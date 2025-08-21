Seit Mai 2025 ergänzt ein Mazda CX-60 e-Skyactiv-D 254 den Dauertest-Fuhrpark. Und "fahren" ist hier wörtlich zu nehmen, hat das große SUV seit seiner Ankunft doch schon über 10.000 km auf der Uhr sammeln können. Das sind unsere ersten Eindrücke!

... fällt der Knieraum in der zweiten Reihe nur durchschnittlich aus.

Das im Mazda CX-60 bereits ab der Basisausstattung nahezu komplette, onlineunterstützte Infotainment- und Connectivity-Angebot lässt sich per Dreh-Drück-Steller, Touchscreen und Lenkradtasten während des bisherigen Dauertests gut handhaben.

Prachtstück mit inneren Werten: der 3,3-l-Reihensechszylinder-Turbodiesel mit 254 PS (187 kW) und einem Verbrauch von nur 6,2 l Diesel pro 100 km im Test.

Mit der erwähnten Lackierung und Anhängerkupplung aus dem Mazda-Zubehör klettert der Preis für den e-Skyactiv D254 von 55.850 Euro in der keineswegs ärmlichen Basisausstattung Exklusive-Line auf einen Testwagenpreis von 68.840 Euro.

Der Mazda CX-60 fährt in der Topausstattung Homura Plus vor. Diese beinhaltet unter anderem das komplette Programm an Assistenzsystemen, aber auch die Bose-Soundanlage und das Glas-Panorama-Schiebedach.

Der Mazda CX-60 e-Skyactiv D254 im Dauertest

Wie die Mehrheit seiner deutschen Käufer:innen haben auch wir uns bei der Bestellung des Dauertest-Mazda CX-60 für die starke Sechszylinder-Turbodiesel-Version mit 254 PS (187 kW) entschieden. Das große Mittelklasse-SUV, das bereits die jüngsten technischen Modifikationen für die CX-60-Baureihe an Bord hat, fährt zudem in der Topausstattung Homura Plus vor. Diese beinhaltet unter anderem das komplette Programm an Assistenzsystemen, aber auch die Bose-Soundanlage und das Glas-Panorama-Schiebedach. Mit der erwähnten Lackierung und Anhängerkupplung aus dem Mazda-Zubehör klettert der Preis für den e-Skyactiv D254 von 55.850 Euro in der keineswegs ärmlichen Basisausstattung Exklusive-Line auf einen Testwagenpreis von 68.840 Euro.

Alltagstauglichkeit

Mit einer Länge von 4745 mm fällt der Mazda CX-60 nicht klein aus und bietet mit dem leicht zu beladenden, 570 bis 1726 l großen Kofferraum viel Spielraum fürs Urlaubsgepäck. Während man vorn sehr großzügig untergebracht ist, fällt der Knieraum in der zweiten Reihe nur durchschnittlich aus, wie erste Erfahrungsberichte aus dem Dauertest zeigen.

Das nervt

Das Abroll- und Federungsverhalten bei langsamer Fahrt über Querkanten ist sehr rustikal bis poltrig. Beim Anfahren kommt der Antriebsstrang des Mazda CX-60 zudem nur zögernd in Schwung. Die daraus resultierende schwer dosierbare Leistung macht – zusammen mit der recht schwergängigen Lenkung – das Rangieren und Einparken zur Geduldsprobe, kritisieren Einträge im Dauertest-Fahrtenbuch.

Das gefällt

Einmal in Fahrt, erfreut der 3,3 l große Turbodiesel mit wohligem Sound, kraftvoller Beschleunigung und beschert dem Mazda CX-60 e-Skyactiv D254 im Dauertest einem Verbrauch, der sich auf zuletzt entspannt zurückgelegten Langstrecken bei 6,2 l pro 100 km einpendelte.

Multimedia

Das im Mazda CX-60 bereits ab der Basisausstattung nahezu komplette, onlineunterstützte Infotainment- und Connectivity-Angebot lässt sich per Dreh-Drück-Steller, Touchscreen und Lenkradtasten während des bisherigen Dauertests gut handhaben. Per MyMazdaApp kommen weitere Remote-Funktionen hinzu wie Standortbestimmung, Türverriegelung oder Klimatisierungssteuerung per Smartphone.

Werkstatt & Kosten

Das Geld, das der Mazda CX-60 beim Tanken spart, geht zum Teil bei der Versicherung wieder drauf (Typklassen: Vollkasko 26, Haftpflicht 18). Beruhigend: Mazda gibt immerhin sechs Jahre Garantie (bis 150.000 km). Nach AdBlue hat der CX-60 e-Skyactiv D254 im Dauertest bisher nicht verlangt – trotz des kleinen 6,7-l-Tanks

Technische Daten des Mazda CX-60 e-Skyactiv D254

AUTO ZEITUNG 10/2025 Mazda CX-60 e-Skyactiv D254 Technik Motor R6-Zylinder, Turbodiesel; 3283 cm³ Antrieb 8-Gang; Automatik; Allrad; M-Hybrid (48 V, E-Maschine 12,4 kW (17 PS) / 153 Nm) Leistung 187 kW (254 PS), 3750 U/min Max. Drehmoment 550 Nm, 1500 – 2400 U/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4745 / 1890 (2134)* / 1688 mm Leergewicht 1875 kg Kofferraumvolumen 570 – 1726 l Fahrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h 7,4 s Höchstgeschwindigkeit 219 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 5,3 l D Preise Grundpreis 55.850 Euro Testwagenpreis 68.840 Euro Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel