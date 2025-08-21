close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!
Alle Tests zum Mazda CX-60

Mazda CX-60 im Dauertest: Unser erstes Zwischenfazit

Jürgen Voigt Geschäftsführender Redakteur Test & Technik

Seit Mai 2025 ergänzt ein Mazda CX-60 e-Skyactiv-D 254 den Dauertest-Fuhrpark. Und "fahren" ist hier wörtlich zu nehmen, hat das große SUV seit seiner Ankunft doch schon über 10.000 km auf der Uhr sammeln können. Das sind unsere ersten Eindrücke!

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Blick von schräg vorne auf den Mazda CX-60.
Mazda CX-60

Der Mazda CX-60 fährt in der Topausstattung Homura Plus vor. Diese beinhaltet unter anderem das komplette Programm an Assistenzsystemen, aber auch die Bose-Soundanlage und das Glas-Panorama-Schiebedach. 

Foto: Michael Godde/Daniela Loof/AUTO ZEITUNG
Blick von schräg hinten auf den Mazda CX-60.
Mazda CX-60

Mit der erwähnten Lackierung und Anhängerkupplung aus dem Mazda-Zubehör klettert der Preis für den e-Skyactiv D254 von 55.850 Euro in der keineswegs ärmlichen Basisausstattung Exklusive-Line auf einen Testwagenpreis von 68.840 Euro.

Foto: Michael Godde/Daniela Loof/AUTO ZEITUNG
Blick in den Motorraum des Mazda CX-60.
Mazda CX-60

Prachtstück mit inneren Werten: der 3,3-l-Reihensechszylinder-Turbodiesel mit 254 PS (187 kW) und einem Verbrauch von nur 6,2 l Diesel pro 100 km im Test.

Foto: Nils Koshofer
Das Cockpit des Mazda CX-60.
Mazda CX-60

Das im Mazda CX-60 bereits ab der Basisausstattung nahezu komplette, onlineunterstützte Infotainment- und Connectivity-Angebot lässt sich per Dreh-Drück-Steller, Touchscreen und Lenkradtasten während des bisherigen Dauertests gut handhaben. 

Foto: Mazda
Blick auf die Armaturen im Innenraum des Mazda CX-60.
Mazda CX-60

Instrumenten-Bildschirm mit aufgeräumtem Analog-Layout – frei von jeglichem Digital-Schnickschnack.

Foto: Nils Koshofer
Die Vordersitze im Mazda CX-60.
Mazda CX-60

Während man vorn sehr großzügig untergebracht ist, ...

Foto: Mazda
Die Rücksitzbank im Mazda CX-60.
Mazda CX-60

... fällt der Knieraum in der zweiten Reihe nur durchschnittlich aus.

Foto: Mazda
Der Kofferraum des Mazda CX-60.
Mazda CX-60

Der 570 bis 1726 l große Kofferraum bietet viel Spielraum fürs Urlaubsgepäck.

Foto: Mazda
Inhalt
  1. Der Mazda CX-60 e-Skyactiv D254 im Dauertest
  2. Alltagstauglichkeit
  3. Das nervt 
  4. Das gefällt 
  5. Multimedia 
  6. Werkstatt & Kosten
  7. Technische Daten des Mazda CX-60 e-Skyactiv D254
  8. Fazit

 

Der Mazda CX-60 e-Skyactiv D254 im Dauertest

Wie die Mehrheit seiner deutschen Käufer:innen haben auch wir uns bei der Bestellung des Dauertest-Mazda CX-60 für die starke Sechszylinder-Turbodiesel-Version mit 254 PS (187 kW) entschieden. Das große Mittelklasse-SUV, das bereits die jüngsten technischen Modifikationen für die CX-60-Baureihe an Bord hat, fährt zudem in der Topausstattung Homura Plus vor. Diese beinhaltet unter anderem das komplette Programm an Assistenzsystemen, aber auch die Bose-Soundanlage und das Glas-Panorama-Schiebedach. Mit der erwähnten Lackierung und Anhängerkupplung aus dem Mazda-Zubehör klettert der Preis für den e-Skyactiv D254 von 55.850 Euro in der keineswegs ärmlichen Basisausstattung Exklusive-Line auf einen Testwagenpreis von 68.840 Euro.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mazda CX-60 (2025) im Fahrbericht (Video):

 
 

Alltagstauglichkeit

Mit einer Länge von 4745 mm fällt der Mazda CX-60 nicht klein aus und bietet mit dem leicht zu beladenden, 570 bis 1726 l großen Kofferraum viel Spielraum fürs Urlaubsgepäck. Während man vorn sehr großzügig untergebracht ist, fällt der Knieraum in der zweiten Reihe nur durchschnittlich aus, wie erste Erfahrungsberichte aus dem Dauertest zeigen.

