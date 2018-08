Anders als bei der Version mit Softtop kann man im Mazda MX-5 RF den Grad der Freiheit individuell dosieren. So schützt die Insassen beim Offen-Fahren ein Windschott aus Acryl vor Zugluft, während sich im Gegenzug beim geschlossenen MX-5 sogar die Heckscheibe öffnen lässt, so dass der Sound den Innenraum flutet und man sich näher bei der Musik fühlt.

Der Mazda MX-5 RF mit versenkbarem Targa-Hardtop und charakteristischem Design erhält 2018 einen stärkeren Motor. Die Preis für die Basis-Version startet bei 29.680 Euro.

Seit Ende 2017 können deutsche Kunden ihren Mazda MX-5 RF mit Targa-Dach verbindlich bestellen. Die Preise für die Basis-Ausstattung starten nach einer leichten Modellpflege 2018 bei 29.680 Euro. Mit dem Update zogen zwei modernisierte Motoren unter der kurzen Haube des MX-5 ein. Der RF wird nun von einem 184 PS starken 2.0-Liter-Benziner (6,5 Sekunden bis 100; 220 km/h; Euro-6d-temp) angetrieben, wahlweise als Handschalter oder als Gipfel der Anbiederung an den Alltag sogar mit Automatik. Die dreiteilige, teilweise versenkbare Dachkonstruktion des Hardtop-MX-5 nennen die Japaner "Retractable Fastback", die beiden Höcker hinter den Sitzen bleiben dabei auch im geöffneten Zustand sichtbar und bescheren dem Mazda MX-5 RF auch bei versenktem Hardtop ein charakteristisches Design-Merkmal. Dass sich das Dach auch während der Fahrt elektrisch öffnen und schließen lässt und das Kofferraum-Volumen unverändert bei 130 Litern liegt, spricht ebenfalls für die uneingeschränkt ganzjahrestaugliche Variante.

Preis Mazda MX-5 RF: Nach Motorupdate 29.680 Euro

Anders als bei der Version mit Softtop kann man im Mazda MX-5 RF den Grad der Freiheit individuell dosieren. So schützt die Insassen beim Offen-Fahren ein Windschott aus Acryl vor Zugluft, während sich im Gegenzug beim geschlossenen MX-5 sogar die Heckscheibe öffnen lässt, so dass der Sound den Innenraum flutet und man sich näher bei der Musik fühlt. Natürlich ist auch das Retractable Fastback im Grunde nichts anders als eine alternative Dachkonstruktion. Doch weil sie nicht nur die Silhouette verändert, sondern den Charakter des Autos, könnte sie die Zielgruppe für den Mazda MX-5 tatsächlich erweitern und ganz nach dem Vorbild des 911 Targa eine eigenständige Position im Portfolio beziehen. Das dient nicht zuletzt dem Bestandsschutz für den legendären Sportwagen, denn wer etwas bewahren möchte, der müsse es immer wieder neu erfinden, sagt Projektleiter Yamamoto.

Mazda MX-5 RF als Sonderedition Ignition bestellbar

Zum Beginn der Bestellungen geht Mazda ebenfalls mit dem MX-5 RF Ignition an den Start – einer auf 250 Exemplare limitierte Sonderedition. Befeurt wird das Sondermodell vom bekannten 2,0-Liter-Benziner mit 160 PS Leistung. Das Besondere: Das Modell ist erstmals in der Mazda-Geschichte ausschließlich online zu reservieren. Gegen eine Reservierungsgebühr von 1000 Euro gilt das Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Zu einem Preis von 35.990 Euro bietet der Ignition eine Sonderlackierung in den Metallicfarben Rubinrot, Matrixgrau soder Mondsteinweiß, schwarze 17-Zoll-BBS-Leichtmetallfelgen sowie farblich abgestimmte Kontrastelemente wie ein schwarzes Dachmittelteil und Außenspiegelkappen. Im Innenraumglänzt der Mazda MX-5 RF Ignition durch Sportlichkeit mit serienmäßigen Recardo-Sportsitzen mit Alcantarabezügen und ebenfalls mit Alcantara überzogene Türverkleidungen und Armaturen. Die Sonderedition bringt außerdem Individualität: Bei der Bestellung kann eine Wunschnummer für die persönliche Sonderedition angegeben werden - diese ziert später im Fahrzeug den Instrumententräger.

