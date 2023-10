Jaguar wird vollelektrisch. In Form der Jaguar F-Type ZP Edition zelebriert der britische Traditionshersteller ein letztes Mal den Verbrennungsmotor, in diesem Fall als V8. Das Sondermodell wird 2024 insgesamt 150 Mal als Coupé und Cabrio gebaut, der Preis ist bislang unbekannt.

Nach dem Jaguar mehr als 75 Jahre lang Verbrennungsmotoren gebaut hat, geht für die Marke mit der Wildkatze eine Ära zu Ende – und das will man im englischen Coventry, dem Hauptsitz Jaguars, mit der extravaganten Jaguar F-Type ZP Edition feiern, der 2024 in die Fertigung gehen soll. Der Sportwagen ist laut Hersteller vom Jaguar E-Type der 1960er-Jahre inspiriert und wird nur 150 Mal gebaut. Davon kommen je sieben Coupés und Cabrios nach Deutschland. Der kompressoraufgeladene V8 ist bereits aus dem F-Type R75 bekannt: Mit 575 PS (423 kW) und 700 Nm beschleunigt er den Engländer über alle vier Räder in 3,7 s auf Landstraßentempo. Die Endgeschwindigkeit ist bei 300 km/h abgeriegelt. Während die Leistungsdaten also nicht neu sind, kommt die Limited Edition mit einigen optischen Finessen bei Interieur und Exterieur daher. Der Preis ist bislang genauso offen, wie ein genauer Marktstart. Da das identisch motorisierte Coupé im deutschen Konfigurator bei 134.000 Euro und das Cabrio bei 141.800 Euro startet (Stand: Oktober 2023), ist zu erwarten, dass die Jaguar F-Type ZP Edition die 150.000-Euro-Marke überschreiten wird. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Besonderheiten der Jaguar F-Type ZP Edition

Bei gleichem V8-Antriebsstrang wird die Jaguar F-Type ZP Edition durch SV Bespoke optisch verfeinert. Das Sondermodell wird in zwei exklusiven Außenlackierungen erhältlich sein, die an den E-Type der 60er erinnern sollen: "Oulton Blue" und "Crystal Grey". Alternativ zu einem ebenholzfarbenem Innenraum wird das blau lackierte Sondermodell mit rotem Leder, das graue mit blauem Leder angeboten. Die Sitze sind in horizontaler Richtung gesteppt. Außen zieren die Limited Edition weiße Startnummernfelder auf den Türen, weiße Kühlergrilleinfassungen sowie weitere Details. die ihn von der Standardversion unterscheiden. Jede Jaguar F-Type ZP Edition trägt zudem ein Schild mit der Aufschrift "One of 150" im Innenraum, das auf die Exklusivität der Kleinserie aufmerksam macht.