 

Das nervt 

Das Abroll- und Federungsverhalten bei langsamer Fahrt über Querkanten ist sehr rustikal bis poltrig. Beim Anfahren kommt der Antriebsstrang des Mazda CX-60 zudem nur zögernd in Schwung. Die daraus resultierende schwer dosierbare Leistung macht – zusammen mit der recht schwergängigen Lenkung – das Rangieren und Einparken zur Geduldsprobe, kritisieren Einträge im Dauertest-Fahrtenbuch.

Der aktuelle Dauertest-Fuhrpark:

 

Das gefällt 

Einmal in Fahrt, erfreut der 3,3 l große Turbodiesel mit wohligem Sound, kraftvoller Beschleunigung und beschert dem Mazda CX-60 e-Skyactiv D254 im Dauertest einem Verbrauch, der sich auf zuletzt entspannt zurückgelegten Langstrecken bei 6,2 l pro 100 km einpendelte.

 

Multimedia 

Das im Mazda CX-60 bereits ab der Basisausstattung nahezu komplette, onlineunterstützte Infotainment- und Connectivity-Angebot lässt sich per Dreh-Drück-Steller, Touchscreen und Lenkradtasten während des bisherigen Dauertests gut handhaben. Per MyMazdaApp kommen weitere Remote-Funktionen hinzu  wie Standortbestimmung, Türverriegelung oder Klimatisierungssteuerung per Smartphone.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Testsieger
Amazon
Uebler Heckträger i21 Z mit 60° Abklappwinkel
881.00 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
TUGA Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger, 1000 ml
14.90 €
15.99 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Hama FC10 Motion Handyhalter mit Schnellladefunktion
51.41 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Needit Park Lite SOLAR automatische Parkscheibe
39.95 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Mobicool ME27 thermoelektrische Kühlbox, 26 Liter
59.99 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Thule Motion 3 L, Black Glossy
732.62 €
799.95 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Meguiar's G13600EU Quik Interior Detailer Cleaning Wipes, Reinigungstücher (Dose mit 30 Stück)
14.90 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Nulaxy KM28 Bluetooth-FM-Transmitter
28.04 €
32.99 €
-15%
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
CGEAMDY Auto-Sonnenschutz, 2-teilig
15.99 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
HG Aufkleber Entferner, 300 ml
8.34 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
HP Autozubehör 19801 Flaschenhalter "Bottle Butler"
13.29 €
14.76 €
-10%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
LAMAX T10 Dashcam
Otto
LAMAX T10 Dashcam
139.99 €
Zum Produkt

 

Werkstatt & Kosten

Das Geld, das der Mazda CX-60 beim Tanken spart, geht zum Teil bei der Versicherung wieder drauf (Typklassen: Vollkasko 26, Haftpflicht 18). Beruhigend: Mazda gibt immerhin sechs Jahre Garantie (bis 150.000 km). Nach AdBlue hat der CX-60 e-Skyactiv D254 im Dauertest bisher nicht verlangt – trotz des kleinen 6,7-l-Tanks

 

Technische Daten des Mazda CX-60 e-Skyactiv D254

AUTO ZEITUNG 10/2025Mazda CX-60 e-Skyactiv D254
Technik
MotorR6-Zylinder, Turbodiesel; 3283 cm³
Antrieb8-Gang; Automatik; Allrad; M-Hybrid (48 V, E-Maschine 12,4 kW (17 PS) / 153 Nm)
Leistung187 kW (254 PS), 3750 U/min
Max. Drehmoment550 Nm, 1500 – 2400 U/min
Karosserie
Außenmaße (L/B/H)4745 / 1890 (2134)* / 1688 mm
Leergewicht1875 kg
Kofferraumvolumen570 – 1726 l
Fahrleistungen
Beschleunigung 0-100 km/h7,4 s
Höchstgeschwindigkeit219 km/h
Verbrauch auf 100 km (WLTP)5,3 l D
Preise
Grundpreis55.850 Euro
Testwagenpreis68.840 Euro
Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel

 
Jürgen Voigt Jürgen Voigt
Unser Fazit

Der Mazda CX-60 gibt sich im Dauertest bisher als ein geräumiges SUV mit modernem Infotainment, kräftigem sowie sparsamem Antrieb – und mit ein paar Schwächen im Detail.

Tags:
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.