Das Wohnmobil vor Diebstählen zu schützen ist von großer Bedeutung für alle Reise-Fans. Eine beliebte Option ist die Verwendung von Lenkradkrallen. Wir zeigen die besten Produkte im Vergleich.

Lenkradkrallen sind eine beliebte Sicherheitsvorrichtung für Wohnmobile, um Diebstähle zu verhindern. Einfach zu installieren und wirkungsvoll im Einsatz können diese robusten Sicherheitsvorrichtungen Diebe abschrecken und dabei auch eine zusätzliche Sicherheitsebene bieten.

Man kann zwischen verschiedenen Arten von Lenkradkrallen wie der Pedal-Lenkradkralle, die zwischen Pedal und Lenkrad befestigt wird oder einer herkömmlichen Lenkradkralle, die nur am Lenkrad befestigt wird, wählen. Zu Letzteren zählt auch die Lenkradkralle CARLOK DELUXE von Kleinmetall. Sie bietet durch gehärteten Stahl und einen Vierkant-Sicherheitsschlüssel einen zuverlässigen Diebstahlschutz. Die Stange ist in silber oder gelb verfügbar und ist mit nur einem Dreh am Lenkrad angebracht.



Affiliate Link Kleinmetall CARLOK DELUXE

Autozubehör, Ersatzteile und Co. sind bei eBay jetzt noch günstiger. Mit dem Rabattcode PARTSPARTY23 lassen sich 10 Prozent sparen. Aber Achtung: Die Aktion gilt nur noch bis zum 21. Juni. Schnell auf eBay stöbern und zuschlagen!

News Zehn Prozent auf alles Rabattcode auf eBay

Die besten Lenkradkrallen für Wohnmobile im Vergleich

Es gibt dutzende von Lenkradkrallen auf dem Markt. Um die Suche ein wenig zu erleichtern, haben wir hier einige Highlights zusammengestellt:

SCHMIDT Security Tools Lenkradkralle und Pedalsperre

Mit einer schnellen Bedienung durch ein Zahlenschloss wird das Reisemobil durch die Pedalsperre LS-2000 von Schmidt Security Tools in Handumdrehen diebstahlsicher. Die Sperrstange als Wegfahrsperre ist von 49,5 bis 78 Zentimeter individuell einstellbar und wird am Pedal und dem Lenkrad einfach befestigt. Neben Wohnwagen ist sie auch für Pkw, SUV, Oldtimer, Lkw und Transporter geeignet.



Affiliate Link SCHMIDT Security Tools Lenkradkralle

Stagecaptain Lenkradkralle

Die Lenkradkralle von Stagecaptain sorgt dafür, dass das Fahren eines Wohnmobils oder Pkw unmöglich wird. Die Diebstahlsicherung ist für alle Lenkräder mit einem Durchmesser von 16 bis 30 Zentimeter geeignet. Die drei beigefügten Schlüssel ermöglichen ein problemloses Schließen und Öffnen des Schutzes. Gummierte Oberflächen schützen zudem das Fahrzeug.



Affiliate Link Stagecaptain Lenkradkralle

ProPlus Pedal- und Lenkradkralle

Die ProPlus Lenkradkralle ist zwischen Lenker und Bremspedal des Wohnmobils oder Pkw anzubringen. Damit bietet sie einen zusätzlichen Diebstahlschutz und lässt sich leicht installieren. Durch die gelbe Farbe der Stange ist der Schutz gut sichtbar und kann so zuverlässig Diebe abschrecken. Ein Schlüssel ist beigefügt, die maximale Länge der Stange ist 67 Zentimeter.



Affiliate Link ProPlus Pedal- und Lenkradkralle

ARTAGO 870 Lenkradkralle

Von Artago kommt mit der 870 eine Lenkradsperre mit integriertem Alarm. Schon ein Voralarm soll dabei schon einen Diebstahlversuch des verhindern. Sollte der Angriff dann fortgesetzt werden, wird ein noch stärkerer Alarm mit bis zu 120 Dezibel ausgelöst. Ein Lichtalarm bietet zusätzlichen Schutz, CR2-Batterien versorgen das System. Das Schloss wird mithilfe eines beigefügten Schlüssels geöffnet. Die Sperrstange wird nur am Lenkrad befestigt und reiht sich in der oberen Preiskategorie ein.



Krtopo Lenkradkralle (Amazon)

Deutlich günstiger kommt man bei der Lenkradkralle von Krtopo weg. Diese Anti-Diebstahl-Vorrichtung verfügt über einen inneren Nagel, der nicht nur für ein stabiles Design, sondern auch für eine erhöhte Sicherheit von Wohnwagen und Pkw sorgt. Der Verschlusskern besteht aus Kupfer und die sichelförmigen Innenzähne sind bruchsicher. Die Stange misst maximal 40,5 Zentimeter.



