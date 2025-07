Preis: Karmann Dexter 635 (2025) ab 66.900 Euro

Was einen guten Campervan ausmacht, weiß man in Sprendlingen aus Erfahrung. Schließlich besteht das gesamte Portfolio von Karmann Mobil seit jeher aus Baureihen, die sich in genau diese Wohnmobil-Bauart – hier die gängigen in der Übersicht – einordnen lassen. Und trotzdem gibt es immer etwas, das selbst die Expert:innen aus Rheinhessen für verbesserungswürdig halten. Der Karmann Dexter 635 (2025) ist ein Ergebnis dieses Strebens nach Neuem: Mit einem variablen Heckstauraum, viel Bewegungsfreiheit und einem neuen Bad soll der 6,36 m lange Kastenwagen auf Fiat Ducato insbesondere Freizeitsportler:innen und alle mit hohem Komfortbedürfnis ansprechen, die aber dennoch einen Campervan sperrigeren Reisemobilen vorziehen.

Teuer muss die Campervan-Innovation allerdings nicht sein. Denn der Karmann Dexter 635 (2025) beginnt bei 66.900 Euro (Stand: Juli 2025). Damit ist das neue Modell, das sich Interessierte auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf (28.08. bis 07.09.) anschauen können, identisch zum Einzelbett-Dexter 625 mit gleicher Außenlänge aber konventionelleren Bett- und Bad-Layouts eingepreist.

Innenraum: Elektrisches Hubbett für maximale Variabilität

Das Highlight des Karmann Dexter 635 (2025) ist ganz klar die Heckgarage. Genauer: Ihre Wandelbarkeit und ihr immenses Stauvolumen. Denn während der vordere Aufbau des Campervans auch locker in einen Fiat Ducato mit 5,4 m Radstand gepasst hätte, lassen die Entwickler:innen hinten die Muskeln des langen Italo-Transporters spielen. Geschlafen wird auf einem längs eingebauten Doppelbett mit einer Liegefläche von maximal 185 x 193 cm in der untersten Position. Wer bereits beim Bild des Doppelbetts aufmerksam hinschaut, bemerkt schnell die Riemen an Kopf- und Fußteil des Betts, die zum elektrischen Hubbettantrieb gehören. Wird nicht gerade geschlafen, fährt das Bett surrend der Campervan-Decke entgegen.

Foto: Karmann Mobil

So wird darunter viel Stauraum geschaffen. Diesen füllt im Sinne der Entwickler:innen idealerweise sperriges Freizeitsportgerät oder großes Reisegepäck – oder auch mal der gelegentliche Möbeltransport. Damit es keine Kratzer im Boden gibt, ist dieser mit Riffelblech verkleidet. Verzurrschienen halten Fahrräder und anderes Gut am designierten Platz. Neben dem großen Laderaum in der Fahrzeugmitte verfügt die Heckgarage des Karmann Dexter 635 (2025) auch über zwei Staukästen. Auf der linken Fahrzeugseite beinhaltet er drei durch einen nach oben wegklappenden Deckel erreichbare Staufächer, rechts ist ein Kleiderschrank mit ausziehbaren Kleiderstangen eingebaut. Ein großer Gaskasten ist nicht nötig, geheizt wird dank serienmäßiger Truma Combi D4 mit Diesel, fürs Kochen genügen zwei Sieben-Kilogramm-Gasflaschen.

Eine weitere Neuerung des neuen Dexter-Modells ist das Badezimmer – hier die gängigen Wohnmobil-Nasszellen erklärt. Dank schwenkbarer Duschwand versprechen die Sprendlinger:innen viel Komfort ganz ohne Duschvorhang. Die Ausstattung ist mit Klapp-Waschbecken über einem Kassetten-WC dagegen auf Standardniveau für die Klasse. Aber: Seiten- und Dachfenster in der Nasszelle sowie Stauraum in beiden Bad-Umbauten zeigen, dass man bei Karmann Mobil Campervans versteht.

Der übrige Wohnraum präsentiert sich dagegen konventionell sortiert. Die Küche mit Zweiflammen-Gaskocher und 138-l-Kühlschrank steht wie bei den meisten Kastenwagen im Einstiegsbereich an der rechten Fahrzeugseite. Vorne lädt eine Halbdinette mit vier Sitzplätzen zum Verweilen ein. Optional gibt es einen Bettumbau und damit maximal drei Schlafplätze. Neu ist hier die Farbgebung: "Eiche natur" nennt sich die Möbelkorpus-Farbe, lorbeergrüne Schrankklappen und granitgraue Arbeitsflächen sorgen für den trendigen Touch. Kleine Stautasche an der Rückbank oder versteckte Staufächer im Dinettenpodest schaffen auch im Wohnraum Zusatz-Stauraum zu den üblichen Dachstauschränken.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Mit Ausnahme der Allradler und der kompakten Urban-Camper-Baureihe Karmann Duncan vertraut man in Rheinhessen auf den Fiat Ducato. Hier macht auch der Karmann Dexter 635 (2025) keine Ausnahme und fußt auf dem italienischen Bestseller unter den Camper-Basisfahrzeugen. Diesen gibt es im 6,36 m langen Dexter stets mit mindestens 140 PS (103 kW). Den 2,2-l-Turbodiesel gibt es gegen Aufpreis auch mit dem Achtstufen-Automatikgetriebe sowie auch mit 180 PS (132 kW) – dann stets mit Automatik. Zudem lässt sich das Chassis auf Wunsch gegen das "Maxi" tauschen, das technisch zulässige Gesamtgewicht bleibt aber zunächst bei 3500 kg.