Das in Schiefer-Optik eingekleidete Bad des Hymer Venture S ist variabel nutzbar: Mit nur einem Handgriff kann das WC in eine größere Nasszelle mit bodenebener Dusche verwandelt werden.

Edles Schlafgemach in Etage zwei: Per Kompressor ist das Schlafdach des Hymer Venture S in weniger als drei Minuten aufgeblasen und in Position gebracht. Mit der Hymer Connect App lässt sich sogar der Härtegrad der Matratze im Format 2,10 x 1,48 m individuell in fünf Stufen einstellen.

Auch beim Bedienen des Zweiflammen-Gaskochers in der Küchenzeile darf der Ausblick nach draußen nicht fehlen. Alle Armaturen sind in Mattschwarz gehalten.

Preis: Hymer Venture S (2025) ab 236.900 Euro

Der Hymer Venture S (2025) ist ein Wohnmobil im Offroad-Look auf Mercedes-Sprinter-Basis. Es basiert auf dem Hymer-Konzeptfahrzeug Vision Venture. Nach dem Willen seiner Macher:innen soll die Serienversion zeigen, "wie modernes Reisen im Jahr 2025 aussehen kann". Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Campingfans der Generation "Van-Life" zöge es vor allem ins schwere Gelände und in die Wildnis statt in die beschauliche, abgezäunte und parzellierte Welt eines Bodensee-Campingplatzes (hier unsere Übersicht der zehn schönsten Campingplätze Deutschlands). Im Ergebnis egal! Denn für beides scheint das 6450 mm lange, aber im Aufbau gerade mal 2160 mm breite Fahrzeug, das standardmäßig zwei Personen Platz bietet, zumindest optisch bestens gerüstet zu sein.

Grobstollige Reifen auf 16-Zoll-Stahlfelgen (die besten Felgenreiniger für Stahl- und Alufelgen in unserem Test) und serienmäßiger Allradantrieb unterstreichen die Offroad-Ambitionen des Hymer Venture S (2025). Die technisch zulässige Gesamtmasse beträgt 4100 kg. Das ist mehr, als man mit dem Führerschein der Klasse B legal bewegen darf (alles zur Führerscheinklasse B). Die unkonventionelle Farbgebung für Aufbau und das Fahrerhaus, wahlweise in Steingrau oder Quellblau-Metallic, sorgt im Zusammenspiel mit Folierungen in Wabenoptik für einen unverwechselbaren Look. So viel Wohnmobil gewordene Abenteuerlust hat jedoch ihren Preis: Mindestens 236.900 Euro (Preis: Stand März 2025) muss man für den Hymer Venture S (2025) in der Basisausstattung hinlegen.

Innenraum: Viel Komfort unter dem aufblasbaren Aufstelldach

Für das Geld erhält man viel Innovatives –und noch mehr Stil! Innen geht es eher gediegen und edel statt hemdsärmelig rustikal zu: Auf zwei Etagen eröffnet sich dort eine loungeartige Wohnwelt, die eine halbe Etage höher ihre Fortsetzung findet: Futuristisch wirkender Hingucker am Hymer Venture S (2025) ist zweifellos das vom Hersteller aus Bad Waldsee "Instant Loft" getaufte Aufstelldach. Die in dieser Form branchenweit einzigartige Dachkonstruktion öffnet pneumatisch. Per Kompressor ist das Schlafdach in weniger als drei Minuten aufgeblasen und in Position gebracht.

Statt über die althergebrachten Leiter, von der man im Alltag ohnehin nie weiß, wohin man sie packen soll, führt im Hymer Venture S (2025) ein integrierter Treppenaufstieg nach oben. Dank beleuchteter Stufen ist die Komforttreppe auch im Dunkeln sicher benutzbar. Mit der Hymer Connect App lässt sich sogar der Härtegrad der Matratze im Format 2,10 x 1,48 m individuell in fünf Stufen einstellen.

Innovatives Raumkonzept: Sonnendeck im Heck

Ein weiteres Highlight im Hymer Venture S (2025) ist der Heckbereich. Der wintergartenartige Infinity Screen aus Echtglas umgibt alle drei Seiten der bequemen Heck-Sitzgruppe. Das erlaubt von jedem Sitzplatz aus großformatige Ausblicke in die umgebende Natur. Wird der verstellbare Tisch mit seiner Bambus-Massivholzplatte nicht gebraucht, lässt er sich zusammenklappen und unter der Sitzbank verstauen. Bei schönem Wetter soll die geöffnete Heckklappe des Hymer Venture S (2025) als Raumerweiterung und als "privates Sonnendeck in Jachtoptik" dienen.

