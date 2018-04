Eckdaten Bauzeitraum seit 2013 Aufbauarten Coupé/Cabrio Türen 2 Abmessungen (L/B/H) 4470–4475/1923/1308–1311 Leergewicht 1525–1745 kg Leistung 300-575 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin Abgasnorm k.A. Grundpreis 57.200 Euro

Das Jaguar F-Type Facelift (2017) startet zum Preis ab 57.2000 Euro, den Einstieg bildet ein 300 PS starker Vierzylinder. Insgesamt kann der geliftete F-Type in 28 Versionen geordert werden.

Mit dem Facelift des Jaguar F-Type (2017) bringen die Briten zum Preis ab 99.350 Euro eine besondere Überraschung auf den Markt: Den Jaguar F-Type in der 400 Sport Edition. Warum 400? Weil genauso viele Pferde im Dreiliter-V6 unter der Haube auf ihren Einsatz lauern und den gelifteten F-Type im Zusammenspiel mit 460 Newtonmetern Drehmoment in 4,9 Sekunden auf Landstraßentempo bringen. Und selbstverständlich bringt das Sondermodell noch ein paar weitere Goodies mit wie 20-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie ein leistungsstarkes Bremssystem. Das beste: Die 400 Sport Edition ist nicht limitiert und wird ein ganzes Jahr lang angeboten. Der Basis-Preis für das Jaguar F-Type Facelift (2017) liegt bei 57.200 Euro für das Coupé sowie 64.200 Euro für das Cabrio. Dafür gibt es unter der Haube einen Zweiliter-Vierzylinder, der dank Twinturbo auf 300 PS kommt. Nimmt man alle möglichen Antriebskombinationen – Vierzylinder, V6- oder V8-Motor, Heck- oder Allradantrieb, Sechsgang-Schaltgetriebe oder Achtgang-Automatik – zusammen, ist das Jaguar F-Type Facelift (2017) in insgesamt 28 Varianten zu bestellen. In allen Ausstattungslinien ist die Modellpflege an neuen LED-Scheinwerfern und-Rückleuchten sowie leichten Retuschen an Frontschürze und Kühlergrill zu erkennen. Fahrbericht Neuer Jaguar F-Type 400 Sport (2017): Erste Testfahrt F-Type Cabrio röhrt durch den Tunnel

Jaguar F-Type (2017) zu Preisen ab 57.200 Euro

Und das Jaguar F-Type Facelift (2017) bringt noch mehr Sportlichkeit, denn die Modellpalette wird mit der Auffrischung um eine weitere Ausführung ergänzt: Ein neues R-Dynamic-Modell mit entweder 340 oder 380 PS im V6 und Leichtmetallrädern in 19 oder 20 Zoll, hochglanzschwarzen Akzenten sowie einer modifizierten Mittelkonsole als Erkennungsmerkmal. Die Spitze markiert nach wie vor der Fünfliter-V8-Kompressor mit 550 oder 575 PS im SVR, der jetzt über noch größere Lufteinlässe beatmet wird. Damit beschleunigt das Jaguar F-Type Facelift (2017) auf bis zu 322 km/h. Mit dem Facelift wurde der Jaguar F-Type (2017) aber natürlich nicht nur außen und unter der Haube, sondern auch im Innenraum optimiert. Neue, leichtere Sitze bringen ein paar Zentimeter mehr Beinfreiheit im Zweisitzer. Das Jaguar-Infotainmentsystem Touch Pro kommt jetzt serienmäßig mit großem Bildschirm in der Mittelkonsole. Und der Parkassistent hat dazugelernt und parkt jetzt auch parallel.

