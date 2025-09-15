Mit der Rückkehr des Honda Prelude haben die Japaner:innen für Aufsehen gesorgt. Doch wer glaubt, das Coupé sei ab Werk sportlich genug, kennt Mugen noch nicht. Der legendäre Honda-Tuner präsentiert zum Marktstart umfangreiches Zubehör, das dem Prelude Feuer macht.

Seitliche Finnen und Schweller setzen sportliche Akzente, während ein markanter Diffusor samt erweiterter Schürze das Heck betont. Abgerundet wird das Paket durch einen Heckspoiler.

Das Carbon-Kit sorgt mit einem zweiteiligen Splitter für eine aggressivere Front und eine bessere Aerodynamik. 19-Zoll Leichtmetallfelgen und Carbon-Spiegelkappen geben den Rest.

Der Honda Prelude ist ein Hybrid und nutzt die Antriebstechnik des Civic. Optisch wirkt er durch seine Coupe-Form bereits sportlich. Mugen – seit 1973 Spezialist für für Honda-Tuning – liefert nun umfangreiches Zubehör, um den Prelude vollends als Sportler einzukleiden. Die Einführung des Kits ist für 2026 geplant – Vorfreude ist also garantiert.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Honda Prelude Concept (2023) im Video:

Carbon-Bodykit für den Honda Prelude

Vorn sorgt ein zweiteiliger Splitter für eine aggressivere Front und bessere Aerodynamik. Seitliche Finnen und Schweller setzen sportliche Akzente, während ein markanter Heckdiffusor samt erweiterter Schürze das Heck betont. Abgerundet wird das Paket durch einen Heckspoiler, der den sportlichen Anspruch verstärkt. Auch aggressiv designte Carbon-Spiegelkappen können geordert werden. Dass sämtliche Komponenten aus Carbon gefertigt sind, unterstreicht den sportlichen Anspruch von Mugen.

19-Zoll-Felgen und Sportauspuff von Mugen

Zusätzlich bietet Mugen geschmiedete 19-Zoll-BBS-Alufelgen an, die pro Rad rund vier Kilogramm Gewicht einsparen sollen. Das senkt die ungefederte Masse und dürfte die Fahrdynamik verbessern. Ein neuer Sportauspuff mit größerem Endrohr liefert den passenden Klang zum Look. Auch die Technik hat Mugen im Blick. Performance-Dämpfer schärfen das Handling, während Type-S-Bremsbeläge die Verzögerung optimieren. Im Zusammenspiel ergibt sich ein stimmiges Performance-Paket, das den Prelude nicht nur sportlicher aussehen lässt, sondern auch in Sachen dynamisches Fahrverhalten deutlich nachlegen soll.

Auch interessant:

Mugen bietet auch dezenteres Tuning für den Prelude

Neben den auffälligen Umbauteilen gibt es auch subtilere Ergänzungen von Mugen. Dazu zählen Embleme, Aufkleber, Fußmatten, Einstiegsleisten sowie wasserabweisende Folien für die Spiegel. Somit kann die Kundschaft den Honda Prelude wahlweise als Understatement oder als kompromisslosen Sportler individualisieren.

Von Jarno Schwarze