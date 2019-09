Wer jemals auf den Startknopf des Jaguar F-Type SVR (2016) drücken durfte, bekommt den Sound der britischen Raubkatze so schnell nicht wieder aus dem Kopf. Der 575 PS starke Kompressor-V8 darf so herzerweichend brüllen, dass jeder Tropfen Benzin im Blut in Wallung kommt. Unser Video versucht, den brutalen Klang des offenen Supersportlers einzufangen und liefert außerdem einen Eindruck von der Beschleunigung des Engländers, der mit einer Höchstgeschwindigkeit von 313 km/h angegeben ist.

