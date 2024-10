Darauf beim jungen Puma achten

Für deutlich weniger als 20.000 Euro kann man sich ein gebrauchtes City-SUV leisten. Beim Ford Puma gibt es dafür ein zwei oder drei Jahre altes Auto, das immer noch dem aktuellen Neuwagen entspricht. Ein Ratgeber!

Positiv Gute Fahrdynamik und eine ordentliche Ausstattung/Verarbeitung, praktische Laderaumbox Negativ Wenig Platz im Fond, nicht mit Allradantrieb verfügbar und Benziner lediglich als Dreizylinder

Design wird bei neuen Autos immer wichtiger, gilt doch die Formgebung als eines der wenigen gravierenden Unterscheidungsmerkmale zwischen den unterschiedlichen Fabrikaten. Die Designabteilung in Köln hat beim Ford Puma jedenfalls einen guten Job gemacht. Das rund 4,20 m lange SUV wird allgemein als optisch gelungen gepriesen und verkauft sich entsprechend gut – inzwischen ist das noch junge Modell auch als Gebrauchtwagen interessant.

Ford Puma gebraucht kaufen: Ratgeber

Für Gebrauchtwageninteressierte spielen neben dem Design noch andere Dinge eine große Rolle: die Preise etwa und besonders die Haltbarkeit eines Autos. Hier kommt unser Partner GTÜ ins Spiel, der jährlich Millionen an Hauptuntersuchungen durchführt. Der Ford Puma ist erst seit 2020 auf dem deutschen Markt und weist deshalb noch eine relativ kurze Prüfhistorie auf. Beim Blick auf die detaillierte Auswertung und die daraus gewonnen Ampelgrafik (siehe Bild 9) ergibt sich ein durchaus positives Bild. Allerdings steht die Ampel bei den Baugruppen Lenkung/Spurstangen auf Rot. Hier wurden den Prüfern überdurchschnittlich viele Fahrzeuge mit einer verstellten Spur vorgeführt und daraus resultierend mit einseitig abgefahrenen Reifen. Da der nur mit Frontantrieb gebaute Kölner wohl eher selten im schweren Gelände zum Einsatz kommt, scheint bei den Spurstangen eine Schwachstelle zu liegen.

Interieur & Antrieb des Ford Puma

So viel vorweg: Ein echter Fünfsitzer ist der relativ schmale Ford Puma nicht. Im Kofferraum offeriert er 401 bis 1216 l Ladevolumen und punktet darüber hinaus mit einer 68 l großen, auswaschbaren Box unterhalb des Laderaums. In puncto Sicherheit liegt der Kölner auf einem guten Niveau. Der Ford bietet vieles serienmäßig und noch mehr in einem optionalen Paket und Bedienung sowie Verarbeitung sind unproblematisch. Wirklich modern wirkt er jedoch nicht. Dafür erhält er 2024 ein Facelift, mit dem er unter anderem einen größeren Touchscreen bekommt.

Den in Rumänien gebaute Ford Puma gibt es als Benziner nur mit Dreizylinder-Motoren, die trotzdem recht kultiviert laufen und bei normaler Fahrweise auch sparsam sind. Das Triebwerk mit 95 PS (70 kW) ist aber überfordert und nichts für lange Reisen. Die Motoren mit 125 (92 kW) und 155 PS (114 kW) sind als Mildhybride ausgelegt, bieten jedoch nur geringe Effizienzvorteile. Die 2022 aus dem Programm geflogenen Dieselversionen sind sparsam, aber gebraucht recht teuer.