Hyundai Ioniq 9 (2025): Testfahrt im elektrischen Luxus-Gleiter

Wenn ein beinahe 2,8 t schweres Fahrzeug in 5,2 s auf Tempo 100 beschleunigt, wirkt das irritierend – vor allem, wenn es dabei kaum Geräusche macht. Der neue Hyundai Ioniq 9 (2025) bleibt lieber leise, während er mühelos seine Masse in Bewegung setzt. Das Topmodell mit zwei E-Motoren liefert 315 kW (428 PS), ein feinfühliges Torque-Vectoring-System sorgt für Stabilität in Kurven. Dazu kommt eine Niveauregulierung an der Hinterachse, welche die Masse gut ausbalanciert. Dass Hyundai auf ein konventionelles Stahlfahrwerk setzt, überrascht, doch es funktioniert – auch wenn es das Gewicht nicht gänzlich kaschieren kann, wie unsere erste Testfahrt zeigt.

Selbst im Sportmodus bleibt die Abstimmung nachvollziehbar: bissiger, direkter, ohne übertrieben zu sein. Die Lenkung wechselt vom locker-leichten Cruisen zu spürbarem Widerstand. Dabei geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um Langstreckentauglichkeit. Der große 110-kWh-Akku soll WLTP-Reichweiten von bis zu 620 km erlauben – je nach Variante und Ausstattung. Zudem verspricht Hyundai, dass das SUV dank 800-V-Architektur und einer Ladeleistung von bis zu 233 kW seine Batterie in 24 min von zehn auf 80 Prozent lädt. Eine manuelle Vorkonditionierung bringt den Akku auf die ideale Temperatur – für eine maximale Ladeeffizienz.

Raumkomfort auf drei Ebenen

Im Innenraum des neuen Hyundai Ioniq 9 (2025) weicht die technische Klarheit einer wohnlichen Großzügigkeit. Drei Sitzreihen bieten Platz für bis zu sieben Personen, auf Wunsch sogar in einer luxuriösen Sechssitzer-Konfiguration mit drehbaren Sitzen. Selbst in der dritten Sitzreihe können nicht allzu groß gewachsene Menschen bequem mitreisen. Bis zu 2494 l Ladevolumen sind verfügbar, bei Belegung von zwei Sitzreihen bleiben dahinter immer noch 908 l. Vorn befindet sich zusätzlich ein Frunk mit 88 l, in der Allradvariante sind es weniger.

Das Raumgefühl wird durch den flachen Fahrzeugboden und optionale Komfortfeatures wie die Relax-Sitze oder das Panorama-Glasschiebedach gesteigert. Besonders angenehm ist dabei die Ruhe: Akustikverglasung an den Seitenscheiben und eine aktive Geräuschunterdrückung lassen den Ioniq 9 bei unserer ersten Testfahrt nahezu lautlos über den Asphalt gleiten – eine stille Souveränität, die man nicht missen möchte, sobald man sie einmal erlebt hat.

Bedienung & Features des Ioniq 9

Auch bei der Bedienung geht der neue Hyundai Ioniq 9 (2025) seinen eigenen Weg – und das ist gut so. Die Kombination aus klassischen Schaltern für wichtige Funktionen und logisch angeordneten Touchflächen wirkt durchdacht: Alles ist dort, wo man es intuitiv erwartet. Die Wisch-Überforderung bleibt aus. Stattdessen führen klar strukturierte Menüs durch das System, garniert mit charmanten Anspielungen auf Hyundais Vergangenheit. So gelingt die Verschmelzung aus analoger Kontrolle und digitaler Logik.

Mit Allradantrieb darf der Ioniq 9 bis zu 2,5 t an den Haken nehmen, was ihn auch als Zugfahrzeug interessant macht. Wegen seines hohen Leergewichts reicht in manchen Fällen allerdings die Führerscheinerweiterung B96 nicht aus, um das volle Potenzial legal ausschöpfen zu können (hier alles zu den verschiedenen Anhängerführerscheinen). Ausreichend Leistung und Bremskraft sind jedenfalls vorhanden. Praktisch: Der Wagen bietet sowohl eine 230-V-Steckdose als auch die Möglichkeit, elektrische Geräte über die Ladebuchse zu betreiben. Und der Preis? Ab 85.750 Euro (Stand: Juli 2025).

Technische Daten des neuen Hyundai Ioniq 9 (2025)

AUTO ZEITUNG 17/2025 Hyundai Ioniq 9 AWD Performance Technische Daten Motor 2 permanenterregte Synchronmaschinen Antrieb Konstantübersetzung; Allradantrieb Systemleistung 315 kW/428 PS Max. Drehmoment 700 Nm Kapazität/Spannung 110 kWh/800 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5060/1980/1790mm Leergewicht/Gesamtgewicht 2610–2744 (6-Sitzer)/3320 kg Kofferraumvolumen 338–2494 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 5,2 s Höchstgeschwindigkeit 200 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 20,6 kWh Reichweite (WLTP) 620 km Kaufinformationen Grundpreis 85.750 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben