Der Hyundai Kona Elektro (2018) ist die elektrifizierte Version des konventionellen Kona. Die E-Motoren sind in zwei Versionen und verschiedenen Reichweiten erhältlich!

Zum neuen Modelljahr kostet der Hyundai Kona Elektro (2018) mit 34.400 Euro 200 Euro weniger als zuletzt. Zusätzlich spendiert der Autobauer seinem elektrifizierte Kompakt-SUV das Notrufsystem eCall. Gegenüber dem Verbrenner unterscheidet sich der Kona in Details: Da ein Kühlergrill nicht mehr von Nöten ist, verpasst ihm Hyundai ein neues Gesicht samt integriertem Ladeanschluss. Die weiteren optischen Modifikationen sind marginal und beschränken sich auf neue Schürzen rundum. Auffallender ist das nun optional weiße Dach und spezielle Felgen, wie man sie schon vom Ioniq kennt. Im Innenraum verbaut Hyundai im Kona Elektro neben digitalen Instrumenten eine schwebende Mittelkonsole mit integrierter Tastensteuerung des Automatik-Getriebes. Darunter befindet sich eine große Ablage. Bemerkenswerter als die Neuerungen ist die Tatsache, dass es im Innenraum ähnlich geräumig wie im herkömmlich motorisierten Kona zugeht. Das Fahrzeug profitiert eindeutig von der parallelen Entwicklung der Verbrenner- und Elektro-Varianten. Der Akku sitzt beim E-Kona mittig im Fahrzeug und macht sich nur durch einen leicht angehobenen Fahrzeugboden auf den Fondplätzen bemerkbar. Der Sitzkomfort leidet nur minimal. Der Kofferraum des Hyundai Kona Elektro (2018) bleibt gänzlich unangetastet und offeriert inklusive der Ladekabelaufbewahrung ein Volumen von 373 Litern, das durch eine geteilt umklappbare Rückbank erweitert werden kann. Mehr zum Thema: So fährt der Hyundai Kona Elektro

Hyundai Kona Elektro (2018) mit zwei E-Motor-Stärken