219 kg erreicht, was die Alltagstauglichkeit durchaus einschränkt.

Abgespecktes Infotainment

Das Infotainment des neuen Mazda MX-5 Facelifts (2024) wirkt trotz eines auf 8,8 Zoll angewachsenen Bildschirms und weiterer Überarbeitungen eher rustikal. Die Grundfunktionen sind jedoch über einen Dreh-Drück-Steller im Stile von mittlerweile früheren BMW problemlos erreichbar, zudem überfordert die recht übersichtliche Software durch einen abgespeckten Funktionsumfang zu keinem Zeitpunkt. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist allerdings nicht mehr wirklich zeitgemäß und dass in manchen, aber nicht allen Funktionen die Bedienung per Touch verfügbar ist, verwirrt eher, als dass es nutzt. Doch ganz ehrlich: Einen MX-5 kauft man nicht für ein hochmodernes Infotainment und einem Auto, das ab 33.190 Euro (1.5) beziehungsweise 37.790 Euro (2.0) dermaßen viel Fahrspaß bietet, sei die ein oder andere Schrulligkeit verziehen.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG Mazda MX-5 Roadster Skyactiv-G 184 Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler; 1998 cm³ Antrieb 6-Gang; manuell; Hinterradantrieb Leistung 135 kW/184 PS bei 7000 /min Max. Drehmoment 205 Nm bei 4000 /min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 3915/1735 (1918)*/1230 mm Leergewicht/Zuladung 1041/219 kg Kofferraumvolumen 130 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 6,5 s Höchstgeschwindigkeit 219 km/h Verbrauch auf 100 km 6,8 l Kaufinformationen Grundpreis 37.790 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel