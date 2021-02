Das Jaguar F-Type Cabrio Facelift wagt seit 2020 den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Das sind alle Informationen und der Preis des modellgepflegten Roadsters.

Das Jaguar F-Type Cabrio Facelift erstrahlt seit 2020 zu einem Preis ab 71.200 Euro (Stand: Februar 2021) in neuem Glanz. Die Front wurde komplett neu gestaltet und wirkt dank schlitzartiger Scheinwerfer flacher als bislang. Die Heckleuchten wurden eckiger und folgen damit der aktuellen Designlinie der Marke. Über die elegante Karosserie spannt sich das bekannte Stoffdach. Auch der Innenraum wurde aufgewertet: Digitale Instrumente und das Touch Pro-Infotainment mit Updates over-the-Air machen das Cabriolet fit für seine zweite Lebenshälfte. Apple CarPlay und Android Auto sind ebenfalls mit an Bord. Trotz moderner Technik setzen die Brit:innen weiterhin Wert auf edle Materialien und ein vergleichsweise klassisches Ambiente. Das macht das Jaguar F-Type Cabrio Facelift (2020) zu einem der letzten Roadster klassischer Machart auf dem Markt.

