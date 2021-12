Die besten Lenkradschlösser

Der Markt für Lenkradschlösser boomt. Es mag wie ein analoger Ansatz für die Sicherheit im Auto in einem digitalen Zeitalter erscheinen, aber die Verkaufszahlen steigen. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Liste der besten Lenkradschlösser erstellt, die Sie kaufen können, mit Preisen für jeden Geldbeutel.

Warum braucht man ein Lenkradschloss?

Es mag seltsam erscheinen, ein Lenkradschloss in ein neues Hightech-Auto einzubauen, das mehrere zehntausend Euro kostet. Wir sagen nicht, dass es Ihr Auto vor einem Diebstahl schützt, aber ein Lenkradschloss kann wertvolle Minuten zu den Sekunden hinzufügen, die ein Autodiebstahl mit einem Relaisangriff dauern kann. Ein Krimineller wird es sich zweimal überlegen, ob er ein Auto stiehlt, wenn er ein Lenkradschloss sieht. Vielleicht erhalten Sie sogar einen kleinen Nachlass auf Ihre Kfz-Versicherung.

Schlüssellose Autodiebstähle sind auf dem Vormarsch

Lenkradschlösser waren in den 1970er und 1980er Jahren beliebt, als viele Autos mit einer Büroklammer, einem Haustürschlüssel oder einem Kleiderbügel aufgeschlossen werden konnten. Sie dienten vor allem der optischen Abschreckung, hielten Gelegenheitsdiebe ab und bremsten hartnäckige Kriminelle aus. Das bescheidene Lenkradschloss geriet in Vergessenheit, als die Autohersteller ihr Angebot verbesserten. Verbesserte Schlösser, intelligente Wegfahrsperren und effiziente Ortungssysteme ebneten das Spielfeld und ließen die Kriminalitätszahlen in den Keller sinken. Das waren die Tage vor der "Epidemie" des schlüssellosen Autodiebstahls. Nachdem die Zahl der Fahrzeugdiebstähle jahrelang rückläufig war, nimmt die Autokriminalität nun wieder zu. Schuld daran ist der schlüssellose Autodiebstahl, der auch als Relaisangriff bezeichnet wird.

Zwei Kriminelle arbeiten zusammen und benutzen elektronische Signalrelais, um das Fahrzeug zu stehlen. Einer steht neben dem Auto, während der andere nahe genug am elektronischen Autoschlüssel steht, um das Signal aufzufangen. Dadurch wird dem Auto vorgegaukelt, dass der Schlüssel vorhanden ist, und es ist angreifbar. Die Diebe springen hinein und fahren davon.

Was Sie bei der Auswahl eines Lenkradschlosses beachten sollten

Der Einbau eines Lenkradschlosses ist nur eine der Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihr Auto sicher zu machen. Der schlüssellose Autodiebstahl bedeutet, dass diese altmodische Sicherheitsvorrichtung eine Renaissance erlebt, aber sie ist nicht nur für Neuwagen nützlich. Wenn Sie einen Oldtimer oder ein Retroauto mit schlechten Schlössern, keiner Alarmanlage und einer einfachen Wegfahrsperre besitzen, ist ein Lenkradschloss ein absolutes Muss. Manche Oldtimer werden auf Bestellung gestohlen, während andere zum Ausschlachten von Teilen entwendet werden. In jedem Fall könnte ein Lenkradschloss einen Dieb dazu bringen, weiterzugehen. Zumindest verlangsamt es sie, was bedeuten könnte, dass sie auf frischer Tat ertappt werden.

Recherchieren Sie vor dem Kauf eines Lenkradschlosses. Sie sollten sich nicht nur vergewissern, dass es zu Ihrem Auto passt, sondern auch Beweise für die Funktion des Schlosses sehen. Ein entschlossener Krimineller kann selbst das beste Schloss überwinden, also prüfen Sie die Bewertungen, bevor Sie den Sprung wagen.

Die besten Produkte

