Wer auf der Suche nach einem großen Campervan mit Elektroantrieb ist, hat aktuell kaum Auswahl. Zum Ende der Saison 2025 kommt jedoch ein Lightstern Polaris auf den Markt – als Gebraucht-Wohnmobil aus der Mietflotte. Was der Elekto-Camper an Ausstattung und Reichweite bietet und was das Verkaufsexemplar kostet, verraten wir hier.

So gibt es etwa à la Campingbox einen Auszug auf der linken Seite – der Polaris hat nämlich zwei Schiebetüren. Gekocht werden kann so auch von draußen.

Preis: Lightstern Polaris (2025) ab 59.500 Euro – unter einer Bedingung

Rein elektrische Camper (fünf Modelle in der Übersicht) sind auch im Jahr 2025 noch recht rar. Das mag mitunter nicht nur an dem Preis oder der Reichweite (hier zehn Fakten zur Reichweite von Elektroautos) liegen, sondern vor allem an der Tatsache, dass es bislang nur wenige Basismodelle gibt.

Interessent:innen sollten daher nun besser aufpassen, denn der rein elektrisch fahrende Lightstern Polaris (2025) geht in den Verkauf – unter einer Bedingung: Als Neuwagen gibt es den Camper nicht. Dazu kommt, dass es sich um nur ein einziges Exemplar aus der Lightstern-Mietflotte handelt. Doch dafür fällt der Preis für die Fahrzeugklasse recht niedrig aus. Kaufinteressierte können den Campervan (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) zum Ende der Saison 2025 für 59.500 Euro (Stand: April 2025) erwerben. Wer den Polaris zunächst einmal testen möchte, kann einen der Vans auf Ford e-Transit mieten. Für Neulinge im Thema Elektromobilität werden sogar vorgefertigte Routen samt Ladepunkten angeboten.

Lightstern ist weder ein klassischer Hersteller, noch Ausbauer, sondern hauptsächlich ein Vermieter von Elektro-Campervans. 2021 gründete das Ehepaar Achim Trumpfheller und Anne Sieferer Lightstern, um Mieter:innen eine entschleunigte Version von Camping nahezubringen, die Komfort mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen soll. Zunächst wurde mit kleineren Campingbussen Erfahrung gesammelt, bevor 2023 mit dem Polaris der erste große Campervan fertiggestellt wurde.

Der Grundriss der Vans ist dabei komplett in Eigenregie geplant, den Aufbau der Vans übernimmt das Partnerunternehmen Freiheitsfluchten aus Neustrelitz. Daher, so Trumpfheller, könne Lightstern den Aufbau von Kundenfahrzeugen zwar nicht selbst übernehmen, aber bei der Vermittlung mit dem Partner helfen – vorausgesetzt, das Basisfahrzeug ist vorhanden. Gegen eine Lizenzgebühr könne auch der Polaris-Entwurf genutzt werden. Nebenbei: Die Kosten pro vermietfertigem Lightstern Polaris beliefen sich 2023 auf knapp 95.000 Euro.

Innenraum: Nachhaltige Materialien und Platz für drei

Der Wohnraum des Lightstern Polaris (2025) mag zwar auf den ersten Blick an den rustikalen Look einer Campingbox (unsere Empfehlungen zu Kauf und Eigenbau) erinnern, fällt allerdings bewusst nicht so modular und herausnehmbar aus wie die Nachrüstlösungen. Denn beim für die Vermietung bestimmten Polaris steht Wohnkomfort über Alltagstauglichkeit mit mehr Sitzplätzen oder viel Laderaum. Dennoch ist der Innenraum recht variabel ausgelegt. Eine klassische Raumtrennung durch Wände fehlt ebenso wie ein kleiner Sanitärraum an Bord.

Foto: Lightstern

Dennoch bringt der Lightstern Polaris (2025) alles unter, was für einen Campingausflug zu dritt verlangt wird – und das sogar nachhaltig. Denn neben Birkenholz aus heimischer Forstwirtschaft kommt auch Schafswolle zur Isolierung (unsere Tipps zum Dämmen des Campers) oder Kork für den Fußboden zum Einsatz. Damit kann weitestgehend auf Kunststoffe verzichtet werden. Auch Gasflaschen (unsere Produkttipps und Kosten) sind nicht an Bord vorhanden. Geheizt und gekocht wird mit Strom per 2,3-kW-Heizung und einem Induktionskochfeld, das den klassischen Campingkocher (die besten im Test) überflüssig macht. Eine Kompressor-Kühlbox (die besten im Test) ersetzt derweil den Kühlschrank. Die Elektrogeräte nutzen Strom aus der Antriebsbatterie des Ford Transit oder Landstrom.

Wohnen lässt sich sowohl im als auch vor dem Campervan – letzteres nicht nur mit Campingmöbeln. Denn der Van kommt mit zwei Schiebetüren, dadurch gibt es auch einen Auszug auf der linken Fahrzeugseite, der etwa als Stehtisch genutzt werden kann. Auch kochen lässt sich so außen. Der "Haupteingang" bleibt aber wie gehabt die rechte Schiebetüre.

Der Wohnraum des Lightstern Polaris (2025) passt sich der Tageszeit an. Am Tag etwa als Sitzecke für drei mit großem Esstisch, bei Nacht verwandelt sich der Wohnraum ins Schlafzimmer mit 150 cm breitem Heckbett für bis zu drei Personen. Die hintere Hälfte des Betts lässt sich auch in Richtung der Hecktüren zur Lounge aufstellen. Fehlt noch das Bad: Dieses versteckt sich im vorderen Schrankmodul und besteht im Wesentlichen aus einer Trocken-Trenntoilette (unsere Tipps und Empfehlungen für Campingtoiletten). Sitzplätze mit Gurt gibt es im Wohnraum keine. Dafür bleiben im Fahrerhaus die drei Standard-Sitzplätze des Ford Transit stehen. Drehbar sind sie jedoch nicht, dafür lässt sich das Fahrerhaus aber per Vorhänge komplett vom Wohnraum abtrennen.

Basisfahrzeug: Ford e-Transit

Der Lightstern Polaris (2025) basiert auf dem Ford e-Transit mit der 68-kWh-Batterie. Laut Ford bietet der Transporter so bis zu 312 km Reichweite nach WLTP, Lightstern spricht von 200 km realistischer Reichweite im Sommer bei 100 km/h auf der Autobahn. Damit sind zwar mehr Ladestopps auf dem Weg in den Campingurlaub nötig, das gehört aber zum Vermietkonzept. Denn laut Gründer Achim Trumpfheller gibt es "gerade im Urlaub [...] doch wichtigeres, als möglichst viel Zeit auf der Straße zu verbringen".

Auf den vorgefertigten Routen sind Ladestopps und Campingplätze, bei denen über Nacht geladen werden kann, bereits berücksichtigt. Zudem steht Mieter:innen eine mobile Wallbox (unsere Kauftipps) zur Verfügung, womit sich der Van an jeder Steckdose lasen lässt. Wer dennoch mit dem Elektro-Van längere Distanzen zurücklegen möchte, kann mit bis zu 115 kW Ladeleistung den Akku in 35 min von zehn auf 80 Prozent laden. Mit 135 kW (184 PS) ist der rein elektrische Ford Transit seinen dieselverbrennenden Varianten sogar leistungstechnisch überlegen.