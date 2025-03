Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Faktisch kommt für den Juke nur ein Antrieb in Frage: der 1,0-l-Dreizylinder mit 114 PS (84 kW).

Positiv Gute Ausstattung, viele Sicherheits-Features serienmäßig, knackiges Handling, sportlicher Motor Negativ Platzangebot eingeschränkt, wenig effizienter Hybrid-Antrieb, teurer Hybrid ohne Vorteile

Als der japanische Hersteller im Jahr 2010 der Weltöffentlichkeit den Nissan Juke präsentierte, war er der Zeit voraus. Nicht nur, dass man eine so abgefahrene Optik mit zwei tiefen Glupschau­gen und abgesetzten Fahrlichtern darüber noch nie gesehen hatte. Auch das heute boomende Seg­ment der City-SUV war noch längst nicht etabliert.

Die eigenwillige Form brachte aber einige Nachteile beim Platz­angebot mit sich. Das verbesserte sich erst mit dem Generations­wechsel von 2019 erheblich. Der auf 4,21 m Länge gewachsene Juke 2 behielt seine charakteristi­schen Grundzüge, wurde aber an den richtigen Stellen verbessert. Schließlich hatte die Konkurrenz nicht geschlafen und etliche span­nende Mitstreiter auf den Markt gebracht – unter anderem 2017 den knuffigen Hyundai Kona.

Gebrauchter Nissan Juke: Lieber 1,0-l-Verbrenner als Hybridantrieb

Preislich startete der Nissan Juke trotz beachtlicher Grund­ausstattung neu bereits unterhalb von 20.000 Euro, was vor allem euro­päische und deutsche Konkurren­ten wie den VW T-Cross gewaltig unter Druck setzte. Serienmäßige Klimaanlagen, Alu-Räder oder Tempomaten waren in dieser Klas­se längst nicht selbstverständlich. Beim Antrieb hat man dafür faktisch keine Wahl – abgesehen vom fragwürdigen Hybrid-Konzept, das Nissan 2022 einführte. Der ver­gleichsweise phlegmatische Vier­zylinder-Saugmotor gibt zusam­men mit dem automatisierten Vierstufen-Multi-Mode-Getriebe keine gute Figur ab, also beim Gebrauchtwagen-Kauf besser einen Bogen um diese Motorisierung machen.

Da passt der quicklebendige 1,0-l-Drei­zylinder mit Turboaufladung im 1.0 DIG-T viel besser zum Japaner. Die 114 PS (84 kW) haben leichtes Spiel und beschleunigen den Juke in 10,7 s aus dem Stand auf Tempo 100. Dabei kommt man durchschnittlich mit weniger als sechs Litern Benzin aus. Allerdings verleitet der Nissan Juke we­gen seiner dynamischen Grund­abstimmung gern zum schnelle­ren Fahren. Besonders wenn das knackige Sechsgang-Schaltge­triebe und nicht das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an Bord ist, wächst der Fahrspaß auf der Landstraße. Für rund 12.000 Euro stehen die günstigsten Juke-Mo­delle der zweiten Generation bei den Händlern (Stand: Januar 2025).

Antriebe für den Nissan Juke (2019) Modell 1.0 DIG-T 1.6 Hybrid Zylinder/Ventile pro Z. 3/4 4/4 Hubraum 999 cm³ 1598 cm³ Leistung 84 kW/114 PS 105 kW/143 PS Drehmoment 200 Nm 148 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 5,2 l S 5,1 l S Höchstgeschw. 180 km/h 160 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Nissan Juke (2019)

Modell 1.0 DIG-T 1.6 Hybrid 2020 12.033 € / 57.000 km – 2021 12.946 € / 46.000 km – 2022 14.050 € / 35.000 km 20.120 € / 35.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: Januar 2025