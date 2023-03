Der Hyundai Kona (2023) startet in eine neue Modellgeneration. Seit 2017 wird das kompakte SUV aus Südkorea als Verbrenner, Hybrid- und Elektroauto angeboten. Mit der neuen Generation ändert der Koreaner vor allem seinen Look und setzt auf ein ähnlich futuristisches Design wie die Submarke Ioniq. Die Entwicklung der Neuauflage startete am Hyundai Kona Elektro, was die künftige Ausrichtung der Marke unterstreicht. Mit welchen Ausstattungslinien die zweite Generation sowie welche Motorleistungen angeboten werden und wie es um den Marktstart und den Preis steht, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut im Video. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

