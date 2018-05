Eckdaten Bauzeitraum seit 2017 Aufbauarten Kombi/SUV Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4165/1800/1550-1565 Leergewicht 1233-1401 Leistung 116 bis 205 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Elektro Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 17.500 Euro

Mit dem Hyundai Kona (2017) wollen die Koreaner im Revier der City-SUV wildern. Im November kommt der Kona zu Preisen ab 17.500 Euro auf den Markt, später soll noch eine Elektro-Variante folgen. Im Euro-NCAP-Crashtest reicht es derweil für die Topwertung.

Mit dem neuen Hyundai Kona (2017), der im November zu Preisen ab 17.500 Euro auf den Markt rollt, machen die Koreaner jetzt auf cool. Denn sie sehen gut aus, haben eine solide Qualität, bieten viel Auto fürs Geld und fahren bei Ausstattung und Antrieb längst auf Augenhöhe mit den Europäern. Bisher schien es aber, als hätte Hyundai beim ständigen Schielen nach Wolfsburg Lust und Lebensfreude völlig aus den Augen verloren. Der Hyundai Kona macht damit Schluss, versucht sich im Lifestyle und zielt auf Fahrzeuge wie den Mini Countryman oder den Audi Q2. Als kleiner Bruder von Tucson und Santa Fe, setzen sie damit auf ein SUV von handlichen 4,17 Metern, das für koreanische Verhältnisse so frisch und frech daher kommt wie die Tänzer aus dem trendigen Gangnam-Viertel in der Hauptstadt Seoul. Nicht nur die Farben wie Acid Yellow, Tangerine Comet oder Ceramic Blue, gerne mit Kontrastfarben auf dem Dach, sind fröhlicher als alles, was Hyundai bislang so angerührt hat. Auch bei den Formen beweisen die Designer frischen Mut. So wird der zum neuen Familiy-Face erkorene Kaskaden-Grill flankiert von LED-Tagfahrleuchten, die weit nach oben in die Motorhaube gerückt sind. Und zu den rustikalen Kunststoffplanken auf den mit bis zu 18 Zoll großen Rädern gefüllten Kotflügeln gibt es muskulöse Flanken, scharfe Sicken und ein knackiges Heck mit einer ungewöhnlich schnellen D-Säule.

Fahrbericht Neuer Hyundai Kona (2017): Erste Testfahrt Der Kona ist Hyundais coolste Socke

Hyundai Kona (2017) im Teaser-Video:

IAA 2017: Hyundai Kona Preis ab 17.500 Euro

Auch im Innenraum des Hyundai Kona (2017) lüften die Koreaner gründlich durch und blasen so den Staub von den Konsolen. Wo es früher vornehme aber langweilige Kunststofflandschaften gab, bringen jetzt grellbunte Plastikrahmen und Ziernähte bis hin zu grellen Gurten buchstäblich ein bisschen Farbe ins Spiel. Aber so verspielt die Designer waren, so seriös haben die Ingenieure an dem Projekt gearbeitet. Schließlich hat der Kona das Zeug zum meistverkauften SUV und vielleicht sogar zum erfolgreichsten Modell im gesamten Portfolio. Deshalb machen die Koreaner für den schönen Schein keine Kompromisse und achten auf die Substanz. Dafür stehen bei 2,60 Metern Radstand solide Platzverhältnisse und ein Kofferraum von 361 Litern genauso wie die üppige Optionsausstattung mit dem ersten Head-Up-Display diesseits des Genesis. Mit Sicherheitssystemen wie einer automatischen Notbremse mit Fußgängererkennung, aktiver Spurführungshilfe und Querverkehrswarner sowie einem umfangreichen Infotainment-Paket samt großem Touchscreen, er nun wie er ebenfalls bei Audi & Co auf dem Armaturenbrett thront, bietet der Hyundai Kona weitere Möglichkeiten auf der Optionenliste.

Hyundai Kona (2017) im Crashtest:

Zum Start kommt der Kona mit zwei Benzinern

Während der Hyundai Kona (2017) der Kundschaft bei Ambiente und Ausstattung reichlich Wahlmöglichkeiten bietet, sind die Optionen beim Antrieb zunächst arg eingeschränkt. Zum Start gibt es lediglich zwei Benziner mit drei Zylindern, einem Liter Hubraum und 120 PS oder vier Zylindern, 1,6 Litern und 177 PS. Erst im nächsten Jahr reichen die Koreaner auch zwei neue Diesel nach, die beide 1,6 Liter Hubraum haben und auf 115 oder 136 PS kommen. Dann soll der Kona auch Teil von Hyundais Öko-Offensive werden und dabei eine Schlüsselrolle erhalten, so Hyundai-Vorstandsvorsitzender Wonhee Lee. Als erstes SUV in diesem Segment soll der Koreaner als Elektrofahrzeug in den Handel kommen. Die Reichweite werde dann bei rund 400 Kilometern liegen. Trotz der jetzt erstmal mageren Motorenauswahl gibt es anders als bei vielen Konkurrenten Allradantrieb zumindest als Option. Damit ist der Spaß mit dem Hyundai Kona (2017) am Ende der Straße noch nicht vorbei.

IAA 2017: Alle wichtigen Autos in Frankfurt (Update!) » zur Bildergalerie

Hyundai Konda mit Topwertung im Crashtest

Beim Crashtest der Euro NCAP schafft es der Hyundai Kona (2017) voll zu überzeugen. Mit fünf Sternen zählt das Lifestyle-SUV so zu den sichersten Fahrzeugen in seiner Klasse und kann in allen vier Testkategorien überzeugen. So wurde die Sicherheit für erwachsene Insassen und Kinder mit jeweils 87 und 85 Prozent bewertet, Sicherheit für Fußgänger sowie Sicherheitsassistenzsysteme konnten ebenfalls überdurchschnittliche Werte erzielen. Zu letzteren zählt unter anderem ein aktiver Spurhalteassistent, der den Fahrer zunächst akustisch warnt, wenn dieser die Spur bei mehr als 60 km/h unabsichtlich verlässt, bevor das System durch Lenkkorrekturen das Fahrzeug wieder in eine sichere Position auf der Fahrbahn bringt. Der autonome Notbremsassistent und Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung ist aktiv, sobald das Fahrzeug schneller als 8 km/h fährt. Das System warnt den Fahrer bei Gefahrensituationen und leitet selbstständig den Bremsvorgang ein, falls der Fahrer nicht rechtzeitig reagiert.