Die besten Parkkrallen im Vergleich

Was Sie über Radklammern wissen müssen

Welche verschiedenen Arten von Radklemmen gibt es?

Die meisten Kfz-Radklemmen werden an den Reifen geklemmt, um das Fahrzeug wirksam an der Bewegung zu hindern; diese werden als Reifenklemmen bezeichnet. Einige Wohnwagenklammern werden direkt an die Achse geschraubt, aber die gibt es bei Autos gar nicht.

Im Idealfall sollten Sie eine Klemme verwenden, die auch die Radmuttern abdeckt, aber das ist nicht unbedingt erforderlich. Es wird Ihnen jedoch mehr Sicherheit geben (es macht es einem potenziellen Dieb schwerer, das festgeklemmte Rad zu entfernen und Ihr Auto zu stehlen - lächerlich, ich weiß, aber unterschätzen Sie niemals die Entschlossenheit eines Menschen).

Welche Eigenschaften sollte eine gute Radklemme haben?

Abgesehen vom Schutz der Radmuttern brauchen Sie Gummipuffer oder weiche Klemmbacken an Ihrer Klemme, um hässliche Kratzer auf Ihren Rädern zu vermeiden. Ein Wetterschutz ist ein Muss, wenn Sie Ihr Auto draußen stehen lassen. Das ultimative Merkmal ist die Sold Secure-Zulassung, ein unabhängiger Test, der beweist, dass die Radklemme so sicher wie möglich ist. Wir haben uns die besten Radklammern auf dem Markt angeschaut, damit Sie Ihr Auto in der Gewissheit verlassen können, dass es nirgendwo hingeht.