Positiv Zuverlässige Technik, sparsame Hybridantriebe, extravaganter Auftritt, großer Kofferraum Negativ Auch gebraucht noch teuer, mäßige Fahrleistungen, durchschnittliche Fahrdynamik

Kein Segment ist in den ver­gangenen Jahren so gewach­sen wie das der Mini-SUV. Nicht nur in der Stadt über­nehmen sie mittlerweile die Rolle klassischer Kleinwagen – aber mit höherer Sitzposition, besserer Übersicht und ebenso effizienten Antrieben. Die Bestseller im Seg­ment: VW T-Cross, Seat Arona und Skoda Kamiq. Doch auch außer­halb des VW-Kosmos gibt es in der Klasse knapp über vier Meter in­teressante Rivalen wie den Toyota C-HR.

Auch wenn der Toyota C-HR kein Raumwunder ist, so nimmt es sein Heckabteil doch mit 377 bis 1160 l auf. Der Japaner setzt zudem auf ein auf­fälliges Design mit coupéhaften Linien und einem extravaganten Auftritt. Und er ist mit 4,36 m deutlich länger als etwa der knackige Ford EcoSport. Dieser Designfokus bringt allerdings Einschränkungen mit sich: Im Fond leiden Großgewach­sene unter der eingeschränkten Kopffreiheit, der stark abfallen­den Dachlinie und der schlechten Rundumsicht wegen der breiten C-Säulen. Ebenso unübersicht­lich ist das Cockpit gestaltet. Die Bedienung erfordert Eingewöh­nung, einige Schalter und Knöpfe muss man erst suchen, und das Infotainment-System wirkt in Darstellung und Menüführung nicht mehr ganz zeitgemäß, wenn man sich 2025 für einen Gebrauchtwagen der ersten Generation entscheidet (2016 bis 2023). Punk­ten kann der Toyota dafür bei der Sicherheitsausstattung – viele As­sistenten wie Notbremsfunktion, Spurhalteassistent und Fernlicht­automatik sind serienmäßig.

Antriebe & Mängel des gebrauchten Toyota C-HR

In Sachen Antrieb spielt der Toyota gleich zwei Vorteile aus: die windschnittige Form und seine ef­fizienten Hybrid-Antriebe. Als 2,0-l-Benziner (Systemleistung: 184 PS/135 kW) schafft dabei sogar sport­liche Fahrleistungen. Als Alter­native bietet Toyota auch einen 1,2-l-Turbobenziner ohne Elektro-Unterstützung an. Die Mehrheit der Kundschaft griff aber aus gutem Grund zu den besser ausgestatteten Hybrid-Varianten.

Bei der Mängelstatistik der GTÜ-Hauptuntersuchung (siehe Bild 9) schneidet der gebrauchte Toyota C-HR auffällig gut ab: In fast allen Kategorien werden weniger Mängel festgestellt als beim Durchschnitt, die Ausnahmen bilden lediglich "Karosserie Bodengruppe" (bei sehr jungen Gebrauchten) und "Licht / Elektrik". Ein anderes Bild zeichnet die ADAC-Pannenstatistik 2025. Hier fällt der 2020 erstzugelassene C-HR mit 63,1 Pannen pro 1000 Fahrzeugen negativ auf. Ein Problemfeld ist demnach die Starterbatterie.

Empfehlenswerte Antriebe für den Toyota C-HR Modell 1.8 VVT-i Hybrid 1.2 Turbo 2.0 VVT-i Hybrid Zylinder/Ventile pro Z. 4/4 + E-Motor 4/4; Turbo 4/4 + E-Motor Hubraum 1798 cm³ 1197 cm³ 1987 cm³ Leistung 90 kW/122 PS 85kW/116 PS 135 kW/184 PS Drehmoment k.A. 185 Nm k.A. Verbrauch/100 km (WLTP) 3,9 l S 6,8 l S 4,0 l S Höchstgeschw. 170 km/h 190 km/h 180 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Toyota C-HR

Modell 1.8 VVT-i Hybrid 1.2 Turbo 2.0 VVT-i Hybrid 2019 16.446 € / 57.000 km 17.028 € / 57.000 km – 2020 18.099 € / 46.000 km 17.986 € / 46.000 km 22.724 € / 46.000 km 2021 19.868 € / 35.000 km – 23.247 € / 35.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: Juni 2025