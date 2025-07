Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Noch existiert der Mini-Offroader nur digital. Wenn allerdings ein erhöhtes Interesse besteht, will der Tuner den Plan in die Tat umsetzen. Kostenpunkt: rund 15.000 bis 20.000 Euro (Stand: Juli 2025) – nur für den Umbau, versteht sich.

Als elektrischer Kleinwagen ist der Renault 5 ein ganz Großer. Bereits in unserem ersten Vergleichstest konnte sich der kleine Franzose als Stadtmobil erster Güte behaupten. Doch auch als kleines SUV soll der R5 bald durchstarten – zumindest, wenn es nach Delta 4x4 geht. Der Tuner hat ein bislang nur digital existierendes Konzept vorgestellt, bei dem der Renault zum Offroader mutiert. Eine Höherlegung um bis zu 100 mm sorgt für eine anständige Bodenfreiheit, während die Kotflügelverbreiterungen Platz machen für Offroad-Bereifungen von Loder AT.

Der Renault 5 (2024) im Fahrbericht (Video):

Delta 4x4: Renault 5-Offroader könnte Realität werden

Deutlich auffälliger ist allerdings noch der Dachgepäckträger, der das bunte Farbschema der Karosserie aufgreift und Platz bietet für Dachzelt, Fahrräder & Co. Auf den Bildern zu sehen: Ersatzrad, Rampenelemente und kanisterförmige Behälter. Ebenfalls nicht zu übersehen sind die großen PIAA-Zusatzscheinwerfer in der Frontpartie des Renault 5 von Delta 4x4 – ein optischer Verweis auf die Rallye-Ära der 1980er-Jahre.

Zwar verrät Delta 4x4 keine Informationen zum Antrieb, doch würde es uns schon sehr wundern, wenn hier der Offroad-Spezialist ernsthaft Hand anlegt. Den R5 gibt es ab Werk in drei Leistungsversionen, die jeweils einen fremderregten Synchronmotor an der Vorderachse tragen: 70 kW (95 PS), 90 kW (122 PS) und 110 kW (150 PS). Zwei Batteriegrößen stehen zur Wahl: 40 kWh mit bis zu 312 km für die beiden schwächeren Motoren und 52 kWh für bis zu 410 km WLTP-Reichweite mit der 110-kW-Maschine. Die Spitzenmotorisierung soll in acht Sekunden auf 100 beschleunigen und wird bei 150 km/h Endgeschwindigkeit abgeregelt.

Noch existiert der kleine Offroader nur als digitales Rendering. Auf seinen Social Media-Kanälen will der Tuner die Reaktionen der Community testen. Sollte eine hohe Nachfrage bestehen, könne man sich vorstellen, das Konzept in die Tat umzusetzen. Auch einen Preis nennt Delta 4x4 bereits: Die Kosten des Umbaus werden wohl bei rund 15.000 bis 20.000 Euro liegen (Stand: Juli 2025).