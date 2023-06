Enttäuschend: Der Kofferraum fasst lediglich 380 Liter – gerade einmal so viel wie ein VW Golf. Und auch das maximale Ladevolumen von 1291 beeindruckt nicht sonderlich.

Honda erweitert sein Produktportfolio: Mit effizienter Hybrid-Antriebstechnik stellt sich der neue Honda ZR-V (2023) dem harten Wettbewerb im Kompakt-SUV-Segment und der kritischen Beurteilung durch die AUTO ZEITUNG bei der ersten Testfahrt.

Das Automotive-Produktportfolio der Marke Honda war in den vergangenen Jahren hierzulande nicht unbedingt durch große Vielfalt geprägt. Wenige, teils nicht unbedingt massenkompatible Kernmodelle mussten für die Jagd nach Marktanteilen reichen. Das soll sich nun ändern. Der neue Honda ZR-V (2023) erweitert das Modellangebot des japanischen Traditionsherstellers im umsatzstarken Segment der kompakten SUV und soll die Lücke zwischen dem größeren CR-V und dem City-Crossover HR-V schließen. Jetzt steht er der AUTO ZEITUNG für eine erste Testfahrt zur Verfügung. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Honda HR-V im Video:

Erste Testfahrt im neuen Honda ZR-V (2023)

Mit einer Länge von knapp 4,60 Metern und einer Breite von 1,84 Metern ist der neue Honda ZR-V (2023) in etwa so groß wie ein VW Tiguan. Innen bietet der Neuling ein für vier Erwachsene ausreichendes Platzangebot, haptisch wie optisch angenehme Materialien, die präzise verarbeitet sind sowie eine umfangreiche Serienausstattung. Sie umfasst unter anderem auch umfangreiche Konnektivitätslösungen, darunter Apple CarPlay und Android Auto sowie diverse Online-Dienste. Für ein Kompakt-SUV mit den genannten Abmessungen enttäuschend: Der Kofferraum fasst lediglich 380 Liter – gerade einmal so viel wie ein VW Golf. Und auch das maximale Ladevolumen von 1291 beeindruckt bei der ersten Testfahrt nicht sonderlich. Immerhin verfügt der Honda über eine elektrische Heckklappe, die sich automatisch schließt, wenn man sich entfernt. Zum Öffnen genügt es, kurz einen Fuß unter den hinteren Stoßfänger zu halten.

Die Konkurrenten:

Komfortabel und gut isoliert

Bei der ersten Testfahrt punktet der neue Honda ZR-V (2023) mit seiner wirkungsvollen akustischen Isolierung, die Reifen- und Windgeräusche sauber ausblendet, sowie mit einem ansprechenden Federungskomfort. Die konventionellen Feder/Dämpfer-Elemente gleichen viele Unebenheiten souverän aus, reichen kleinere Kanten bei langsamer Fahrt aber überraschend deutlich weiter. Die Menschen an Bord reisen unterdessen auf sehr komfortabel gepolsterten und vorn vielfach verstellbaren Sitzen. Auch wenn Honda nicht müde wird zu betonen, dass der neue ZR-V ein durchaus dynamischer Vertreter der SUV-Zunft sei, sollten keine überbordenden Fahrspaß-Ansprüche an den Japaner gestellt werden. Dafür lenkt er nicht zackig genug ein und weist bei forcierter Kurvenfahrt doch eine eher frühe Tendenz zum Untersteuern auf. Außerdem agiert seine nicht übermäßig direkte Lenkung gerade um die Mittellage herum eher gefühlsarm, was der Lenkpräzision nicht gerade entgegenkommt.

Effizienter Hybridantrieb

Für ein hohes Maß an Sicherheit sorgt derweil ein ganzes Heer an serienmäßigen Assistenzsystemen. So gehören unter anderem ein aktiver Spurhalteassistent, ein Kollisionswarnsystem mit Fußgängererkennung und aktivem Bremseingriff, Verkehrszeichenerkennung oder auch eine adaptive Geschwindigkeitsregelung inklusive Stauassistent zur Serienausstattung. Auffällig: die bei der ersten Testfahrt gute Rundumsicht dank schmaler A-Säulen, konturierter Motorhaube und großer Heckscheibe. Eine Rückfahrkamera und Parkpiepser sind dennoch serienmäßig an Bord.

Den Vortrieb übernimmt das markentypische e:HEV-Hybridsystem. Je nach Fahrsituation beziehungsweise je nach Leistungsabfrage wirken eine E-Maschine, der nach dem Atkinson-Zyklus arbeitende Verbrenner oder eben beide Motoren gemeinsam auf die Vorderräder. Die Systemleistung liegt bei 184 PS (135 kW). Damit beschleunigt der neue Honda ZR-V (2023) ansatzlos vergleichbar mit einem reinen E-Auto vom Fleck und erreicht in rund acht Sekunden Landstraßentempo. Die Kraft lässt sich wohl dosieren, und von der komplexen Steuerung der einzelnen Komponenten bekommt man auch dank der sehr guten akustischen Kapselung des Benziners nur wenig mit. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 5,8 Litern je 100 Kilometer nach WLTP-Norm ist der ZR-V darüber hinaus angemessen effizient unterwegs. In den deutschen Handel kommt der ZR-V noch in diesem Jahr. Die Preise beginnen bei 43.900 Euro (Stand: Juni 2023).

Technische Daten des neuen Honda ZR-V (2023)