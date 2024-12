Jeremy Clarksons Potential zum Politiker

Jeremy Clarkson ist nicht nur als Moderator bekannt, sondern mittlerweile auch als Landwirt. Sein Einsatz für die Landwirtschaft in Großbritannien wird immer politischer. Wäre für ihn daher eine Karriere als Politiker denkbar?

Natürlich ist es eine rein hypothetische Frage, aber könnte Jeremy Clarkson künftig eine Karriere als Politiker anstreben? Mit dem Start seiner Serie "Clarksons Farm" begab er sich von der Welt der Autos in "Top Gear" und "The Grand Tour" in die Welt der Landwirtschaft – und wurde von Beginn an mit Problemen konfrontiert, mit denen Landwirt:innen in Großbritannien schon lange zu kämpfen haben. Als Mann, der weder Kontroversen noch Aufruhr gegen seine Person scheut, begehrt er gegen die widrigen Umstände auf, wie er auch – wenn auch plakativ – in seiner Sendung darstellt.

Jeremy Clarkson Werdegang ist immer politischer

Sein Einsatz als Landwirt für bessere Bedingungen, weniger Steuern und mehr Freiheiten in der Landwirtschaft in Großbritannien ist jedoch keine Show und folgt keinem Skript. Jeremy Clarkson ergreift das Wort bei einer Demonstration der Landwirt:innen in London, äußert sich öffentlich zur geplanten Steuer auf landwirtschaftlichem Grundbesitz und seine Auftritte erinnern an einen politischen Underdog, wie Medienberichten zu entnehmen ist.

Auch interessant:

In dieser vielleicht eher unerwarteten Rolle zeigt Jeremy Clarkson eine ungewohnte Ernsthaftigkeit und nutzt gleichzeitig seinen Einfluss, zu dem ihm seine Karriere im Fernsehen verholfen hat. Seine Wortgewandtheit und direkte Art könnte ihm durch seine Auftritte neue Anhänger:innen außerhalb der Automobil-Welt bringen, die ihn so weit unterstützen, dass er auch politisch erfolgreich sein könnte. Ob das sein Ziel ist, sei dahingestellt – er selbst hat bisher keine Ambitionen verlauten lassen. Doch schreibt ihm die Medienlandschaft bereits Potenzial dafür zu.