SCHMIDT security tools Lenkradschloss

Einen zuverlässigen Schutz bietet auch ein Lenkradschloss von Schmidt Security Tools, das nur am Lenkrad angebracht wird. Bereits durch die rote Farbe hat es eine abschreckende Wirkung für potenzielle Autodiebe. Ein Kombinations-Zahlenschloss ermöglicht ein problemloses Abschließen ohne zusätzlichen Schlüssel.



Affiliate Link SCHMIDT security tools Lenkradschloss LS-1000

OLYMPIA Lenkradkralle LK100

Die Lenkradkralle des Herstellers Olympia gewährleistet eine zuverlässige Diebstahlsicherung passend für Wohnmobil, Pkw, Transporter und mehr. Das Lenkradschloss wird einfach von vorne in das Lenkrad eingehakt und mit dem mitgelieferten Schlüssel verriegelt. Auch hier sorgt das knallige gelb schon von Weitem für eine Abschreckung.



Affiliate Link OLYMPIA Lenkradkralle LK100

Wie funktionieren Lenkradkrallen?

Eine Lenkradkralle für Wohnmobile ist eine Sicherheitsvorrichtung, die über das Lenkrad des Fahrzeugs gelegt wird, um unbefugte Nutzung oder Diebstahl zu verhindern. Die Lenkradsperre besteht meist aus robustem Metall und verfügt über ein schwenkbares oder ausklappbares Design. Sie wird um das Lenkrad herum platziert und mit einem Schloss gesichert. Dadurch wird das Lenkrad blockiert und das Fahrzeug unlenkbar gemacht.

Ratgeber Lenkradschloss Die besten Lenkradschlösser im Check

Wie installiere ich eine Lenkradkralle?

Die Installation einer Lenkradkralle für Wohnmobile ist in der Regel einfach und erfordert kein Werkzeug. Sie wird einfach um das Lenkrad gelegt und das Schloss wird aktiviert, um sie sicher zu fixieren. Bei einigen Modellen kann die Länge oder Position der Lenkradkralle angepasst werden, um sie an verschiedene Lenkradgrößen anzupassen. Lenkradkrallen bieten eine sichtbare Abschreckung für potenzielle Diebe und sind eine beliebte Wahl für den Diebstahlschutz von Wohnmobilen aufgrund ihrer Effektivität und einfachen Handhabung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sie als Teil eines umfassenden Sicherheitssystems betrachtet werden sollten, das auch andere Schutzmaßnahmen wie Alarmanlagen, Wegfahrsperren und die Parkplatzwahl umfasst.

Kann eine Lenkradkralle für Wohnmobile leicht umgangen werden?

Obwohl Lenkradkrallen einen starken Widerstand bieten und es schwierig machen, das Fahrzeug zu lenken, gibt es dennoch Möglichkeiten, sie zu umgehen, insbesondere wenn Diebe genügend Zeit und die richtigen Werkzeuge haben. Daher ist es wichtig zu beachten, dass keine Sicherheitsvorrichtung absolut unüberwindbar ist. Lenkradkrallen sollten daher immer als Teil eines umfassenden Sicherheitssystems betrachtet werden, das auch andere Diebstahlschutzmaßnahmen umfasst.

Sind Lenkradkrallen für Wohnmobile versicherungstechnisch relevant?

Ja, Lenkradkrallen für Wohnmobile können versicherungstechnisch relevant sein. Viele Versicherungsunternehmen betrachten den Einsatz von Diebstahlschutzvorrichtungen wie Lenkradkrallen positiv und bieten möglicherweise spezielle Versicherungstarife oder Rabatte für Fahrzeuge an, die mit solchen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet sind. Der Grund dafür ist, dass Lenkradkrallen das Risiko eines Diebstahls oder einer unbefugten Nutzung erheblich verringern können. Durch den Einsatz einer Lenkradkralle wird das Wohnmobil für potenzielle Diebe weniger attraktiv, da das Lenken des Fahrzeugs erschwert oder sogar unmöglich gemacht wird.

Welche anderen Sicherheitsvorkehrungen kann ich neben einer Lenkradkralle für mein Wohnmobil treffen?

Neben einer Lenkradkralle gibt es eine Vielzahl von Sicherheitsvorkehrungen, die Sie ergreifen können, um den Diebstahlschutz fürs Wohnmobil zu erhöhen. Eine Alarmanlage beispielsweise kann potenzielle Diebe abschrecken und auf unautorisierte Zugriffsversuche hinweisen. Zudem kann mit einer elektronischen Wegfahrsperre verhindert werden, dass das Fahrzeug gestartet wird, ohne den richtigen Schlüssel oder Transponder zu verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist ein GPS-Tracking-System, mit dem das Wohnmobil jederzeit geortet werden kann. Oder aber Sie greifen auf klassische Diebstahlsicherungen für Türen und Fenstern wie verstärkte Schlösser, Riegel oder Sicherheitsglas zurück. In vielen Fällen helfen auch Hinweise, dass das Fahrzeug mit Sicherheitsvorrichtungen geschützt ist, um potenzielle Diebe abzuschrecken.