Auf Meerblick und Co. müssen Wohnmobil-Kapitäne auch beim Kochen nicht verzichten. Gekocht wird im Hymer Venture S (2025) in einer modernen, voll ausgestatteten Küchenzeile mit Zweiflammen-Gasherd (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), 115-l-Kompressor-Kühlschrank und mattschwarzen Armaturen vor einem großen Panoramafenster. Küchen-Kernstück ist die Multifunktionswand, an der sich der Stauraum mit Haken, Ablagen und Behältern individuell konfigurieren lässt. Sämtliche an Bord mitgeführten Vorräte und Koch-Utensilien finden in einem durchdachten Stauboxen-System Platz (so lässt sich zusätzlicher Stauraum im Wohnmobil schaffen).

Dank cleverem Raumnutzungskonzept ist auch das Badezimmer in Schiefer-Optik variabel nutzbar. Mit nur einem Handgriff kann das WC mit optionaler Keramiktoilette (495 Euro Aufpreis) erweitert und in eine größere Nasszelle mit bodenebener Dusche verwandelt werden. Ein 120-l-Frischwassertank ermöglicht ausgiebiges Duschen und ausschweifende Koch-Orgien, auch bei längerem autarkem Stehen unter freiem Himmel (bis zu zehn Tage Autarkie verspricht der Hersteller).

Für Aufladung der Akkus sind drei 115-W-Solarpanels auf dem Dach (unser Überblick über die besten Solaranlagen fürs Wohnmobil) und 320-Ah-Lithiumbatterien sowie ein Wechselrichter serienmäßig an Bord des Hymer Venture S (2025). Auch abseits befestigter Wege sorgt ein Multimedia-System mit Smart-Speaker von Sonos für Unterhaltung. Ein optional gegen 1290 Euro Aufpreis an der Multifunktions-Wand anbringbare Beamer inklusive Leinwand ermöglicht auch beim Stehen im tiefsten Outback epische Filmabende.

Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI

Das Hymer-Wohnmobil im Abenteuerlook steht auf Basis des Sprinter 419 CDI von Mercedes-Benz. Der Vierzylinder-Diesel leistet 190 PS (140 kW). Im Hymer Venture S (2025) ist er serienmäßig an eine Neunstufen-Automatik gekoppelt (so sind Automatikgetriebe aufgebaut). Über einen permanenten Allradantrieb wird das maximale Drehmoment (hier der Unterschied zwischen Drehmoment und Leistung kurz erklärt) von 440 Nm, das schon bei 1400 U/min anliegt, an alle vier Räder geleitet. Die Aufpreisliste lässt in Sachen Sicherheit und Komfort (fast) keine Wünsche offen. Entscheidet man sich für eine Außenlackierung in Quellblau-Metallic, sind 8700 Euro extra fällig. Eine per LED-Leiste beleuchtete 3-m-Markise kostet 1990 Euro Aufpreis.

Fahreindruck: Architekten-Haus auf Rädern, wenn der Preis keine Rolle spielt

Beim Testwohnen im Praxis-Check unserer Redaktion wusste der innovative Hymer Venture S (2025) auf Anhieb zu begeistern. Wer einen traditionellen Wohnmobil-Grundriss (hier alle Wohnmobil-Bauarten im Überblick) und konventionelle Stauraumlösungen sucht, wird hier allerdings nicht fündig. So verzichtet der kompakte Luxus-Camper zugunsten der Panorama-Lounge beispielsweise auf eine klassische Heckgarage daher. Auch ist der Hymer Venture S (2025) sicher kein Wohnmobil für Sparfüchse oder Preis-Leistungs-Fetischisten.

Denn die Vernunftfrage prallt am Hymer Venture S (2025) ab wie ein sommerlicher Regenschauer. Wer jedoch vom fahrbaren Architektenhaus träumt, ohne aufs Preisschild schauen zu müssen, wird sich im Aufblas-Alkoven und auf dem Sonnendeck des Hymer-Topmodells jedoch sehr wohlfühlen. Unter dem Strich ist er das ideale Wohnmobil für Leute, die weder ihre Häuser noch ihre Autos nach Vernunftgründen aussuchen.

Von Christian Steiger